/Aajche Rashi Bhavishya 25 May: 25 मे रोजी सूर्य करणार रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश, 6 राशीच्या लोकांचं नशिब बदलणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 May 2025 in Marathi: 25 मे रोजी सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करणार, कसा ्असेल 12 राशींसाठी सोमवारचा दिवस.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 May 2025 in Marathi: 25 मे 2026 आहे. पंचांगानुसार, नवमी तिथी (ज्येष्ठ महिन्याचा शुक्ल पक्ष) सकाळी 8.02 वाजेपर्यंत चालेल, त्यानंतर एकादशी तिथी सुरू होईल. सूर्योदयाच्या वेळी ग्रहांनुसार, शनी मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत, मंगळ मेष राशीत, गुरू आणि शुक्र मिथुन राशीत, सूर्य आणि बुध वृषभ राशीत असतील आणि चंद्र सिंह राशीत गोचर करेल.
मेष
आज, चंद्र तुमच्या पाचव्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमचे आयुष्य थोडे मंदावेल आणि तुमच्या संयमाची परीक्षा होईल. आळस आणि सुस्तीमुळे तुमची काम करण्याची इच्छा कमी होऊ शकते, ज्यामुळे महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण करणे कठीण होईल. पोटाच्या समस्या किंवा अपचनामुळे अस्वस्थता येऊ शकते, म्हणून तुमच्या खाण्याच्या सवयींबद्दल विशेष काळजी घ्या.
वृषभ
आज, चंद्र तुमच्या चौथ्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे तुमच्यासाठी हे थोडे मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असेल. तुमचे मन विविध चिंता आणि गुंतागुंतीने भरलेले असेल, ज्यामुळे आत्मविश्वासाची कमतरता निर्माण होऊ शकते. तुम्हाला काम करण्याची इच्छा कमी वाटेल आणि तुम्ही सुरू केलेली काही कामे अपूर्ण राहू शकतात.
मिथुन
आज, चंद्र तुमच्या तिसऱ्या घरात भ्रमण करेल, ज्यामुळे सुखद आणि फायदेशीर परिणाम मिळतील. सुदैवाने, अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. आर्थिक बाबी अनुकूल राहतील आणि पैसे कमावण्याच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्ही नवीन काम, व्यवसाय किंवा प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर वेळ तुमच्या बाजूने असेल. मित्र आणि प्रियजनांना भेटल्याने आनंद आणि लाभ मिळेल. तुम्ही स्वादिष्ट भोजन आणि ऐषारामाचा आनंद घ्याल. अविवाहित लोकांना योग्य जीवनसाथी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मुलांकडून येणाऱ्या चांगल्या बातमीमुळे घरात आनंदी वातावरण निर्माण होईल.
सिंह
आज, चंद्र तुमच्या राशीच्या पहिल्या घरात प्रवेश करेल, ज्यामुळे मिश्र परिणाम मिळतील. तुम्हाला जीवनात गोड आणि कडू दोन्ही प्रकारचे अनुभव येऊ शकतात. तुम्ही तुम्हाला नेमून दिलेली कामे वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम कराल आणि तुमच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न कराल.
तूळ
आज, चंद्र तुमच्या अकराव्या घरातून भ्रमण करेल, ज्यामुळे आनंद आणि आराम मिळेल. तुमच्या दैनंदिन धावपळीतून थोडा वेळ बाजूला काढल्याने तुम्हाला मनोरंजन आणि आरामावर लक्ष केंद्रित करता येईल. संगीत ऐकणे, चित्रपट पाहणे किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळेल.
वृश्चिक
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या दहाव्या घरात प्रवेश करेल, ज्यामुळे तुम्हाला सुखद आणि सकारात्मक परिणाम मिळतील. कौटुंबिक सुख आणि शांती तुम्हाला मानसिक आणि शारीरिक आनंद देईल. समाधान आणि आत्मविश्वास वाढेल, ज्यामुळे तुम्ही तुमची नेमून दिलेली कामे वेळेवर पूर्ण करू शकाल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून चांगला पाठिंबा मिळेल आणि तुमचे विरोधक प्रयत्न करूनही तुम्हाला इजा पोहोचवू शकणार नाहीत. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याची शक्यता आहे.
धनू
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात प्रवेश करेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी नेहमीपेक्षा थोडा अधिक आव्हानात्मक असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या अभ्यासाची आणि आरोग्याची चिंता वाटेल. घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे तुम्हाला मानसिक दबाव जाणवू शकतो.
कुंभ
कामात अपेक्षित यश न मिळाल्याने निराशा येऊ शकते, परंतु संयम राखणे आवश्यक आहे. रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय तुमच्या समस्या वाढवू शकतात. खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष केल्यास पोटाचे विकार वाढू शकतात, त्यामुळे संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.
मकर
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात प्रवेश करेल. हा दिवस काही चढ-उतार घेऊन येऊ शकतो. परिस्थिती अपेक्षेप्रमाणे नसेल, त्यामुळे संयम आणि समजूतदारपणाने वागणे आवश्यक असेल. कौटुंबिक समस्या तुमच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम करून अस्वस्थता निर्माण करू शकतात.
मीन
तुमच्या आईच्या आरोग्याबद्दलची चिंता कायम राहू शकते आणि तिच्याप्रती जबाबदाऱ्या वाढतील. तुम्हाला तुमच्या सामाजिक स्थानाबद्दल असुरक्षित वाटू शकते, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत तुमचा आत्मविश्वास कमी होऊ देऊ नका. विद्यार्थ्यांची त्यांच्या अभ्यासात रुची कमी होईल. कामाच्या ठिकाणी सहकारी किंवा वरिष्ठांशी वाद होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)