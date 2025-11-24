English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Aajche Rashi Bhavishya 25 November: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 5 राशीच्या लोकांचं नशीब फळफळणार

25 नोव्हेंबर 2025 मंगळवार, हनुमानाचे आशीर्वाद, शुभ काळ, मकर राशीतील चंद्र आणि 12 राशींसाठी कसा असेल दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 24, 2025, 10:23 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 25 November: मंगळवारी राहिल हनुमानाची कृपा, 5 राशीच्या लोकांचं नशीब फळफळणार

मंगळवार, 25 नोव्हेंबर 2025 हा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षाचा पाचवा दिवस आहे आणि चंद्र मकर राशीत भ्रमण करत आहे. उत्तराषाढा नक्षत्र आणि गंड योग यांचे संयोजन दिवसाला आणखी प्रभावशाली बनवते. अभिजित मुहूर्त आज विशेषतः शुभ आहे. तर, दिवसाच्या संधी, आव्हाने आणि उर्जेबद्दल काय देतात? 

Add Zee News as a Preferred Source

मेष  
मेष राशीच्या लोकांना आज बँकेशी संबंधित बाबींबद्दल गोंधळ जाणवेल. जास्त विचार करून तुम्हाला भीती वाटू शकते. तुमची सर्व कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील. हॉटेल उद्योगातील लोकांसाठी हा एक फायदेशीर दिवस असेल. खर्च देखील नियंत्रणात राहील.

वृषभ  
वृषभ राशीचे लोक आज उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीचा अंदाज घेतील. ते कामातील सर्व आव्हाने आनंदाने स्वीकारतील आणि कार्य पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतील. शुक्रवार हा तुमच्यासाठी यशाचा दिवस आहे. सर्जनशील कार्यामुळे खूप फायदे होतील. आर्थिक उत्पन्न चांगले होईल.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांना अशांतता अनुभवायला मिळेल. त्यांच्या भविष्याबद्दलच्या चिंता आज त्यांना त्रास देतील. अनेक कामे उद्भवू शकतात. कोणत्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायचे हे ठरवणे कठीण होईल. एकटेपणा मनाला शांती देईल. खर्च जास्त असेल.

 कर्क
कर्क राशीचे लोक आज त्यांची सामाजिक स्थिती राखण्यासाठी खूप प्रयत्न करतील. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आज नवीन लोकांशी संबंध विकसित कराल. आर्थिक बाबींसाठी हा एक उत्तम दिवस आहे. तुमचा आदरही वाढेल.

सिंह
 सिंह राशीच्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या वैवाहिक संबंधांमध्ये आणि प्रेम जीवनात लक्षणीय चढ-उतारांना सामोरे जावे लागेल. दरम्यान, या राशीखाली जन्मलेले विद्यार्थी त्यांचा वेळ प्रभावीपणे वापरू शकतील आणि काहीतरी नवीन साध्य करू शकतील.

कन्या
कन्या राशीच्या लोक परंपरेपासून दूर जाऊन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. नवीन तंत्रज्ञानावर चालणारी मशीन खरेदी करणे शक्य आहे. कोणतेही काम करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे समजून घ्या आणि जर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुमच्या वरिष्ठांची मदत घ्या.

तूळ
 तूळ राशीच्या जीवनातील कोणत्याही अडचणींवर मात करण्यासाठी एक अनोळखी व्यक्ती मदत करू शकते. वरिष्ठांचा आदर केल्याने तुम्हाला त्यांच्या अनुभवाचा सहज फायदा होईल. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला आहे.

वृश्चिक
 इतरांसोबत भागीदारी करणाऱ्या वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या कामात पारदर्शकता राखली पाहिजे. अनावश्यक संशय टाळा. प्रगतीसाठी व्यावसायिकांना त्यांच्या जुन्या कामाच्या पद्धतींमध्ये बदल करावे लागतील. खूप चांगली कमाई होण्याची शक्यता आहे.

धनु
 धनु राशीच्या लोकांना आज थोडे सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. जुने पैसे काढण्याच्या प्रयत्नांमुळे काही फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला कोणाकडून पैसे उधार घ्यावे लागू शकतात. तुम्हाला तुमच्या अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.

मकर
मकर राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या स्वतःच्या विचारांमुळे थोडे त्रास होऊ शकतो. अनावश्यक विचार त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतील. अंतिम मुदती निश्चित केल्याने कामे पूर्ण करण्यास मदत होईल. तुमची दैनंदिन दिनचर्या गोंधळलेली असू शकते. आर्थिक बाबी अनुकूल असतील, नफ्याची चांगली शक्यता असेल.

कुंभ
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाईल. तुम्ही तुमची कंटाळवाणी दिनचर्या बदलण्याचा आणि काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न कराल. तांत्रिक क्षेत्रातील लोकांना फायदा होईल. अतिसंवेदनशीलता निर्णय घेण्यास अडथळा आणेल. पैसे कमविण्याचा काळ सामान्य आहे.

मीन
मीन राशीच्या लोक त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरतील. ऑनलाइन मीडिया व्यवसायाच्या जाहिरातीसाठी उपयुक्त ठरेल. कामासोबतच, तुम्ही मूड हलका करण्यासाठी मजा आणि आनंदातही सहभागी व्हाल. आज तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

युतीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपामध्ये बिनसलं, 'हा...

महाराष्ट्र बातम्या