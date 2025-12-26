English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 27 December : शनिदेवाच्या कृपेमुळे 27 डिसेंबरला 6 राशीच्या लोकांना मिळणार जबरदस्त आर्थिक लाभ

Aajche Rashi Bhavishya 27 December : शनिदेवाच्या कृपेमुळे 27 डिसेंबरला 6 राशीच्या लोकांना मिळणार जबरदस्त आर्थिक लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 December 2025 in Marathi:  27 डिसेंबर हा दिवस शनिदेवाच्या आशीर्वादामुळे अनेक राशींना आर्थिक लाभ देणारा आहे. नशीब अनेक राशींना अनुकूल राहील.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 26, 2025, 11:18 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 27 December : शनिदेवाच्या कृपेमुळे 27 डिसेंबरला 6 राशीच्या लोकांना मिळणार जबरदस्त आर्थिक लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 December 2025 in Marathi: शनिवार, २७ डिसेंबर २०२५ रोजी शनिदेवाचा दिवस मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन राशींसाठी शुभ दिवस घेऊन येतो. आज पौष महिन्याचा २२ वा दिवस आहे. सूर्य धनु राशीत असेल तर चंद्र मीन राशीत असेल. पंडित मुकेश भारद्वाज यांच्याकडून सर्व १२ राशींचे भविष्य जाणून घ्या.

मेष

आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. जर कोणतेही जुने काम बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असेल तर ते पूर्ण करण्याचा तुम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न कराल. तुम्ही व्यवसायात व्यस्त असाल. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून तुम्हाला काही निराशाजनक बातमी ऐकू येईल. एखाद्या नातेवाईकाच्या आगमनाने तुमचे खर्च वाढतील. तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाची चिंता असेल, परंतु कुटुंबातील सदस्यांशी बोलता येणार नाही. जर तुमचे कोणाशी सतत वाद असतील तर तुम्हाला ते सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

वृषभ

आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित असेल. व्यवसायासाठी तुम्हाला खूप धावपळ करावी लागेल, ज्यामुळे तुम्हाला नंतर थकवा जाणवू शकतो, परंतु स्थिरतेची भावना तुम्हाला बळकट करेल. स्पर्धात्मक क्षेत्रात, तुम्ही लोकांसोबत काम करून काही काम वेळेपूर्वी पूर्ण कराल. तुमच्या पालकांशी काही मुद्द्यांवरून मतभेद होऊ शकतात. तुमच्या प्रगतीच्या मार्गात येणारे कोणतेही अडथळे आज दूर होतील.

मिथुन

आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. कामाच्या ठिकाणी काम नसल्याने तुम्हाला थोडे अस्वस्थ वाटू शकते आणि थकवा आणि व्यस्तता तुम्हाला तुमच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यापासून रोखेल. राजकारणात गुंतलेल्यांनी आज त्यांच्या कोणत्याही विरोधकांच्या प्रभावाखाली येऊ नये. तुम्हाला तुमची निर्णय घेण्याची क्षमता आणखी सुधारावी लागेल. जर तुम्ही कुटुंबातील एखाद्याकडून पैसे उधार घेतले असतील तर तुम्ही ते मोठ्या प्रमाणात परत करू शकता.

कर्क

आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असेल आणि तुम्ही जुनी आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यात बराच वेळ घालवाल. व्यवसायात, महत्त्वाची माहिती लीक करणे टाळा. एखाद्या अनोळखी व्यक्तीवर बारकाईने लक्ष ठेवा, अन्यथा ते तुमचा विश्वासघात करू शकतात. नवीन वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होईल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्ही भूतकाळातील चुकांमधून शिकले पाहिजे, अन्यथा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल.

सिंह

तुमच्या विरोधकांना जाणीव होण्यापूर्वीच तुमची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. कामाच्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या नवीन समीकरणांशी तुम्हाला जुळवून घ्यावे लागेल. नवीन वाहन किंवा घर खरेदीबद्दल चर्चा केली जाईल.

कन्या

भावनिक संबंध आनंददायी असतील. शब्दांमधील सभ्यता आणि कुशल वर्तन तुम्हाला सार्वजनिक जीवनात आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये उच्च पातळीचे यश मिळविण्यास मदत करेल. वेळ देखील साथ देणारा असेल.

तुळ

तुम्हाला तुमच्या कामात आणि वागण्यात स्थिरता राखावी लागेल. विरोधक तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील. एखाद्या विशिष्ट कौटुंबिक मुद्द्यावर तुम्हाला टीकेचा सामना करावा लागू शकतो. वेळ अनुकूल येईपर्यंत हक्कांबाबत चर्चा पुढे ढकलणे चांगले.

वृश्चिक

तुम्हाला तुमच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता असेल. त्यांच्याशी संबंधित सध्याच्या योजनांमध्ये बदलांवर चर्चा केली जाईल. तुलनेने जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. सरकारी योजनांमधून फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

धनु

अल्पकालीन योजना लवकर यशस्वी होऊ शकतात. शुभ कार्यक्रमांची भव्यता वाढविण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. पशुपालन किंवा शेतीशी संबंधित असलेल्यांना त्यांच्या कामाशी संबंधित चांगली बातमी मिळाल्याने आनंद होईल.

मकर

राजकीय उपक्रमांना वेग येईल. अधिकाऱ्यांशी जवळीक वाढेल. नशिबाची साथ मिळाल्याने तुम्ही सर्वांचे सहकार्य मिळवण्यात यशस्वी व्हाल. भेटीगाठी प्रभावी होतील. न्यायालयात तुमची बाजू काळजीपूर्वक मांडा.

कुंभ

तुमची कामे पूर्ण होईपर्यंत आत्मसंतुष्ट राहू नका. इतरांवर अवलंबून राहिल्याने त्रास होऊ शकतो. एखाद्या खास प्रकल्पावर अचानक वाढलेल्या खर्चासाठी तुम्ही जबाबदार असू शकता. कौटुंबिक मेळाव्याच्या संधी निर्माण होतील.

मीन

तुम्हाला आयुष्यात काहीतरी नवीन करायला मिळेल. इच्छित लोकांशी भेटल्याने आनंद मिळेल. जुन्या आठवणी ताज्या करण्याच्या संधी तुम्हाला मिळतील. तुमच्या कुटुंबासोबत ज्ञान, अध्यात्म आणि प्रेम शेअर करण्यासाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या संधींचा फायदा घ्या.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

