Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 27 January : 27 जानेवारी रोजी कुणाचं नशिब फळफळणार? पाहा 12 राशींचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 January 2026 in Marathi:  27 जानेवारी 2026 चे राशीभविष्य सर्व राशींसाठी खास असेल. मेष आणि मीन राशींसाठी उद्याचा दिवस पैसा, करिअर, शिक्षण आणि प्रेमाच्या बाबतीत कसा असेल? उद्याचे राशीभविष्य वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 02:20 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 January 2026 in Marathi: 27 जानेवारी 2026 हा दिवस काही राशींसाठी संधी घेऊन येईल, तर काहींना सावधगिरी बाळगावी लागेल. करिअर, व्यवसाय, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला सावधगिरीने पुढे जावे लागेल हे ठरवण्यासाठी उद्याचे राशीभविष्य पाहूया.

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुम्ही तुमच्या ऑफिस कर्मचाऱ्यांसोबत महत्त्वाच्या कामांवर चर्चा करू शकता. तुमचे वैवाहिक जीवन सुसंवादी राहील. महिला ऑनलाइन त्यांचा व्यवसाय वाढवतील, ज्यामुळे लक्षणीय नफा मिळेल. या राशीच्या लेखकांना हा दिवस खूप चांगला वाटेल; त्यांच्या लेखनाचे कौतुक केले जाईल. तुम्ही आजच कथा सुरू करू शकता. आरोग्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला जाईल.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही एखादा मोठा व्यवसाय करार करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला मोठा आर्थिक फायदा होईल. तुम्ही प्रत्येक बाबतीत सकारात्मक राहिले पाहिजे. तुम्ही मित्रांसोबत एखाद्या समस्येवर चर्चा करू शकता, ज्यामुळे चांगला तोडगा निघू शकतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल आणि तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतात. तुम्ही सामाजिक कार्यात व्यस्त असाल, ज्यामुळे भविष्यात फायदा होईल.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. कोणत्याही मोठ्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी, तज्ञांचा सल्ला घ्या. तुम्ही सरकारी धोरणे आणि नियमांकडे लक्ष द्याल, ज्यामुळे तुमचे काम सोपे होईल. आज कोणतेही काम घाईघाईने करू नका. तुमच्या बोलण्याच्या साधेपणामुळे तुम्हाला आदर मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या वेळेवर पूर्ण कराल.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुम्ही कोणतेही काम पूर्ण प्रामाणिकपणा आणि समर्पणाने कराल, ज्यामुळे सकारात्मक परिणाम मिळतील. तुमच्या जोडीदारासोबत एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तुम्ही एखाद्या मित्रासोबत बाहेर जाण्याचा बेत आखू शकता आणि एखादे प्रलंबित काम पूर्ण केल्याने समाधान मिळेल. तुमच्या नोकरीशी संबंधित समस्या सुटतील.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. कोणतेही मोठे काम हाती घेण्यापूर्वी तुमच्या पालकांचे आणि शिक्षकांचे आशीर्वाद घ्या. तुमच्या मुलांच्या पाठिंब्याने तुमचा व्यवसाय भरभराटीला येईल. तुम्हाला वैयक्तिक समस्यांपासून आराम मिळेल आणि कौटुंबिक वातावरण आनंददायी असेल. महिला त्यांचे जीवन योग्य दिशेने नेतील. तुमची दृष्टी दूरदर्शी असेल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. कामावर पदोन्नती शक्य आहे. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी सल्ला घ्या. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडाल. तुम्हाला सर्जनशील कामात रस असेल आणि तुमची मुले तुमचे विचार तुमच्यासोबत शेअर करतील.

तुळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे. इतरांकडून सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. नातेवाईकांशी संबंध सुधारतील. विद्यार्थी एखादा विषय समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त वर्ग घेऊ शकतात. एकंदरीत, दिवस चांगला जाईल.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. बहुतेक कामे यशस्वी होतील. व्यवसायात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या वडिलांचा सल्ला घ्या. महिला घर आणि कामात संतुलन राखतील. नवीन जबाबदाऱ्या निर्माण होतील आणि कला आणि अभिनयाशी संबंधित असलेल्यांना महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील.

धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. सुरू केलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. करिअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. मुलांसोबत वेळ घालवल्याने तुम्ही आनंदी राहाल. काम तुम्हाला व्यस्त ठेवेल, म्हणून भरपूर पाणी प्या.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. कुटुंबातील वडिलांच्या मदतीने महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला नातेवाईकाकडून चांगली बातमी मिळेल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. सामाजिक उपक्रमांमुळे समाधान मिळेल. आरोग्य सुधारेल.

कुंभ
आज तुमचा दिवस आनंदात जाईल. ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. सरकारी काम पूर्ण होईल. तुम्हाला जुना मित्र भेटेल. तुम्हाला कौटुंबिक समस्यांपासून मुक्तता मिळेल.

मीन
आज तुमचा दिवस अद्भुत राहील. तुम्हाला व्यवसायात नफा मिळण्याच्या संधी मिळतील. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि हट्टीपणा टाळा. सामाजिक कार्यात सहभाग वाढेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील आणि तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

