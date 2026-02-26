Aajche Rashi Bhavishya 27 February 2026: आमलकी एकादशीला 5 राशीच्या लोकांना मिळणार शुभवार्ता! रखडलेली सगळी कामं होणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 February 2026 in Marathi: ज्योतिषी मानतात की मनाचा ग्रह चंद्र, आमलकी एकादशीपर्यंत मिथुन राशीत राहील. रविवार, 28 फेब्रुवारी रोजी तो कर्क राशीत प्रवेश करेल. मिथुन राशीत राहताना चंद्राला देवी लक्ष्मी आणि भगवान नारायण यांचे आशीर्वाद मिळतील.
मेष
आज तुमच्या प्रियजनांना आनंद देईल. तुमच्या सर्व समस्यांवर उपाय सापडतील. तुमचा जोडीदार तुमच्यासाठी काहीतरी खास योजना आखू शकतो. बेरोजगारांना नवीन रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि नोकरीच्या ऑफर मिळतील. शेतकऱ्यांना हा दिवस उर्जेने भरलेला असेल, चांगले पीक मिळेल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांचे समाजात चांगले अस्तित्व असेल.
वृषभ
आज तुमच्यासाठी एक अद्भुत दिवस असेल. तुम्ही काही महत्त्वाच्या लोकांना भेटाल ज्यांच्याकडून तुम्ही नवीन गोष्टी शिकाल. पत्रकारितेत असलेल्यांना त्यांच्या कामाची प्रशंसा मिळेल. तुम्हाला कोणत्याही समस्येवर जलद उपाय मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. आज तुम्ही तुमच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये मोठ्या प्रमाणात यशस्वी व्हाल. उद्योजकांना लक्षणीय नफा मिळेल आणि ते त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याचा विचार करतील. या राशीच्या मुलांना त्यांच्या अभ्यासात रस असेल. तुमचे कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील.
मिथुन
तुमचा दिवस उत्साहाने भरलेला असेल. तुम्हाला तुमचे हक्क मिळतील, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्ही आज तुमच्या कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवाल. आज तुमच्या ज्येष्ठांचे लक्षपूर्वक ऐका, जे भविष्यात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. व्यावसायिकांना इच्छित नफा मिळेल. विद्यार्थी पूर्ण आवडीने एखादा प्रकल्प पूर्ण करतील. तुमचे प्रलंबित काम आज पूर्ण होईल.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्या प्रियजनांना आनंद देईल. तुम्हाला आज तुमच्या सर्व समस्यांवर उपाय सापडतील. तुमचा जोडीदार तुमच्यासाठी काहीतरी खास योजना आखू शकतो. बेरोजगारांना नवीन रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि नोकरीच्या ऑफर मिळतील. शेतकऱ्यांना चांगले पीक उत्पादन मिळेल आणि उर्जेने भरलेला दिवस अनुभवायला मिळेल. राजकारणात सहभागी असलेल्या लोकांचा समाजात प्रभाव असेल.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी एक नवीन बदल घेऊन येणार आहे. तुम्हाला अचानक काही कामातून नफा मिळू शकेल. या राशीच्या ज्यांचा स्टेशनरी व्यवसाय आहे त्यांना विक्रीत वाढ दिसून येईल. खेळात सहभागी असलेल्यांना नफ्याच्या अनेक संधी मिळतील. कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. पालकांना त्यांच्या मुलांकडून काही कामात पाठिंबा मिळेल. आज तुमच्या घरी कोणी नातेवाईक येऊ शकतो. आरोग्याच्या दृष्टीने तुमचा दिवस चांगला जाईल. धार्मिक कार्यांना पाठिंबा द्या आणि तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला आनंद मिळेल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. माध्यमांमध्ये असलेले लोक नवीन कामगिरी करतील. तुम्ही गरजू व्यक्तीला मदत कराल. तुम्हाला व्यवसायासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. तुमचा प्रवास शुभ राहील. तुमच्या सभोवतालच्या सकारात्मक बदलांमुळे तुमचे जीवन सुधारेल. तुमचे सामाजिक वर्तुळ विस्तारेल. फॅशन डिझाइनच्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला असेल. तुम्ही मंदिराच्या स्वच्छतेत मदत करू शकता.
तूळ
आज तुमच्यासाठी बदलाचा दिवस आहे. तुम्हाला अचानक एखाद्या गोष्टीतून नफा मिळू शकतो. स्टेशनरी व्यवसायात असलेल्यांना विक्रीत वाढ दिसून येईल. खेळात सहभागी असलेल्यांना नफ्याच्या अनेक संधी मिळतील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. पालकांना त्यांच्या मुलांकडून पाठिंबा मिळेल. आज तुमच्या घरी एखादा नातेवाईक येऊ शकतो. तुमचा दिवस आरोग्याच्या बाबतीत सुधारेल. धार्मिक कार्यांना पाठिंबा द्या; तुम्हाला जीवनात आनंद अनुभवायला मिळेल.
वृश्चिक
आज तुमच्यासाठी बदलाचा दिवस आहे. तुम्हाला अचानक एखाद्या गोष्टीतून नफा मिळू शकतो. स्टेशनरी व्यवसायात असलेल्यांना विक्रीत वाढ होईल. खेळात सहभागी असलेल्यांना नफ्याच्या अनेक संधी मिळतील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. पालकांना त्यांच्या मुलांकडून पाठिंबा मिळेल. आज तुमच्या घरी एखादा नातेवाईक येऊ शकतो. तुमचा दिवस आरोग्याच्या बाबतीत सुधारेल. धार्मिक कार्यांना पाठिंबा द्या; तुम्हाला जीवनात आनंद अनुभवायला मिळेल.
धनु
आज तुम्ही तुमचा दिवस शांत मनाने सुरू कराल. तुमची संपत्ती वाढेल. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर फिरण्याची योजना कराल. आज तुम्ही अनावश्यक संभाषणे टाळावीत. तुमचे आरोग्य काहीसे चढ-उतार होईल. तुम्ही तळलेले पदार्थ टाळावेत. तुमच्या दिनचर्येत हंगामी फळे समाविष्ट केल्याने तुम्ही निरोगी राहाल. आज काही महत्वाच्या कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, परंतु ती संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होतील. या राशीच्या महिला ऑनलाइन योगाचे धडे घेऊ शकतात.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुमच्या मुलांशी तुमचे नाते दृढ होईल. आज तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्ती मिळू शकते. तुम्हाला जुन्या आजारांपासून मुक्तता मिळेल. तुमची सर्व कामे सहज पूर्ण होतील. वाणिज्य क्षेत्रातील विद्यार्थी काहीतरी नवीन शिकतील आणि त्यांचे ज्ञान वाढेल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला नवीन पदार्थ बनवू शकता आणि त्याची ट्रीट करू शकता, ज्यामुळे तुमच्या कुटुंबात आनंदी वातावरण निर्माण होईल.
कुंभ
आज तुमचा दिवस चांगला सुरू होईल. तुमचा विरोध करणारे देखील तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल. आज तुम्हाला नातेवाईकांकडून आर्थिक मदत मिळत राहील. तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल. या राशीचे जे लोक घर सजावटीच्या कामात गुंतलेले आहेत त्यांना कठोर परिश्रमानंतरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आराम करण्यासाठी एका सुंदर ठिकाणी भेट देऊ शकता.
मीन
आजचा दिवस तुमच्या आयुष्यात एक नवीन बदल आणणार आहे. तुमचा संयम पाहून तुमचे विरोधक हार मानतील. जे फ्रेशर्स आहेत त्यांना चांगली नोकरी मिळेल. तुम्हाला आर्थिक अडचणींपासून मुक्तता मिळेल. फ्रीलांस कंटेंट रायटिंग करणाऱ्यांना त्यांच्या कामात प्रगती मिळेल. आज तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून आराम मिळेल. जवळच्या व्यक्तीकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. आई त्यांच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काही कठोर पावले उचलतील. विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवावा; यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे.
