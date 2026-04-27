English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भविष्य
Aajche Rashi Bhavishya 27 April 2026 : शुक्र नक्षत्र गोचर आज या लोकांना करणार श्रीमंत, पाहा मेष ते मीन राशी कसा आहे आजचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 April 2026 in Marathi : आज आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 27, 2026, 07:15 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 April 2026 in Marathi : आज  27 एप्रिल 2026 सोमवार, आठवड्याचा पहिला दिवशी संपत्तीचा कारक शुक्र ग्रहाचे नक्षत्र गोचर आहे.  काही राशीच्या लोकांसाठी ते भाग्यशाली ठरणार आहे. तसंच आज मोहिनी एकादशी आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

Add Zee News as a Preferred Source

मेष (Aries Zodiac)   

या लोकांसाठी आजचा दिवस भावनिक असणार आहे. आज संवादातील मोकळेपणा तुमच्या नात्यात ओलावा आणणार आहे. आज तुम्ही काही ठिकाणी मर्यादित वागणार आहात. शिवाय मोकळेपणा आणि समजूतदारपणा यांचा योग्य समतोल आयुष्याला सकारात्मक दिशा देणार आहे. शुक्र गोचर आणि शिवाची कृपा तुमच्यावर असणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आठवड्याचा पहिलाच दिवस तुम्हाला आज आरामदायक वाटणार आहे. पणदुसरीकडे गोष्टी घट्ट धरून ठेवण्याचा तुमच्या सवयीमुळे प्रगती कुंटते. त्यामुळे यावर आज विचार करणे गरजे आहे. सोबतच कामात उशीर आणि अपेक्षेत वेग तुम्हाला मिळणार नाही. चांगल्या संधी चालून येणार आहे, त्याकडे लक्ष द्या. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज कामाच्या ठिकाणी सहकार्यांना सोबत घेऊन काम करणे हिताचे ठरेल. एखादे ध्येय साध्य करण्यासाठी इतरांसोबत चालणे कधीकधी योग्य ठरतं. आज विचारांच्या गोंधळात अडकू नका. प्रगतीचे नवीन मार्ग मिळणार आहे. आर्थिक घडीदेखील आज व्यवस्थित बसणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या खूप जागरूक आणि संवेदनशील वाटणार आहे. पण काही किरकोळ संघर्षांमुळे थोडे अस्वस्थ राहणार आहात. कामाच्या पाया आज मजबूत होणार आहे. तणावाखालीही तुम्ही शांत राहण्यात यशस्वी होणार आहात. कुटुंबाची साथ मोलाची ठरणार आहे. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आज आयुष्यात एका सकारात्मक वाटेकडे तुम्ही वाटचाल करणार आहे. एका नवीन गोष्टीमुळे आयुष्यातील नवीन वळण्यावर सुखद अनुभव येणार आहे. पूर्वीपेक्षा तुम्हाला अधिक मोकळेपणा वाटणार आहे. नात्यात गोडवा आणि खिशात पैशा असणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज तुमची कसोटी असणार आहे. त्यामुळे तुमच्या संयमाची ही परीक्षा असणार आहे. आयुष्यातील काही गोष्टींमध्ये आजही अनिश्चितता तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. एखाद्या व्यक्तीमुळे भावनिक नात्याबद्दल स्पष्टता मिळेल. स्वत:वर विश्वास ठेवा, तुमचं मन तुम्हाला योग्य दिशा दाखवणार आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज तुम्हाला जबाबदाऱ्यांचा भार जास्त जाणवणार आहे. कामाचा ताण तुमच्या मनावर आणि शरिरावर जाणवणार आहे. पण इतरांची मदत तुम्हाला सुखवणार आहे. तुमच्या जबाबदाऱ्या तुम्ही सहजपणे सांभाळण्यात यशस्वी होणार आहात. तुम्हाला हलकं वाटणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

तुम्हाला व्यावहारिक बाबींमध्ये खूप स्थिर असल्याची जाणीव होणार आहे. तरदुसरीकडे आज तुमच्यासमोर येणाऱ्या अनेक पर्याय तुम्हाला गोंधळात टाकणार आहे. आज किरकोळ दुखापत होण्याचे संकेत आहेत. शुक्र गोचर तुमच्यासाठी आर्थिक स्थिरता घेऊन आलं आहे. कामात मनं रमणार आहे. तर घरात आनंदाचे वातावरण असेल. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज तुम्ही थोडं सावध राहणे गरजेचे आहे. आज तुमची कसोटी असणार आहे. आत्मविश्वास ढासळू देऊ नका. तर मनमोकळेपणे प्रत्येक वेळी बोलणे हिताचे ठरत नाही. भूतकाळातील जखमा वरती येणार आहेत. पण त्यांना प्रगतीमध्ये अडथळा मानू नका. तर आज सत्याचा सामना करा.

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज तुम्ही तुमच्या कामावर आणि जबाबदाऱ्यांवर पूर्णपणे लक्ष देणार आहात. तुम्ही प्रत्येक परिस्थिती स्पष्टता आणि शिस्तीने पुढे जाणार आहात. तुम्हाला आज थांबून विश्रांती घेण्याची गरज असणार आहे. हे दुर्बलतेचे लक्षण नाही, उलट ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमची प्रगती अधिक मजबूत होईल.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज तुम्हाला खूप उत्साही वाटणार आहे. भावनिक समाधान देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तुम्ही छान काम करणार आहात. तुमच्या जीवनात एक नवीन गती मिळणार आहे. पणदुसरीकडे काही दडलंय आणि ते तुम्हाला कळतं नाही, अशी भावना मनात डोकवणार आहे. तर तुमचा उत्साह तुम्हाला सतर्क ठेवेल. उत्साह आणि विवेकबुद्धी यांमधील संतुलनामुळे आजचा दिवस आनंदी ठरेल. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुम्हाला एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागणार आहे. ज्यामुळे काही प्रमाणात दबाव निर्माण होईल. आज आशा आणि भावनिक स्थिरता तुम्हाला दिशा देणार आहे. तुम्ही अविचारी पावले उचलत नसून, तुमच्या प्रतिक्रिया काळजीपूर्वक निवडा. हा शांत दृष्टिकोन तुम्हाला आत्मविश्वासाने आणि स्पष्टतेने पुढे जाण्यास मदत करणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

महाराष्ट्र बातम्या