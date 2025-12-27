Aajche Rashi Bhavishya 28 December: रविवारी सूर्य देवाची कृपा 'या' राशीच्या लोकांवर बरसणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 December 2025 in Marathi: आजचे राशीभविष्य: २८ डिसेंबर २०२५, रविवार: आज पौष महिन्याचा २३ वा दिवस आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण आजपासून शाकंभरी सण सुरू होत आहे आणि मासिक दुर्गाष्टमी व्रत देखील पाळले जाईल.
मेष
वादग्रस्त विषयांवर भाष्य करणे टाळा. वरिष्ठांशी मतभेद असले तरी, त्यांच्याकडून वैयक्तिक ताण टाळा. तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करण्याबाबत सावधगिरी बाळगा. प्रेमसंबंधांमध्ये, तुमच्या जोडीदाराचे वर्तन अपेक्षेपेक्षा चांगले असेल.
वृषभ
तुमच्या विचारांचा आणि कृतींचा आदर केला जाईल. सहकारी सहकार्य करतील. मित्रांप्रती तुमची उदारता तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये नवीन ऊर्जा आणेल. तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी नवीन ऑफर मिळतील.
मिथुन
तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. जुन्या प्रकल्पांवर काम पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता तुमच्या मनाला उत्साहित करेल. रिअल इस्टेट व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना अतिरिक्त नफा दिसेल.
कर्क
तुम्ही तुलनेने जास्त व्यस्त असाल. नवीन कल्पना प्रत्यक्षात येतील. मित्रांच्या वागण्याने तुम्हाला निराश वाटू शकते. शेअर बाजारातून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. लक्झरी वस्तूंवर पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे.
सिंह
अतिरिक्त कठोर परिश्रम करूनही, तुम्हाला इच्छित कौतुकाची वाट पहावी लागेल. तुमच्या प्रेमात असलेल्या जोडीदाराला पटवणे सोपे होणार नाही. व्यवसायात तुम्हाला कठीण स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो.
कन्या
तुमच्या कुटुंबाशी तुमचे विचार जुळवून घेणे सोपे नसेल. वैवाहिक संबंधांबद्दल तुमच्या कुटुंबाकडून दबाव जाणवेल. व्यवसाय विस्ताराबाबत भागीदारांशी चर्चा यशस्वी होईल. प्रवास आनंददायी राहील.
तुळ
आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी, तुम्ही अनोळखी लोकांशी जास्त संपर्क टाळावा. तुमच्या आरोग्याबद्दल तुम्हाला ताण येऊ शकतो. तुमच्या आईकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. तुम्ही वाहन देखभालीवर पैसे खर्च करू शकता.
वृश्चिक
जुन्या व्यवस्थांमध्ये बदल होण्याची चिन्हे आहेत. भावनिक संबंधांना अविश्वासासारख्या नकारात्मक विचारांपासून वाचवले पाहिजे. मित्रांची भूमिका संशयास्पद असू शकते. व्यावसायिक प्रवास फायदेशीर ठरेल.
धनु
स्वतंत्रपणे काम करण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. कामाची गती जलद असेल. तुमच्या टीमच्या सहकार्याने तुम्ही काहीतरी खास साध्य करण्यात यशस्वी व्हाल. भावनिक संबंध ताणले जाऊ शकतात. एकमेकांच्या मतांचा आदर करा.
मकर
कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या कामाच्या शैलींचा आदर करावा लागेल. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची वेळ आली आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. भावंडांशी संवाद अर्थपूर्ण असेल. जुने गैरसमज दूर होतील.
कुंभ
तुम्हाला तुमच्या भावनिक नात्यांमध्ये अवांछित अंतर जाणवेल. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात एखाद्या खास प्रसंगाची वाट पाहाल. पैसे खर्च करूनही आनंद घेणे कठीण होईल. तुमच्या संभाषणात तुम्हाला इतरांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करावा लागेल.
मीन
एखाद्या खास व्यक्तीशी संपर्क साधल्याने तुमच्या जीवनशैलीत बदल होण्याची शक्यता आहे. बेरोजगार लोकांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या भावनिक नातेसंबंधांमध्ये सौहार्द राखण्यासाठी तुमच्या जोडीदाराच्या मतांशी सहमत होणे हा एकमेव पर्याय आहे.