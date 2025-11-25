English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 26 November: चंपाषष्ठीचा दिवस 5 राशींसाठी ठरेल खास, कसा असेल बुधवारचा दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 November 2025 in Marathi: स्कंद षष्ठी हा हिंदू धर्माचा एक अतिशय पवित्र सण मानला जातो जो भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित आहे. हा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 25, 2025, 09:54 PM IST
 मेष
आज मेष राशीसाठी यशाचा दिवस असेल. तुम्ही सर्व कठीण कामे पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम कराल. तुमचा आतला आवाज तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देईल. विभागीय बदल शक्य आहेत. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला असेल.

वृषभ
 वृषभ राशीच्या लोकांना यश मिळविण्यासाठी त्यांची दैनंदिन दिनचर्या व्यवस्थित करावी लागेल. धोकादायक कामे आज तुम्हाला यश देतील. दीर्घकालीन आर्थिक योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विचार वाढेल. जुने कर्ज फेडण्यासाठी देखील दिवस चांगला आहे.

 मिथुन 
 मिथुन राशीच्या राशीच्या लोकांमध्ये आज उच्च पातळीचा आत्मविश्वास असेल. कामावर एकाग्रता वाढेल. तुमच्या निर्णयांमुळे तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमचे वरिष्ठही तुमच्या बाजूने निर्णय घेतील. तुम्ही गटनेता म्हणून तुमची सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न कराल.

कर्क 
 निर्यात-आयात किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा एक उत्तम दिवस असेल. कामातील आव्हाने स्वीकारा आणि तुमचा आत्मविश्वास डळमळीत होऊ देऊ नका, कारण यश निश्चितच तुमचे असेल. याव्यतिरिक्त, आज तुमचे खर्च जास्त असतील.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांसाठी यश आणि सन्मानाचा दिवस असेल. दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण होईल. काही चिंता असू शकते, परंतु जर तुम्ही तुमच्या मित्रांशी किंवा सहकाऱ्यांशी बोललात तर ती दूर होईल. पदोन्नतीची शक्यता आहे.

 कन्या 
 कन्या राशीचे लोक आज धाडसी आणि खंबीरपणे उदयास येतील. प्रत्येकजण तुमच्या बुद्धिमत्तेची प्रशंसा करतील. तुमच्या अधिकारात वाढ होण्याची देखील शक्यता आहे. सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांना नवीन संधी मिळतील. सन्मान आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी दिवस खूप चांगला आहे.

तूळ 
 तूळ राशीच्या राशीच्या राशींना आज नशीब साथ देईल. वरिष्ठांचे सहकार्य तुमच्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. धोकादायक निर्णय घेणे देखील उपयुक्त ठरू शकते. आजची गुंतवणूक आर्थिक लाभ देईल.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या राशीच्या राशींना आज खूप संघर्ष करावा लागेल. वारंवार प्रयत्न केल्यानेच यश शक्य आहे. शांत राहा आणि योग्य वेळेची वाट पहा. हा बदलाचा काळ आहे, म्हणून पैसे खर्च केल्याने काहीही लवकर साध्य होणार नाही.

धनु 
 धनु राशीतील काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना खूप मेहनतीनंतर यश मिळेल. तुमच्या सहकाऱ्यांशी वाद घालू नका याची काळजी घ्या. भागीदारीशी संबंधित व्यवसायात पारदर्शकता राखणे तुमच्या दोघांच्याही हिताचे असेल. अहंकार तुम्हाला पुढे जाण्यापासून रोखू शकतो. आर्थिक बाबी तुमच्यासाठी खूप चांगला दिवस असेल.

मकर 
 मकर राशीचे लोक आज त्यांच्या कामाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांचे राहणीमान वाढेलच, शिवाय त्यांच्या कंपनीलाही फायदा होईल. स्वाभिमान राखण्यासाठी, त्यांना तडजोड करायला आवडणार नाही. करिअरच्या बाबतीत महत्त्वाकांक्षा वाढेल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज अत्यंत सावधगिरीने पुढे जावे लागेल. योजनेनुसार अंमलबजावणी करणे कठीण होऊ शकते. तुमच्या अधीनस्थांना प्रशिक्षित करण्याचे तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील. गट प्रकल्पांवर काम करणे फायदेशीर ठरेल. जलद नफ्याची अपेक्षा करू नका; थोडा वेळ वाट पहा.

मीन 
 मीन राशीच्या लोकांमध्ये आज आत्मविश्वासाची कमतरता असेल. जर महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील तर तुमच्या हितचिंतकांचा सल्ला घ्या. घाई तुमचे काम खराब करू शकते. आज, तुम्ही अशा व्यक्तीला भेटू शकता जो तुमच्या करिअरला पुढे नेण्यास मदत करेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

