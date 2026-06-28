/Aajche Rashi Bhavishya 28 June 2026 : जूनच्या शेवटच्या रविवारी अनेक शुभ योग, 3 राशीसाठी सुवर्णकाळ; कुंभ राशीसाठी काही तरी मोठं घडणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 June 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज जूनच्या शेवटच्या रविवारी अनेक शुभ योग जुळून आले आहेत. वशी योग, आनंदादी योग, सुनाफा योग आणि शंख योगासह भाद्र राजयोग अनेक राशींसाठी सकारात्मक ठरणार आहे. असा हा रविवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज एखादी त्रासदायक बातमी कानावर पडण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिकांनी व्यवहारात सावध रहा. अनावश्यक तणावापासून दूर रहा. कुठल्याही वादात अडकू नका. कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ व्यक्त करणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज जोडीदारासोबत वाद होण्याची शक्यता आहे. मात्र आजचा दिवस तुमच्यासाठी फलदायी ठरेल. प्रलंबित कामं मार्गी लागतील. व्यावसायिकांसाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. आर्थिक गुंतवणूक घडणार आहे. अनावश्यक किंवा व्यर्थ कामं टाळा. इच्छुक अविवाहितांसाठी लग्नाचा प्रस्ताव येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमच्यावर कामाचा ताण किंवा थकवा जाणवणार आहे. करिअरमध्ये उत्तम संधी मिळणार आहे. व्यावसायिकांसाठी आज नफा कमवण्याचा दिवस असणार आहे. सरकारी कामांसाठी सर्व आवश्यक गोष्टीची जुळवाजुळवा करणार आहात. गुप्त प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रूंच्या कारस्थानापासून सावध राहा. वैवाहिक जीवनात प्रेम असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा रविवार कुटुंबासोबत आनंदात जाणार आहे. मनोरंजनाच्या गोष्टी करणार आहात. व्यवसायातून तुम्हाला नफा मिळणार आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यामुळे आयुष्यात सकारात्मक आणि आनंदी वातावरण असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जरा सतर्क राहा.
सिंह (Leo Zodiac)
जुन्या घरगुती वादातून सुटका होणार आहे. नवीन नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. तुमच्या कामातील अक्षमतेमुळे संघर्ष टाळा. व्यावसायिकांनी मोठी चूक किंवा तांत्रिक त्रुटीकडे दुर्लक्ष करु नका. प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार आहे. वैवाहिक जीवनात काही अडचणींचा सामना करावा लागेल.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमच्यासाठी सध्याचा काळ आव्हानात्मक असणार आहे. तुमच्यासाठी आजचा दिवस आनंदाचा असणार आहे. व्यवसायाप्रती अधिक गांभीर्याने वावरा. व्यवसायात कटाकक्षाने लक्ष द्या. नकारात्मक गोष्टी मागे सोडून पुढे वाटचाल करा. ऑफिसमधील गैरसमज दूर होणार आहे. तुम्हाला थोडं मानसिक दडपण जाणवणार आहे. जोडीदारासोबत सहलीचा बेत आखणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
तुमच्यामधील नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांकडे जास्त भर द्या. कामाच्या ठिकाणी तुमचं कौतुक होणार आहे. व्यावसायिकांनी आधुनिक गोष्टींकडे लक्ष द्या. भविष्यात तुम्हाला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. आजचा दिवस कुटुंबासोबत आनंदात जाणार आहे. सकारात्मक वातावरण असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आत्मविश्वास वाढवणारा आजचा दिवस असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वातावरण सकारात्मक असणार आहे. तुमच्या व्यवसायातून खूप मेहनत केल्यानंतर फळ मिळणार आहे. धार्मिक कार्यात पैसे खर्च होणार आहेत. घरी आनंदी वातावरण असेल तर प्रेम जीवनात रोमान्स असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा. ऑफिसमध्ये घाणेरड्या राजकारणापासून दूर रहा. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. व्यावसायिक खरेदी-विक्रीची नवीन योजना आखणार आहात. आज तुमची मोठी फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका. मानसिक आणि शारीरिक त्रास जाणवणार आहे. प्रेम जीवनात थोडी अस्वस्थता राहणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. व्यावसायिकांना नफा मिळणार आहे. तुमच्यासाठी आज दोन शुभ आणि फलदायी काळ असणार आहेत. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असेल. व्यावसायिकांसाठी आजचा दिवस खूप व्यस्त असणार आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्याच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुमच्यासाठी प्रगतीचा दिवस असणार आहे. तुमचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा वाढणार आहे. उद्योगक्षेत्रात मोठा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक बाबीमध्ये अत्यंत आनंदाची बातमी मिळणार आहे. व्यावसायिकांना अनपेक्षित यश मिळणार आहे. कौटुंबिक जीवन आनंदी असणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात. नोकरीची उत्तम संधी मिळणार आहे. तुम्हाला यश मिळणार आहे. तुमच्या व्यवसायातून अत्यंत आर्थिक लाभ मिळेल. तुमच्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. प्रकृतीत थोडासा बिघाड राहणार आहे. जोडीदारासोबतचे तुमचे भावनिक नाते अधिक घट्ट होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)