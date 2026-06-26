/आज गुरु-शनिची महाकृपा, 3 राशीच्या लोकांची होणार भरभराट तर काहींना घ्यावी काळजी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 June 2026 in Marathi: विशाखा नक्षत्राची एकाग्र आणि उत्कट ऊर्जा सकाळपासून दुपारपर्यंत प्रत्येक राशीत सर्वोच्च पातळीवर असेल. कोणतीही महत्त्वाची कामे, चर्चा किंवा निर्णय सकाळीच पूर्ण करावेत. संध्याकाळनंतर चंद्र गंडांताच्या उंबरठ्यावर असेल, त्यामुळे मोठे निर्णय पुढे ढकला आणि त्या काळात विश्रांतीला प्राधान्य द्या.
मेष
आजचा दिवस दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळ ते दुपारपर्यंतचा काळ नातेसंबंधांसाठी अत्यंत परिणामकारक आहे. चंद्र विशाखा नक्षत्रात भागीदारीच्या घरात आहे, जे एक ध्येय-केंद्रित आणि उत्कट नक्षत्र आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत करायची कोणतीही महत्त्वाची चर्चा, निर्णय किंवा वचनबद्धता सकाळीच करावी.
वृषभ
आरोग्य आणि स्पर्धा या संदर्भात दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळ ते दुपारपर्यंत, आरोग्य आणि स्पर्धेचे घर असलेल्या विशाखा नक्षत्रातील चंद्र, उत्कट आणि एकाग्र ऊर्जा प्रदान करत आहे. स्पर्धेत कोणतीही निर्णायक पावले आज सकाळीच उचला; तुमचे विरोधक आपोआप माघार घेतील.
मिथुन
आजचा दिवस सर्जनशीलता आणि पैसा या संदर्भात दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळ ते दुपारपर्यंत, सर्जनशीलतेचे घर असलेल्या विशाखा नक्षत्रातील चंद्र, समर्पण आणि एकाग्रतेची ऊर्जा प्रदान करत आहे. कोणतेही सर्जनशील काम जे बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे, ते आज सकाळी पूर्ण उत्साहाने सुरू करा. गुरु, शुक्र आणि बुध हे सर्व धन आणि कुटुंबाच्या घरात एकत्र आहेत, ज्यामुळे आज तुमची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल आहे.
कर्क
लोकांसाठी, आजचा दिवस घर आणि करिअर या दोन्ही बाबतीत दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, लग्न राशीतील चंद्र विशाखा नक्षत्रातील चौथ्या घरात आहे, ज्यामुळे घरगुती कामांमध्ये समर्पण आणि ती पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल वेळ मिळेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली घरगुती कामे सकाळी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा.
सिंह
लोकांसाठी, आजचा दिवस संवादाच्या बाबतीत दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र विशाखा नक्षत्रातील संवादाच्या घरात आहे, ज्यामुळे उत्कटता आणि ध्येय-केंद्रित दृष्टिकोन येईल, जो ऐकणाऱ्यांना प्रभावित करेल. जर तुमचे एखादे महत्त्वाचे संभाषण असेल, तर ते सकाळी करा.
कन्या
आजचा दिवस पैसा आणि नफ्याच्या बाबतीत खूप खास आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र विशाखा नक्षत्रातील धनाच्या घरात आहे, ज्यामुळे तुम्ही आर्थिक बाबींबद्दल उत्साही राहाल. ते मिळवण्यासाठी, तुम्ही एक ध्येय निश्चित कराल आणि परिश्रमपूर्वक काम कराल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी आजची सकाळ योग्य वेळ आहे.
तूळ
करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस महिन्यातील सर्वात मोठा दिवस आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र विशाखा नक्षत्रात विवाहस्थानात आहे, जे उत्कटता आणि दृढनिश्चय स्पष्टपणे दर्शवते. लग्नस्वामी शुक्र, गुरू आणि बुध करिअरच्या घरात एकत्र आहेत.
वृश्चिक
भाग्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र एकांताचे स्थान असलेल्या विशाखा नक्षत्रात आहे, ज्यामुळे एखादे महत्त्वाचे काम उत्साहाने पूर्ण करणे सोपे होईल.
धनु
नफा आणि नेटवर्किंगच्या दृष्टीने आजचा दिवस दोन भागांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र नफ्याचे स्थान असलेल्या विशाखा नक्षत्रात आहे, ज्यामुळे परिश्रमपूर्वक आणि जोमाने काम करण्याची ऊर्जा मिळेल. आज जुना संपर्क पुन्हा सक्रिय करा किंवा एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटा; तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
मकर
आजचा दिवस करिअर आणि नातेसंबंधांमध्ये विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, विशाखा नक्षत्रातील करिअरच्या घरात असलेला चंद्र, उत्कटतेने काम करण्यासाठी ऊर्जा देत आहे. करिअरमधील कोणतीही महत्त्वाची पाऊले किंवा तुम्हाला करायची असलेली मोठी चर्चा सकाळीच करावी. योगकारक शुक्र, गुरू आणि बुध भागीदारीच्या घरात आहेत, जे नात्यांमध्ये खोल आणि चिरस्थायी ऊर्जा आणत आहेत.
कुंभ
आजचा दिवस भाग्य आणि आरोग्य या दोन्हीसाठी खूप शुभ आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, चंद्र विशाखा नक्षत्रातील भाग्याच्या घरात आहे, जो भाग्याच्या मदतीने तुम्हाला कोणत्याही अडचणींवर मात करण्यास मदत करेल. योगकारक शुक्र, गुरू आणि बुध हे सर्व आरोग्याच्या घरात एकत्र आहेत, त्यामुळे तुमच्या काही जुन्या समस्या असल्यास, आजच त्यावर उपाययोजना करा. तुम्ही धार्मिक कार्यातही सहभागी होऊ शकता.
मीन
आजचा दिवस प्रेम आणि सर्जनशीलता यांच्यात विभागलेला आहे. सकाळपासून दुपारपर्यंत, लग्नस्वामी चंद्र विशाखा नक्षत्रातील गुप्त बाबींच्या घरात आहे, ज्यामुळे आज काहीतरी लपलेले उघडकीस येऊ शकते. तुमचे लग्न स्वामी गुरु, शुक्र आणि बुध प्रेम आणि सर्जनशीलतेच्या घरात एकत्र आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)