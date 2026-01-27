English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 28 January 2026: कसा असेल बुधवारचा दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम

Aajche Rashi Bhavishya 28 January 2026: कसा असेल बुधवारचा दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2025 in Marathi: बुधवारी, माघ शुक्ल दशमी रोजी, भगवान गणेशाच्या आशीर्वादामुळे मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांना शुभ राशी वाट पाहत आहेत. टॅरो राशी, राहुकाल आणि सर्व १२ राशींसाठी उपायांबद्दल जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 27, 2026, 10:52 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 28 January 2026: कसा असेल बुधवारचा दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 January 2026 in Marathi:  आज माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षाची दशमी तिथी आहे. भगवान गणेशाला समर्पित हा बुधवार मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे. बुधवारी गणेश मंदिरात जाऊन गूळ आणि २१ दुर्वा गवत अर्पण केल्याने गणेश आणि देवी लक्ष्मी यांचे आशीर्वाद मिळतात. 

मेष 
 आज मेष राशीच्या लोकांसाठी बाळंतपणाचा दिवस असेल. त्यांना मित्र आणि नातेवाईकांकडून अनपेक्षित वर्तनाचा सामना करावा लागू शकतो. धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

वृषभ 
 नोकरी करणाऱ्या वृषभ राशीच्या लोकांना वाढीव दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळेल. व्यवसायात वाढ आणि जवळजवळ सर्व प्रकारच्या कामात यश मिळणे शक्य होईल. नवीन प्रकल्प सुरू करणे शक्य आहे.

मिथुन 
 मिथुन राशीच्या लोकांनी आज कोणतेही काम करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करावा. शिवाय, आज आरोग्यासाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवा.

कर्क 
 कर्क राशीचे लोक आज नवीन योजनेचा विचार करण्यात मग्न असतील. तथापि, आज तुम्हाला तुमच्या हितचिंतकांकडून टीका आणि विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो.

सिंह 
 सिंह राशीच्या लोकांनी जीवनाबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन राखण्याचा आणि जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात व्यावहारिक राहण्याचा प्रयत्न करावा. तथापि, आज एखादी महत्त्वाची महत्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकते.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांनी आळस दूर करण्याचा आणि त्यांचा वेळ सुज्ञपणे वापरण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे त्यांना त्यांच्या कामात आणि सर्जनशील क्षेत्रात महत्त्व प्राप्त होण्यास मदत होईल.

तूळ 
 तूळ राशीच्या लोकांना राजकीय क्षेत्रात अनुकूल परिस्थिती अनुभवण्याची शक्यता आहे. त्यांना त्यांच्या कामातील प्रगतीबद्दल खूप आराम आणि समाधान वाटेल.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. तुम्ही तुमचा वेळ तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांसह आनंदी वातावरणात घालवाल.

धनु
आज काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी कामाचे वातावरण खूप आनंददायी असेल. आज तुम्हाला असामाजिक घटकांपासून अंतर राखण्याचा सल्ला दिला जातो. कुटुंबातील सदस्यांनी सांगितलेल्या छोट्या छोट्या गोष्टींवर नाराज होऊ नका.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांनी आज एकमेकांना सहकाऱ्यांसोबत काम करण्यास प्रेरित करावे. तुम्हाला सल्ला दिला जातो की तुम्ही नातेसंबंधांमध्ये तुमच्या नैतिक कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. अन्यथा, आज तुमचे काम अपूर्ण राहू शकते.

कुंभ 
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागू शकते. म्हणून, आज तुमच्या आर्थिक परिस्थितीची थोडी काळजी घ्या आणि जास्त भावनिक होण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करा. भावनिक होण्यामुळे तुमची अनेक कामे अडथळे आणू शकतात.

मीन 
 मीन राशीचे लोक आज काही नवीन कामात सहभागी होऊ शकतात. आज संध्याकाळी तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवण्याचा आनंद घेऊ शकाल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

