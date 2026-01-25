English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 26 January 2026: सोमवारी या राशीच्या लोकांना यश मिळणार, कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Aajche Rashi Bhavishya 26 January 2026: सोमवारी 'या' राशीच्या लोकांना यश मिळणार, कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 January 2026 in Marathi: मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 25, 2026, 10:37 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 26 January 2026: सोमवारी 'या' राशीच्या लोकांना यश मिळणार, कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 January 2026 in Marathi: 26 जानेवारी 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशी जाणून घेऊया.

मेष
आज तुम्हाला तुमच्या मुलांबद्दल काही चिंतांचा सामना करावा लागू शकतो. काही प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात, परंतु तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. राजनयिकतेचाही तुम्हाला आज फायदा होईल. आज संध्याकाळी, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परीक्षेची तयारी लवकर करावी लागेल. तुमचे वडील आज कौटुंबिक व्यवसायात मदत करू शकतात. तुम्ही आज जोखीम घेणे टाळावे.

वृषभ
आज वृषभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर दिवस असेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित कोणत्याही चिंता आणि चिंतांपासून तुम्हाला आराम मिळेल. आज तुम्हाला तुमच्या राजकीय प्रयत्नांमध्ये यश मिळेल. सामाजिक कार्यातही तुम्हाला आदर मिळेल. कौटुंबिक व्यवसायात तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. सर्जनशील विचारसरणीचा फायदा होईल.

मिथुन
आज मिथुन राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित दिवस असेल. तुम्ही आज तुमच्या वस्तूंची काळजी घ्यावी; चोरी किंवा नुकसान होण्याचा धोका आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. आज व्यवसायिकांना अधिक मेहनत करावी लागेल. तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकात असूनही, तुम्ही तुमच्या प्रेम जीवनासाठी निश्चितच वेळ काढू शकाल.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहणार आहे. नक्षत्र दर्शवितात की तुम्हाला कामावर चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायासाठी हा दिवस चांगला आहे आणि तुम्हाला चांगला करार मिळेल. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ आनंद देईल. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडूनही आनंद मिळेल. तुमच्या मुलांशी संबंधित कोणतेही काम पूर्ण होईल. आज तुमचा राजकीय सन्मान, पद आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता आहे.

सिंह
शुक्र तुमच्या राशीत आहे, त्यामुळे तुमचे सौम्य बोलणे तुम्हाला आदर देईल. विरोधक आणि शत्रू आज अधिक सक्रिय असतील, म्हणून तुम्ही त्यांच्यापासून सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. वैवाहिक सुसंवाद टिकेल. प्रेम जीवन देखील अनुकूल राहील. भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता देखील आहे. तुमच्यासाठी कौटुंबिक जीवन आनंददायी असेल.

कन्या
राशीसाठी आजचा दिवस ग्रहांच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे मिश्रित असेल. तुमच्या चालू व्यवसायातील प्रयत्नांना अल्पकालीन यश मिळेल. घरात एखादी शुभ घटना घडू शकते, ज्यामध्ये खर्च होईल, परंतु तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. आज तुम्हाला तुमच्या आईचा स्नेह आणि आशीर्वाद देखील मिळतील. तुमचे तारे सूचित करतात की कन्या राशीचे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाबद्दल गंभीर असतील आणि यामुळे शुभ परिणाम मिळतील.

तूळ
राशीसाठी आजचा दिवस कमाईच्या बाबतीत चांगला असेल. तुम्ही काही नवीन संपर्क कराल, जे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील. आज कौटुंबिक पार्टी आयोजित केली जाऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आनंद वाढेल. अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेल्या कोणत्याही आर्थिक समस्या आज सोडवल्या जाऊ शकतात आणि तुम्हाला अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिळू शकतो. प्रेमसंबंधांमध्ये अनुकूल परिस्थिती असेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल.

वृश्चिक
आज तुम्हाला आर्थिक लाभ होईल. तथापि, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची देखील काळजी घ्यावी लागेल. कुटुंबात संतुलन राखल्याने सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंददायी वेळ मिळेल. संध्याकाळपर्यंत चांगली बातमी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तुमचे शत्रू कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु घाबरण्याची गरज नाही, कारण ते इच्छित असले तरी ते तुमचे नुकसान करू शकणार नाहीत.

धनु
धनु राशीसाठी आजचा दिवस फायदेशीर असेल. आज तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. तुम्ही जे काही कराल त्यात तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पैसे मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहाल. जर तुम्ही व्यवसायात असाल तर आज तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे, परंतु कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक असू शकते हे लक्षात ठेवा. आज तुम्हाला सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. वैवाहिक जीवन आनंददायी राहील. कामाच्या ठिकाणी महिला मैत्रिणीच्या पाठिंब्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

मकर
मकर राशीसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला कौटुंबिक आणि आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे सुरू असलेले प्रयत्न फळ देतील. आज व्यावसायिकांसाठी नवीन फायदेशीर संधी निर्माण होऊ शकतात. कौटुंबिक व्यवसायात यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. आज तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून अपेक्षित लाभ मिळू शकतात. तुम्ही आज संध्याकाळी तुमच्या प्रियकरासोबत बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. आज इतर लोकांच्या प्रकरणांपासून दूर राहणे उचित आहे.

कुंभ
आज तुम्हाला कामावर परिश्रम करावे लागतील. कठोर परिश्रमानेच यश शक्य आहे. तुमचे तारे सूचित करतात की तुम्हाला आज थोडे अंतर प्रवास करावे लागू शकते. आरोग्य कठीण असेल आणि तुम्हाला बाहेर खाणे टाळावे लागेल. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला तुमच्या प्रियकराची नाराजी येऊ शकते. लोखंडाचे काम करणारे आज चांगले पैसे कमवतील. अनुभवी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाचा तुम्हाला फायदा होईल.

मीन

मीन राशीसाठी आजचा दिवस मिश्रित असेल. चुकीच्या निर्णयामुळे नुकसान होऊ शकते, म्हणून तुम्ही कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक विचारात घ्यावेत. आर्थिक बाबतीत, तुम्ही आज तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

