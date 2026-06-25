/Aajche Rashi Bhavishya 25 June 2026: निर्जला एकादशी 4 राशीच्या लोकांना देणार भरभरून आनंद, संपत्तीत वाढ होईल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 June 2026 in Marathi: आज गुरुवार, 25 जून, 2026 आहे. पंचांगानुसार, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्षातील एकादशी रात्री 9.14 पर्यंत चालेल, त्यानंतर द्वादशी तिथी सुरू होईल. सूर्योदयाच्या वेळी ग्रहांबद्दल बोलायचे झाल्यास, शनी मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत, मंगळ वृषभ राशीत, गुरू, शुक्र आणि बुध कर्क राशीत आणि सूर्य मिथुन राशीत असेल. चंद्र तूळ राशीत गोचर करेल.
मेष
आज कौटुंबिक आघाडीवर संमिश्र दिवस असेल. चंद्र तुमच्या सातव्या घरात गोचर करेल, ज्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांशी सामान्य संबंध आणि घरात शांततापूर्ण वातावरण टिकून राहील. तुमच्या जोडीदारासोबत मतभेद निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो.
वृषभ
आज, तुम्हाला तुमच्या कामात पूर्णपणे एकाग्र आणि संयमी राहण्याची गरज आहे. कोणत्याही चुका किंवा विसंगतीमुळे अनेक चांगल्या संधी हातातून निसटू शकतात. कोणत्याही प्रकारच्या प्रवासाचे नियोजन टाळा, कारण आजचा कोणताही प्रवास अयशस्वी ठरेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे विरोधक पूर्णपणे पराभूत होतील.
मिथुन
मानसिक ताजेपणामुळे, विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतील. ते नवीन गोष्टी शिकण्यास उत्सुक राहतील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी हा दिवस अनुकूल आहे. नवीन करिअरच्या संधीही निर्माण होतील.
कर्क
आज कौटुंबिक आघाडीवर थोडे आव्हानात्मक असेल. कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद होण्याची दाट शक्यता आहे. चंद्र तुमच्या चौथ्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे घरातील वातावरण अचानक तणावपूर्ण आणि प्रतिकूल होऊ शकते. तथापि, दिवसाच्या उत्तरार्धात संयम ठेवल्यास जुने गैरसमज दूर होतील.
सिंह
आज तुम्हाला व्यवसायात चांगला नफा दिसेल, परंतु संकोची वृत्तीमुळे एक मोठी संधी हातातून निसटू शकते. कोणतेही नवीन प्रकल्प किंवा काम सुरू करणे टाळा. जुनी आणि चालू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
कन्या
ज्यांनी नवीन काम सुरू करण्याची योजना आखली होती, त्यांच्या योजना आज पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांसाठीही दिवस चांगला आहे. सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अचानक मोठा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरला नवी दिशा मिळेल.
तुळ
आज कौटुंबिक आघाडीवर संमिश्र परिणाम मिळतील. चंद्र तुमच्या राशीच्या पहिल्या घरात प्रवेश करेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे संबंध पूर्णपणे सौहार्दपूर्ण राहतील, परंतु मुलांच्या चिंतेमुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो. त्यांच्या भविष्याबद्दल किंवा इतर समस्यांबद्दल चिंता कायम राहील. घरात शांत वातावरण राखण्याचा प्रयत्न करा आणि कोणत्याही विषयावर वाद घालणे टाळा.
वृश्चिक
कौटुंबिक बाबींमध्ये संतुलन आणि सामंजस्य राखणे आज महत्त्वाचे ठरेल. चंद्र तुमच्या राशीच्या बाराव्या घरात प्रवेश करेल. एखाद्या विषयावर तुमच्या जोडीदारासोबत मतभेद होऊ शकतात. परंतु परिस्थिती चिघळू न देता, शांत चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला सामील करणे हानिकारक ठरू शकते.
धनु
विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस काहीसा निराशाजनक असेल. ते अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मनोरंजनात अधिक रमतील. विद्यार्थ्यांनी आपल्या ध्येयांपासून विचलित न होता एकाग्र राहावे.
मकर
आजचा दिवस कुटुंबासोबत खूप छान जाईल. चंद्र तुमच्या दहाव्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे घरात आनंद आणि सुख येईल. चांगली बातमी सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणेल. तुम्हाला कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि तुम्ही एकत्र एखादा धार्मिक किंवा मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करू शकता.
कुंभ
आजचा दिवस कौटुंबिक आघाडीवर चिंताजनक असेल. चंद्र तुमच्या नवव्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे सतत चिंता वाढेल, विशेषतः मुलांबद्दल, ज्यामुळे अस्वस्थता येऊ शकते. कुटुंबातील महिलांना, विशेषतः, आपल्या बोलण्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. रागाच्या किंवा भावनेच्या भरात बोललेले कठोर शब्द घरातील वातावरण बिघडवू शकतात.
मीन
कुटुंबात शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी, आज कोणतेही वाद टाळा. चंद्र आज तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात भ्रमण करेल, त्यामुळे छोट्या गोष्टींवर चिडण्याऐवजी एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. या काळात तुमच्या आईच्या प्रकृतीबाबत सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे; त्यांची प्रकृती अचानक खालावू शकते, त्यामुळे त्यांची विशेष काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)