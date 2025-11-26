English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 27 November: 27 नोव्हेंबर रोजी राजयोगचा संयोग, विष्णुची राहील कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 November 2025 in Marathi: मेष राशीला लक्षणीय यश, कर्क राशीला नोकरीत बदल आणि तूळ राशीला आर्थिक लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. वृषभ आणि धनु राशीला त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 26, 2025, 11:06 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 27 November: 27 नोव्हेंबर रोजी राजयोगचा संयोग, विष्णुची राहील कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 27 November 2025 in Marathi: गुरुवार, 27 नोव्हेंबर 2025 हा तुमच्या राशीसाठी काय विशेष घेऊन येतो? आज, सप्तमी नंतर, अष्टमी तिथी, शतभिषा नक्षत्र आणि चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करेल. मेष राशीसाठी आज कठीण कामे सोपी होतील, तर कर्क राशीला नोकरीत बदल किंवा पदोन्नती मिळू शकते.

मेष 
 आज मेष राशीसाठी चांगला दिवस आहे. तुम्हाला कठीण वाटणारी कामे आज सोपी होतील. समस्येचे मूळ समजून घेणे आणि तार्किक उपाय शोधणे सोपे होईल. मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार देखील शक्य असू शकतो, विशेषतः जर तुम्ही भागीदारीत असाल.

वृषभ 
 वृषभ राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या वर्तनावर थोडे नियंत्रण ठेवले पाहिजे. व्यवसायिकांना थोडे विचलित वाटू शकते आणि त्यांच्या कामात रस कमी होऊ शकतो. ते कठोर परिश्रम करतील आणि पैसे कमवतील, परंतु खर्च जास्त असेल.

मिथुन 
 मिथुन राशीसाठी आजचा दिवस चांगला आहे. तुमचे शत्रू तुमच्या विरोधात उभे राहू शकणार नाहीत. राजनैतिक वाटाघाटींद्वारे तुम्ही तुमची स्थिती सुधारण्यात यशस्वी व्हाल. तुमच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दबाव आणल्याने मदत होईल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुमची संपत्ती देखील वाढेल.

कर्क
काही कर्क राशीच्या लोकांना आज नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे. पदोन्नती किंवा पदोन्नती मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमचे काम तुम्हाला ओळख मिळवून देऊ शकते. स्वतःला शिकत राहा आणि सुधारत राहा. घरून काम करणाऱ्यांनाही फायदा होईल.

 सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना आज घरी अस्वस्थ वाटू शकते. स्थलांतर शक्य आहे. दीर्घ व्यवसाय सहल होण्याची शक्यता आहे. धार्मिक कार्यात पैसे खर्च होतील.  तुम्हाला आज खूप धावपळ करावी लागेल.

 कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांनी आज ऑफिस राजकारणापासून दूर राहावे. स्वतःच्या व्यवसायात लक्ष द्या. तुमचे विरोधक गोपनीय बाबी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा आणि कोणतीही माहिती शेअर करणे टाळा.

 तूळ 
तूळ राशीचे लोक आज पूर्ण उर्जेने त्यांचे काम पूर्ण करतील. तथापि, इतरांवर जास्त दबाव आणल्याने वाद होऊ शकतात. आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि संपत्ती देखील वाढेल.

वृश्चिक 
जर वृश्चिक राशीचे लोक इतरांना हानी पोहोचवण्याचा विचार करत असतील तर ते त्याचे परिणाम प्रथम भोगतील. तुमचे विचार शुद्ध ठेवा आणि इतरांच्या कल्याणासाठी काम करा. तुमच्या वागण्यानुसार नशीब तुम्हाला बक्षीस देईल. आर्थिक बाबी अनुकूल आहेत आणि अनपेक्षित नफा संभवतो.

धनु 
धनु राशीचे लोक आज त्यांचा बहुतेक वेळ निरुपयोगी कामांमध्ये वाया घालवू शकतात. सध्या, तुम्हाला अनैतिक कामे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. बदनामी होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही इतरांना काम पूर्ण करण्यासाठी प्रलोभित करण्याचा प्रयत्न करू शकता. पैसे खर्च करताना सावधगिरी बाळगा; तुम्ही तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त खर्च करू शकता.

मकर
 मकर राशीच्या लोकांना खूप काम असेल. म्हणून, लोकांना विचारपूर्वक वचने द्या. जर तुमचे काम वेळेवर पूर्ण झाले नाही तर तुम्हाला लोकांच्या टिप्पण्या ऐकाव्या लागू शकतात. मित्रांच्या मदतीने तुम्हाला चांगले आर्थिक फायदे मिळतील.

कुंभ 
 कुंभ राशीचे लोक आज त्यांची कामे प्रामाणिकपणे करतील. तुमच्या मदतीने, तुमचे सहकारी देखील तुम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येतील. एकत्र काम करून किरकोळ अडचणी सहजपणे सोडवता येतात. इच्छित परिणाम प्राप्त केल्याने आनंद मिळेल.

मीन
मीन राशीचे लोक आज पदोन्नती किंवा प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या चाचण्या किंवा आव्हानांवर मात करण्याचा प्रयत्न करतील. तुम्हाला अनुभवाची कमतरता जाणवू शकते, परंतु निराश होऊ नका. तुमच्या वरिष्ठांशी किंवा बॉसशी मोकळेपणाने बोला आणि योग्य सल्ला घ्या. आर्थिक बाबींमध्ये दिवस चांगला जाईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

