Aajche Rashi Bhavishya 26 April 2026 : आजचा रविवारी काही राशींसाठी कठीण, पण काही जाचकांना लागणार नशिबाची लॉटरी; पाहा राशीभविष्य

नेहा चौधरी | Updated: Apr 26, 2026, 08:12 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 April 2026 in Marathi : आज  26 एप्रिल 2026 रविवार म्हणजे अनेकांचा हक्काच्या सुट्टीचा दिवस आहे. धर्मशास्त्रानुसार रविवार हा सूर्यदेवाला समर्पित आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac)   

आजचा सुट्टीचा दिवस तुमच्यासाठी आरामाचा असणार आहे. आजूबाजूचे वातावरण स्थिरता वाटणार आहे. घरी असो वा कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सकारात्मक वाटणार आहे. संवादातून गोंधळ होऊ शकतो, त्याची काळजी घ्या. तुमच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता आहे. तात्काळ प्रतिक्रिया न देता सखोल विचारानंतर बोला. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी गोंधळाचा असण्याची शक्यता आहे. अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याने ते निवडताना कठीण जाणार आहे. एकाच वेळी अनेक गोष्टी करु नका. तुमची भावनिक बुद्धिमत्ता आज तुम्हाला साथ देणार आहे. एवढंच नाही तर तुमच्या अंतर्ज्ञानातील आवाजावर विशअवास ठेवा. कामात स्पष्टता ठेवा.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी छान असणार आहे. एखादे जुनं प्रकरण संपुष्टात येणार आहे. आज तुम्हाला मानसिक शांतता गरजेची असणार आहे. प्रगतीमध्ये ज्या गोष्टी अडचण निर्माण करतात त्या आज मागे सोडा. शिवाय आज इतरांसाठी स्वतःवर जास्त ताण घेऊ नका. अनावश्यक गोष्टींवर आपली ऊर्जादेखील वाया घालू नका. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आजचा दिवस तुम्हाला भावन आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. नवीन नातेसंबंधात मनःशांती लाभणार आहे. भूतकाळातील कटू अनुभवांमुळे तुम्हाला थोडे सावध राहा. आज कामाच्या ठिकाणी सहकार्यासोबत काम करा. सावधगिरी आणि मोकळेपणा यांमधील समतोल आज राखणे गरजेच आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज रविवारी एखादा छोटासा वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे तुमची भूमिकेकडे लक्ष देणे गरजेच असणार आहे. एखादी परिस्थिती सोडून द्यावी की त्यातच राहावे, याबद्दल तुम्ही संभ्रमात राहणार आहे. तुम्हाला चांगले निर्णय घेण्यास फायदा होणार आहे. आज भावनिक न राहता शांततेने निर्णय घ्यावे.  

 

हेसुद्धा वाचा - Baba Vanga Prediction : मे महिना 5 राशीच्या लोकांसाठी वरदान! नोकरी, पैसा अन् नात्यासाठी असणार सकारात्मक

 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज तुम्ही भविष्यातील शक्यतांवर सखोल विचार करून पुढे पाऊल टाकणार आहात. तुमच्या निर्णयांतून आशेचा आणि प्रेरणा तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही दूरगामी विचार करून नवीन योजना बनवणार आहात. पण हे लक्षात ठेवा, गोष्टींवर जास्त नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न प्रगतीसाठी अडथळा आणेल. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज एखादी नवीन कल्पना किंवा संधी तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणार आहे. तुम्ही तुमच्या वाटचालीच्या दिशेने खूप समाधानी आणि आनंदीने वाटचाल करणार आहात. तुम्ही योग्य मार्गावर आहात असं तुम्हाला जाणवणार आहे. शिवाय जुने वाद आणि संघर्ष मिटणार आहे. यामुळे तुम्हाला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज रविवारी तुमच्या भावना व्यक्त करणे गरडेचे असणार आहे. पण दुसरीकडे, भूतकाळातील एखाद्या घटनेमुळे मन निराश होणार आहे. काही जुन्या आठवणी तुम्हाला त्रास देणार आहे. ते ओझे मागे सोडून द्या. तुम्हाला मनःशांती मिळेल अशा गोष्टींवर भर द्या. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज तुम्हाला खूप आत्मविश्वासाने भरलेले वाटणार आहे. तुम्ही कोणतीही परिस्थिती हाताळण्यास आज सक्षम असणार आहे. पण, जर परिणाम लगेच दिसले नाही तर तुम्ही अस्वस्थ होणार आहात. जेव्हा तुम्ही तुमच्या अपेक्षांमध्ये थोडा बदल कराल तेव्हा तुम्ही आनंदी राहू शकता. तुमच्या परिस्थितीचे प्रामाणिक आकलन तुम्हाला उद्देशपूर्णपणे करण्यास मदत करणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज तुम्हाला तुमचा मार्ग बंद झाल्यासारखे वाटणार आहे. तुम्ही मानसिकरित्या अडकल्यासारखे जाणवणार आहे. पण लक्षात ठेवा, हा अडथळा केवळ तुमच्या अतिविचारांमुळे असणार आहे. तुमची प्रगती थोडी आज मंदावणार आहे. आज तुमच्या व्यावहारिक विचारांवर विश्वास ठेवा.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज दिवसाची सुरुवात थोड्या कंटाळ्याने किंवा अस्वस्थ करणारी असणार आहे. पण दिवस जसाजसा पुढे जाईल तुम्हाला सकारात्मक वाटणार आहे. परिस्थितीचे अती विश्लेषण चुकूनही करु नका. ज्या नैसर्गिकरित्या योग्य वाटते त्यावर लक्ष द्या. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुमच्या सभोवताली यश आणि मान्यतेचे वातावरण राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या वाटचालीबद्दल खूप आत्मविश्वास जाणवणार आहे. समाजात तुमचा आदर वाढणार आहे.नातेसंबंधांमधील संतुलन आणि व्यावहारिक बाबींमधील सामर्थ्य तुमच्या प्रगतीला अधिक चालना देणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला, व्हाइट हाऊसमध्य...

विश्व