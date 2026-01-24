English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 25 January 2026: मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस? 25 जानेवारी 2026 चे राशीभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 25 January 2026: मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस? 25 जानेवारी 2026 चे राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 January 2026 in Marathi: 25 जानेवारी 2026 चे राशीभविष्य सर्व राशींसाठी खास असेल. मेष आणि मीन राशीसाठी उद्याचा दिवस पैसा, करिअर, शिक्षण आणि प्रेमाच्या बाबतीत कसा असेल? उद्याचे राशीभविष्य वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 24, 2026, 10:36 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 25 January 2026: मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस? 25 जानेवारी 2026 चे राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 January 2026 in Marathi: 25 जानेवारी 2026 हा काही राशींसाठी संधी घेऊन येईल, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. करिअर, व्यवसाय, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला सावधगिरीने पुढे जावे लागेल हे पाहण्यासाठी उद्याचे राशीभविष्य पाहूया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
आज कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात सुसंवाद वाढेल. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून तुमचा दिवस चांगला आहे आणि तुम्हाला ताजेतवाने वाटेल. रसायनशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आयटी विद्यार्थ्यांनाही नोकरीच्या ऑफर मिळू शकतात. काही लोक तुमच्यामुळे प्रभावित होतील आणि तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतील. या राशीच्या व्यावसायिकांना आज चांगल्या संधी मिळतील.

वृषभ
आज, तुम्ही तुमच्या व्यवसायात नवीन नियोजन करून काम कराल. आज, तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात चांगले आर्थिक नफा मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय सुरळीत होईल. तुमच्या रेस्टॉरंट व्यवसायात तुम्हाला लक्षणीय आर्थिक नफा होईल, तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्यावर खूश होतील आणि तुम्हाला कारकिर्दीत लक्षणीय यश मिळेल. तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन तुमच्या कारकिर्दीतही सुधारणा करेल.

मिथुन
आज तुम्हाला मित्रांकडून काही चांगले सल्ले मिळतील. तुम्ही अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे टाळावे. गरजूंना मदतीचा हात पुढे कराल, ज्यामुळे त्यांचे जीवन सोपे होईल. फॅशन डिझाइनचे अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काहीतरी नवीन डिझाइन करण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

कर्क
आज तुम्हाला प्रियजनांकडून आर्थिक मदत मिळेल. तुमच्या कारकिर्दीत तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला नकारात्मक विचार टाळावे लागतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह सहलीचे नियोजन कराल. आज तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. जास्त कामाचा ताण तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतो.

सिंह
तुमच्या आनंदी वागण्यामुळे घरात खूप सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. या राशीखाली नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा दिवस अनुकूल असेल. योग्य नियोजनाने तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीत बदल करण्यात यशस्वी व्हाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही आव्हानांना तोंड देऊ शकाल. तुम्ही लोकांना सामाजिक मदत करण्यासाठी पुढे जाल आणि तुमचे मनोबल वाढेल.

कन्या
आज तुम्ही आत्मविश्वासाने भरलेले असाल. तुम्हाला प्रगतीच्या अनेक संधी देखील मिळतील. आज तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह धार्मिक सहलीची योजना आखाल. आज तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात नफा मिळण्याची अपेक्षा आहे. तुमचे आरोग्य पूर्वीपेक्षा चांगले असेल आणि तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा विचार कराल. या राशीच्या वाणिज्य विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयात येणाऱ्या समस्यांवर उपाय सापडतील. भाग्यवान क्रमांक: ५

तुळ
आज तुम्ही तुमच्या पालकांसह मंदिरात जाल. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल. मोठ्या व्यवसाय करारातून तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यात खूप व्यस्त असाल. तुम्ही ऑफिसमध्ये तुमच्या बॉसच्या अपेक्षा पूर्ण कराल, ज्यामुळे तुमच्या पदोन्नतीची शक्यता वाढू शकते.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. या राशीच्या व्यवसायिकांना आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. ऑफिसमधील काम चांगले होईल, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहाल. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला त्यांच्या आवडीची भेट द्याल, जी त्यांना आनंद देईल. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर जाण्याचा प्लॅन कराल. आज तुम्ही काही महत्त्वाचे विसरला असाल, म्हणून तुम्ही तुमच्या सामानाची विशेष काळजी घ्यावी.

धनु
आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल. खाजगी नोकरी करणाऱ्या या राशीच्या व्यक्तींच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. व्यावसायिक प्रवास फायदेशीर ठरेल. तुमच्या जोडीदाराकडून मिळालेला पाठिंबा तुम्हाला उत्साहाने भरून टाकेल. तुम्ही अभ्यास आणि लेखनाकडे अधिक कल ठेवाल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास मदत होईल.

मकर
आज तुम्ही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. मित्रांसोबत बाहेर जाण्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. तुमच्या आर्थिक समस्या दूर होतील आणि तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळेल. शिवाय, तुमच्या कामाच्या नीतीमुळे तुम्हाला प्रगतीच्या अनेक संधी मिळतील. खेळांमध्ये रस असलेल्यांना राज्य पातळीवर खेळण्याची संधी मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्यांना हा दिवस फायदेशीर वाटेल.

कुंभ
आज, तुमच्या जोडीदाराच्या सहकार्याने तुमचे काम पूर्ण होईल. शिवाय, त्यांच्या उत्कृष्ट सल्ल्याने तुम्हाला उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत मिळेल. या राशीच्या शिक्षकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. तुम्हाला काही कामात यश मिळेल. आज तुम्हाला उर्जेने परिपूर्ण वाटेल, परंतु तुम्ही घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे.

मीन
आज, शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. कला विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. काही काळापासून तुम्ही अनुभवत असलेली समस्या सहजपणे सोडवली जाईल. तुम्हाला उत्कृष्ट व्यवसाय संधी मिळतील आणि तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे काम सोपे होईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

10KM लांब वाहनांच्या रांगा, महाराष्ट्रातील मोठा नेता 3 तास...

महाराष्ट्र बातम्या