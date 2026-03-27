  • Aajche Rashi Bhavishya 28 March 2026: 28 मार्च रोजी अनफा योगाचा शुभ संयोग, मेष कर्क आणि कन्यासह 5 राशींचे लोक विशेष भाग्यशाली

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 March 2026 in Marathi: उद्या, २८ मार्च, शनिवार आहे आणि हा चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाचा दहावा दिवस असेल. या दिवशी चंद्र कर्क राशीतील पुष्य नक्षत्रातून दिवस-रात्र भ्रमण करेल. गुरु चंद्रापासून बाराव्या घरात असल्यामुळे, या भ्रमणामुळे उद्या अनाफा योग निर्माण होईल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 27, 2026, 11:20 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 March 2026 in Marathi: उद्या चंद्रापासून बाराव्या घरात असलेल्या गुरुच्या स्थितीमुळे अनाफा योग निर्माण होईल. मीन राशीतील सूर्यापासून दुसऱ्या घरात असलेल्या शुक्राच्या स्थितीमुळे आणि बाराव्या घरात असलेल्या बुधाच्या स्थितीमुळे उभयाचारी योग निर्माण होईल. शिवाय, उद्या कर्क राशीत चंद्र आणि मीन राशीत सूर्य असल्यामुळे राजराजेश्वर योग देखील निर्माण होईल. परिणामी, उद्या, शनिवार, मेष, कर्क, कन्या, तूळ आणि मकर राशींसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर असेल. चला तर मग, उद्या, २८ मार्च रोजी कोणत्या राशी कोणत्या ग्रहस्थितीसाठी शुभ आहेत हे जाणून घेऊया, आणि उद्याच्या म्हणजेच शनिवारच्या परिस्थितीवरचे उपायही पाहूया.

मेष 
 टॅरो कार्ड्स सूचित करतात की आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला नाही. तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. शिवाय, एखाद्याचा विश्वासघात केल्याबद्दल तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. कायमस्वरूपी मालमत्ता खरेदी करण्याची घाई करू नका.

वृषभ
वृषभ राशीचे लोक एक आकर्षक व्यक्तिमत्व दाखवतील. यामुळे ते लोकांना लवकर प्रभावित करतील. याव्यतिरिक्त, तुमचे इतरांशी असलेले संबंध देखील वाढतील.

मिथुन 
आजचा दिवस मिथुन राशीसाठी आरोग्याशी संबंधित असेल. तुम्हाला आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कर्क
 कर्क राशीच्या लोकांचा आज जवळच्या मित्राकडून विश्वासघात होऊ शकतो. आर्थिक बचतीसाठीही हा दिवस अनुकूल नाही.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांनी आज आपल्या मित्रांबाबत सावधगिरी बाळगावी, कारण या काळात एखादा मित्रही शत्रू बनू शकतो आणि मानसिक संघर्षामुळे तुमच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होईल.

कन्या 
व्यावसायिक आणि उद्योजक म्हणून कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक असेल. व्यवसायाच्या विकासावर खर्च केलेल्या पैशातून भविष्यात सकारात्मक परिणाम मिळतील.

तूळ 
तूळ राशीचे लोक नवीन व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करतील. हा काळ पैसा आणि आर्थिक बाबींसाठी चांगला असेल. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभाची अपेक्षा करता येईल.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीचे लोक आज भागीदारी आणि सहकार्यामध्ये चांगली कामगिरी करतील आणि त्यांचे काम फलदायी ठरेल. तुमच्या मेहनतीबद्दल तुम्हाला सर्वांकडून खूप प्रशंसा मिळेल.

धनु 
 आरोग्याच्या दृष्टीने धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस थोडा कमजोर असेल. आज वारा आणि थंडीपासून स्वतःची काळजी घ्या. संसर्ग टाळण्यासाठी तुमची औषधे वेळेवर घ्या. तुमचे तुमच्या वडिलांशी मतभेद होऊ शकतात.

मकर 
 आजचा दिवस मकर राशीच्या लोकांसाठी यश घेऊन येईल. तुम्ही कठोर परिश्रम केल्यास, तुमच्यासाठी प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. तुमचा काही पैसा आरोग्य आणि औषधांवर खर्च होऊ शकतो आणि समाजकार्यामुळे तुम्हाला चांगली प्रसिद्धी मिळेल.

कुंभ 
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज परदेशात किंवा दूरच्या ठिकाणी ठेवलेला पैसा मिळू शकतो. आर्थिक गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल आणि धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

मीन
 मीन राशीसाठी हा काळ अस्थिर आणि अनिश्चित ठरू शकतो. काही अडथळे येतील, परंतु तुम्ही त्यावर मात कराल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

