Aajche Rashi Bhavishya 27 March 2026: मेषसह 3 राशीच्या लोकांसाठी शुक्रवार ठरेल खास, चंद्र कोणला फळणार?

शुक्रवार, 27 मार्च हा चैत्र नवरात्रीचा नववा दिवस आहे. या दिवशी देवी दुर्गेचा विशेष आशीर्वाद मिळण्याची शक्यता आहे. चंद्र कर्क राशीत भ्रमण करेल, ज्यामुळे उत्पन्नात संभाव्य वाढ होईल. याव्यतिरिक्त, काही राशींना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात यश मिळेल आणि गुंतवणुकीतून चांगला नफा देखील मिळू शकतो.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. नशिबाची साथ मिळाल्याने, तुमच्या कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे आणि समाजात तुमची चांगली प्रतिष्ठाही वाढेल. तुमचा गोड स्वभाव लोकांची मने जिंकेल, त्यामुळे तुमच्या मित्र-परिवारात वाढ होऊ शकते. कोणाशीही कठोर शब्दांनी बोलू नका याची काळजी घ्या. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, कारण इतरत्र उसने दिलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यस्त असू शकतो. कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे तुमची धावपळ वाढेल. पोटाच्या कोणत्याही समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका आणि तुमचा खर्च तुमच्या गरजेनुसार ठेवा. एकाच वेळी अनेक कामे केल्याने तुमचा ताण वाढू शकतो. शेजारी आणि तुमच्या सभोवतालच्या लोकांशी चांगले संबंध ठेवा, कारण गरजेच्या वेळी तेच सर्वात आधी मदत करतात. प्रेम करणाऱ्यांना त्यांच्या जोडीदाराबद्दल चिंता वाटू शकते. तुम्ही तुमच्या आईसाठी एक गोड सरप्राईज भेटवस्तू देखील आणू शकता.
मिथुन
आज तुम्हाला तुमच्या कामांचे नियोजन करून ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. घाईने घेतलेले निर्णय समस्या निर्माण करू शकतात. तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळण्याचे संकेत आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. भूतकाळातील एखादी चूक तुम्हाला धडा शिकवू शकते. कठोर परिश्रमापासून दूर पळू नका, कारण ते तुम्हाला केवळ पुढेच घेऊन जाईल. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्या बजेटकडे विशेष लक्ष द्या.
कर्क
आज तुम्हाला तुमच्या खर्चावर थोडे नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. अविवाहित लोकांना एखादी खास व्यक्ती भेटू शकते. कुटुंबात काही किरकोळ कुरबुरी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मालमत्ता किंवा जमिनीशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यापूर्वी ज्येष्ठ सदस्यांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील. एखादा नातेवाईक तुम्हाला भेटायला येऊ शकतो. लहान मुलांसोबत थोडा वेळ घालवल्याने तुमचा मूड हलका होईल आणि तणाव कमी होईल.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद आणि समाधानाने भरलेला असेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कोणतेही आर्थिक काम आज पूर्ण होऊ शकते. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत देखील निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्ही कोणाला पैसे उधार दिले असतील, तर ते तुम्हाला परत मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला तुमच्या व्यवसायासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. तुम्हाला कामासाठी परदेशात प्रवास करावा लागू शकतो. तथापि, कुटुंबाशी संबंधित काही निराशाजनक बातमीमुळे थोडे दुःख होऊ शकते.
कन्या
आज, तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर विशेष नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. जर तुम्ही एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात, तर प्रतिसाद देण्यापूर्वी काळजीपूर्वक ऐका. तुमचे विरोधक तुमची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. तुम्हाला खर्चासंदर्भात कोणत्याही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. तथापि, काही व्यावसायिक योजनांबाबत थोडा संभ्रम कायम राहू शकतो.
तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संपत्ती आणि समृद्धीत वाढ दर्शवतो. जे प्रेमात आहेत ते आपल्या जोडीदारासोबत काही खास आणि रोमँटिक क्षण घालवू शकतात. तथापि, जुनाट आजार पुन्हा उद्भवल्याने काहीसा त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे बाहेर खाणे टाळा. तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. कोणताही मोठा व्यावसायिक करार अंतिम करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. तुम्हालाही पुढे जाण्याची तीव्र इच्छा वाटेल.
वृश्चिक
आज तुम्हाला तुमच्या खर्चाबाबत थोडे सावध राहण्याची गरज आहे. केवळ दिखाव्यासाठी अनावश्यक खर्च केल्याने नंतर समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या बोलण्याने तुमच्या जोडीदाराला वाईट वाटू शकते, त्यामुळे संभाषणात सावधगिरी बाळगा. आज तुमची तुमच्या मुलांप्रती वृत्ती थोडी कठोर असू शकते, कारण तुम्हाला त्यांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखायचे असेल. एखाद्या गोष्टीवरून मोठा कौटुंबिक वाद निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे संयम ठेवा.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्ही सहलीचे नियोजन करू शकता आणि तुमच्या आई-वडिलांची सेवा करण्यासाठी वेळ काढू शकता. तथापि, तुम्ही तुमच्या पैशांचा सुज्ञपणे वापर करणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे असेल. कौटुंबिक बाबींमध्ये तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या आई-वडिलांच्या आशीर्वादाने, काही प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. चैनीच्या वस्तूंवरील खर्चही वाढू शकतो.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाने भरलेला असेल. तुमच्या सभोवतालचे वातावरण सकारात्मक असेल आणि तुम्ही लोकांना मदत करण्यास उत्सुक असाल. तथापि, तुमच्या खर्चाच्या सवयी तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात, त्यामुळे काही प्रमाणात संयम बाळगा. तुम्हाला सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात चांगली प्रतिष्ठा मिळेल. कोणतेही नवीन काम सुरू करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. जर तुम्ही प्रवासाला जात असाल, तर खूप काळजीपूर्वक वाहन चालवा.
कुंभ
आजचा दिवस सूचित करतो की तुम्ही थोडे सावध रहा. काही विरोधक तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे, अनोळखी लोकांशी व्यवहार करणे टाळा. कायदेशीर बाबींसाठी तुम्हाला धावपळ करावी लागू शकते. भागीदारीत कोणताही मोठा व्यावसायिक करार करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, कारण नंतर तो टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र असेल. घरात एखादी नवीन इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा विद्युत उपकरण येऊ शकते. एखाद्या बाबतीत वडिलांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. तुमची मुले तुमच्याकडे काहीतरी विशेष मागू शकतात. बऱ्याच काळानंतर जुन्या मित्राला भेटल्याने आनंद होईल. कौटुंबिक बाबींबाबत काही चिंता कायम राहू शकते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)