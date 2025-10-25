Aajche Rashi Bhavishya 25 October: कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळणार धन आणि कुणाला वाणीवर नियंत्रण ठेवावं लागेल?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 25 October 2025 in Marathi: आज चंद्र वृश्चिक राशीत भ्रमण करेल. कार्तिक शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी या शनिवारी अनेक राशींसाठी शुभ संधी येतील. मेष ते मीन राशीपर्यंत सर्व राशींसाठी आजचे राशिफल, भाग्यशाली रंग आणि भाग्यशाली क्रमांक जाणून घ्या.
मेष
व्यावसायिक कामांसाठी तुम्हाला पुरेशी ऊर्जा वाटेल. भावनिक संबंध थोडे ताणले जाऊ शकतात. आर्थिक व्यवहारात तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. तुमच्या मुलांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पैसे आणि वेळ दोन्ही खर्च करावे लागतील.
वृषभ
वृषभ राशीचे प्रेमसंबंध अधिक दृढ होतील. आर्थिक क्षमता वाढतील. तुमच्या बोलण्यात सभ्यता ठेवा. जोडीदारासोबत वाद होण्याची दाट शक्यता आहे. नात्यांवर याचा परिणाम होईल. रोजगार चांगला मिळेल.
कन्या
कुटुंबातील सदस्य एखाद्या विशिष्ट विषयावर नकारात्मक असू शकतात. तुम्हाला परिस्थितीला सावधगिरीने हाताळावे लागेल. घराच्या सजावटीच्या वस्तूंवर पैसे खर्च होऊ शकतात. शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाऊ शकते. मुलांशी संबंधित माहिती आनंद देईल.
तूळ
तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांशी संभाषणात सावधगिरी बाळगावी लागेल. आरोग्याच्या समस्यांबाबत निष्काळजीपणा टाळला जाईल. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचे नियोजन केले जाईल. आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगावी लागेल.
वृश्चिक
कामावर कामाचा मोठा ताण असेल. तथापि, उत्साह राहील. नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला नवीन ऊर्जा जाणवेल. मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेबद्दल तुम्हाला सतर्क राहावे लागेल.
धनु
तुम्हाला तुमच्या व्यवहारांवर तुमची पकड मजबूत करावी लागेल. विरोधक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. भावनिक नात्यांवरचा विश्वास कमी होईल. बैठकींमुळे नातेसंबंध मजबूत होण्यास मदत होईल. वाहन देखभालीवर तुम्हाला खर्च येऊ शकतो.
मकर
तुमच्या तांत्रिक व्यवसायात नवीन संधी येतील. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या समाधान वाटेल. बैठका तुमचे भावनिक कल्याण मजबूत करतील. कौटुंबिक वादांमध्ये तुमची स्थिती मजबूत होईल. प्रवास पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरेल.
कुंभ
कठोर परिश्रम आणि हाताळणीद्वारे तुम्ही परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवाल. मित्र आर्थिक आणि भावनिक आधार देऊ शकतात. शुभ कार्यक्रमांसाठी चर्चा आणि बैठका होण्याची शक्यता आहे. प्रवासाच्या शक्यता विकसित होत आहेत.
मीन
जुन्या नात्यांमुळे नवीन व्यवसाय संधी मिळतील. वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकतात. प्रलंबित निधी मिळाल्याने आर्थिक ताण कमी होईल. तुमच्या जोडीदाराशी संवाद साधताना कठोर वागणे टाळा. तुमच्या मुलांच्या यशाबद्दल तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)