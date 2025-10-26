Aajche Rashi Bhavishya 26 October: 'या' राशीच्या लोकांना मोठ्या निर्णयाबाबत मिळेल मार्गदर्शन, चमकेल भविष्य?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 October 2025 in Marathi: ज्योतिषशास्त्रानुसार, रविवार, 26 ऑक्टोबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येतो. काहींना अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, तर काहींना हा दिवस आत्मविकास आणि कौटुंबिक सुसंवादाचे आश्वासन देतो. आज ग्रहांच्या हालचालीमुळे कोणती ऊर्जा मिळते?
मेष
सुरुवातीच्या गोंधळानंतर, दिवसभर गोष्टी नियंत्रणात येतील. संयमाची आवश्यकता असेल; नशीब तुम्हाला साथ देईल. शिक्षणात रस वाढेल आणि इतरांवर आर्थिक अवलंबित्व कमी होईल. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग वाढेल आणि प्रतिष्ठा वाढेल.
मिथुन
दुपारनंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल. महत्त्वाची कामे आधी पूर्ण करा. व्यावसायिक संबंधांमध्ये व्यस्त राहिल्याने प्रगती मंदावू शकते. एकाच वेळी अनेक प्रकल्प हाती घेणे टाळा.
कर्क
भावनिक आसक्तीमुळे महत्त्वाच्या कामांसाठी वेळ देणे कठीण होईल. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तुम्ही नवीन कल्पना किंवा पुस्तकांकडे आकर्षित होऊ शकता.
सिंह
अपूर्ण शैक्षणिक काम पूर्ण होईल; तुम्हाला मित्रांकडून मदत घ्यावी लागू शकते. कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता असेल. तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत वाटेल. शुभ कौटुंबिक कार्यांवर पैसे खर्च होतील.
कन्या
तुम्हाला सार्वजनिक कामांमध्ये वेळ द्यावा लागेल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी किरकोळ वाद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला कुटुंबाचा आधार घ्यावा लागू शकतो. तुमच्या आईशी संभाषण करताना तुम्ही भावनिक होऊ शकता.
तूळ
तुम्ही तणावाशिवाय तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकाल. आर्थिक लाभही होईल. नवीन करारांबाबत चर्चा सकारात्मक असतील. तुम्हाला कुटुंबातील इतरांची जबाबदारीही घ्यावी लागू शकते. प्रवास पुढे ढकलावा.
वृश्चिक
तुम्हाला वेळेवर योजना कराव्या लागतील. निष्काळजीपणामुळे आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. घरात ज्येष्ठांच्या आरोग्याबाबत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भावनिक नातेसंबंधांवर विश्वास कमी होईल. सकारात्मक प्रयत्न करावे लागतील.
धनु
अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून मिळालेल्या कौतुकामुळे तुम्हाला कामावर प्रेरणा मिळेल. जुन्या मित्रांना भेटल्याने अधिक आनंद मिळेल. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना जुन्या कामाची जबाबदारी घ्यावी लागेल.
मकर
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण होतील. सार्वजनिक जीवनात भेटवस्तू आणि सन्मान मिळतील. वाढत्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेमुळे अभिमानाची भावना निर्माण होईल. भावनिक संबंध अधिक दृढ होतील. प्रवास आनंददायी होईल.
कुंभ
व्यवसायात सरकारी मदत मिळेल. आर्थिक बाबींमध्ये सुधारणा झाल्याने व्यवसायातील ताण कमी होईल. पालकांशी तणावपूर्ण संभाषण टाळा. मालमत्तेबद्दलच्या चिंता दूर होतील.
मीन
तुम्ही तुमच्या मुलाच्या यशाबद्दल आनंदी असाल. भावनिक संबंध तुमच्या कल्पनेपेक्षा चांगल्या अपेक्षा पूर्ण करतील. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यांमध्ये रस वाढेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)