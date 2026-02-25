Aajche Rashi Bhavishya 25 February 2026: कुंभ राशीमध्ये पंचग्रही योग, मेष-वृषभसह अनेक राशीच्या लोकांना नेटवर्किंगला मिळेल फायदा

25 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप खास आहे. आज सर्वार्थ सिद्धी योग, रवी योग आणि ज्वालामुखी योग एकाच वेळी तयार होत आहेत. याचा अर्थ असा की आज तुमच्या कृतींचे परिणाम अनेक पटीने वाढतील. ज्योतिषी डॉ. अनिश व्यास यांच्या मते, आज काही राशींसाठी भाग्याचे बंद दरवाजे उघडतील, तर काहींना सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला जातो.
मेष
जर तुम्ही तुमच्या मनाचा वापर सकारात्मक विचार करण्यासाठी केला तर तुम्हाला आनंद होईल. तुम्हाला अधिक मेहनत करावी लागेल, परंतु तुमची जीवनशैली थोडी गोंधळलेली असू शकते. तुमच्या शाळेच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. शांत राहण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्त राग टाळा. जेव्हा तुम्ही इतरांशी संवाद साधता तेव्हा निष्पक्ष राहण्याचा प्रयत्न करा आणि अतिरेकी होण्याचे टाळा. मित्राच्या मदतीने तुम्हाला पैसे कमविण्याचे नवीन मार्ग सापडू शकतात. तुम्ही अधिक पैसे कमवाल. तुमच्या आईला बरे वाटू लागेल. तुमची दैनंदिन दिनचर्या थोडी विस्कळीत होऊ शकते.
वृषभ
तुम्हाला कधीकधी खूप आत्मविश्वास वाटू शकतो, परंतु तुमचे मन चिंताग्रस्त देखील असू शकते. जर तुमच्या कुटुंबात सतत समस्या येत असतील तर यामुळे तुम्ही अस्वस्थ होऊ शकता. स्वतःची काळजी घेणे आणि निरोगी राहणे महत्वाचे आहे. तुम्हाला जास्त पैसे खर्च करावे लागू शकतात. कधीकधी नकारात्मक विचारांमुळे तुम्ही निराश होऊ शकता. तुम्हाला असे काही मित्र भेटू शकतात ज्यांना तुम्ही बऱ्याच दिवसांपासून पाहिले नाही. तुम्हाला स्वादिष्ट जेवण खायला खरोखर आवडेल. जर तुमची नोकरीची मुलाखत असेल तर तुम्ही खरोखर चांगले कामगिरी करू शकता आणि नोकरी मिळवू शकता. परंतु जास्त काळजी करणे देखील चांगले नाही, कारण ते तुम्हाला आजारी बनवू शकते.
मिथुन
अनावश्यक राग आणि वाद निर्माण होऊ शकतात. मित्राच्या मदतीने तुम्ही अधिक उत्पन्न मिळवण्याचे साधन बनू शकता. चांगल्या शारीरिक स्थितीत रहा. जरी तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल, तरी जास्त खर्चामुळे चिंता निर्माण होईल. तुम्हाला मानसिक समस्यांचा त्रास होऊ शकतो. नैसर्गिक चिडचिडेपणा असेल. वाहन देखभालीचा खर्च वाढू शकतो. शैक्षणिक कामात व्यत्यय येऊ शकतो. तुम्हाला आनंद वाटेल.
कर्क
धैर्य बाळगा. अनावश्यक रागावर नियंत्रण ठेवा. तुम्हाला शैक्षणिक कार्यात यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी बदल होत आहेत, तसेच नोकऱ्यांमध्येही. यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. मानसिक आव्हाने येऊ शकतात. तुमच्यामध्ये धार्मिक भावना जागृत होतील. तुमच्या भूतकाळातील कोणीतरी भेट देऊ शकते. अन्न अधिक लक्ष वेधून घेईल. कपड्यांची भेट शक्य आहे. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराचे आरोग्य सुधारेल.
सिंह
तुम्हाला आनंद होईल. आनंद निर्माण करण्यात प्रगती होईल. तुमचे कुटुंब तुमच्यासोबत असेल. धार्मिक कार्ये कुटुंब म्हणून करता येतील. तुमचा संयम कमी होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदाराला आरोग्य समस्या येऊ शकतात. निराशा आणि असंतोषाच्या भावनांमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होऊ शकते. तुम्हाला कामावर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या शैक्षणिक प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल.
कन्या
आत्मविश्वास उंचावेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामात तुम्हाला साथ देतील. पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. उत्पन्न वाढेल. अतिउत्साही होण्याचे टाळा. लोकांना संगीत आणि कलामध्ये अधिक रस असू शकतो. नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे. पर्यायी, स्थलांतर शक्य आहे. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. गुंतवणूक शक्य आहे. भावंडांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात.
तूळ
राग येण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. मित्राच्या पाठिंब्यामुळे व्यवसायात बदल होऊ शकतो. कठोर परिश्रम करावे लागतील, ज्यामुळे अधिक पैसे मिळतील. धीर धरा. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. अधिक लोक भौतिक गोष्टींचा आनंद घेतील. कौटुंबिक सुट्ट्या योग्य आहेत. जीवन आव्हानात्मक असू शकते. तुमच्या वरिष्ठांचा तुमच्या कामाबद्दलचा दृष्टिकोन बदलू शकतो.
वृश्चिक
तुमच्या मनात आशा आणि निराशा दोन्ही असू शकतात. तुमचा आवाज आनंददायी असेल. मित्राच्या मदतीने व्यवसायाची संधी शक्य आहे. उत्पन्न वाढेल. तुमचे आरोग्य राखा. आशा आणि निराशा कायम राहील. व्यवसायात गोष्टी गुंतागुंतीच्या होऊ शकतात. तुमचे भावंडे आहेत जे तुम्हाला पाठिंबा देतील. नफ्याच्या संधी वाढतील. तुम्ही मालमत्तेत गुंतवणूक करू शकता. तुमचे आरोग्य राखा. नातेसंबंध गोड होतील.
धनु
तुमचे मन शांत आणि समाधानी असेल. तुमची लहान मुले आनंदी राहतील. कुटुंबात सुसंवाद राहील. तुमच्या वाहनाची किंमत वाढू शकते. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. खर्चही होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही अतिआत्मविश्वासू असाल. तुम्ही स्वभावाने हट्टी असाल. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. तुमच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल काळजी घ्या. पोट बिघडण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एखाद्या जुन्या मित्राला भेटू शकता. तुमच्या मुलाला त्रास होईल.
मकर
संगीत किंवा कला मध्ये तुमची आवड वाढू शकते. तुम्ही धार्मिक कार्यात व्यस्त असाल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या प्रार्थनास्थळाला भेट देऊ शकता. तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या. मानसिक ताण अपरिहार्य आहे. भावांसोबत वैचारिक मतभेद असू शकतात. लहान मुलांसाठी आनंद वाढेल. मानसिक शांती राहील. आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. मित्राच्या मदतीने आर्थिक लाभ शक्य आहे.
कुंभ
तुम्ही आत्मविश्वासाने भरलेले असाल. तुमचे मन आनंदी असेल. व्यवसायात समस्या उद्भवू शकतात. यासाठी अधिक कठोर परिश्रम करावे लागतील. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. शारीरिकदृष्ट्या निरोगी राहा. खर्च वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कामाचा भार जास्त असेल. नफा वाढेल. तुम्ही दूरचा प्रवास करू शकाल.
मीन
तुम्हाला वाचनात रस असेल. शैक्षणिक कामामुळे सकारात्मक परिणाम मिळतील. वैवाहिक आनंद वाढेल. तुमच्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. एखादा जुना मित्र भेटू शकतो. संयम कमी होईल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्हाला तुमच्या मनात शांती आणि आनंद वाटेल. तुम्हाला तुमच्या आईचा सहवास आणि पाठिंबा मिळेल. सुविधा वाढतील. कोणतीही मालमत्ता उत्पन्नाचे स्रोत बनू शकते.
