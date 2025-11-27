English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 28 November: 28 नोव्हेंबर वैभव लक्ष्मीची कृपा 'या' 4 राशीच्या लोकांवर राहील

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 November 2025 in Marathi: 28 नोव्हेंबरचा दिवस कसा असेल? 12 राशींवर याचा काय परिणाम होईल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 27, 2025, 11:07 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 November 2025 in Marathi: मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षाची अष्टमी तिथी, शतभिषा नक्षत्र आणि व्याघ्र योगाचा संयोग! २८ नोव्हेंबर २०२५ चा हा विशेष दिवस टॅरो कार्डद्वारे सर्व १२ राशींसाठी काय घेऊन येतो?

 मेष 
 मेष राशीच्या लोकांना आज पैसे कमविण्यासाठी खूप विवेकी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. हा दिवस आर्थिक सल्लागार आणि शिक्षण क्षेत्रातील लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल. जोखीम घेणे आणि पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल.

 वृषभ
 वृषभ राशीच्या लोकांना आज वेगळी नेतृत्व भूमिका दिसेल. ते त्यांच्या अधीनस्थांना लहान तपशील समजून घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यास प्राधान्य देतील. कमाई खूप चांगली होईल. संपत्ती आणि समृद्धी वाढल्याने समाजात कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाढेल.

मिथुन 
 मिथुन राशीचे रहिवासी इतरांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन निर्णय घेण्यास प्राधान्य देतील. तुमच्या कठोर परिश्रमावर आणि योग्य संधींवर लक्ष केंद्रित करा, कारण नशीब पूर्णपणे तुमच्या बाजूने आहे. संपत्ती आणि समृद्धी वाढेल. तुमच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे अनेक कामे सहज पूर्ण होतील.

कर्क 
कर्क राशीचे लोक संशोधन आणि अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. त्यांना स्वतःबद्दल जास्त बोलणे आवडत नाही. ते त्यांच्या कामाशी संबंधित बाबी गुप्त ठेवण्याचा देखील प्रयत्न करतील. चार्टर्ड अकाउंटंट, कर सल्लागार आणि डॉक्टरांच्या व्यवसायात असलेल्यांना फायदा होईल.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांच्या व्यवसाय विस्तार योजना प्रगती करतील. आज एक नवीन करार शक्य आहे. तुम्ही नवीन व्यवसाय गुंतवणुकीचा गांभीर्याने विचार कराल. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळू शकतो. आर्थिक बाबींसाठी दिवस चांगला आहे.

 कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आरोग्याबद्दल थोडी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. तुमचे आरोग्य थोडे चढ-उतार होऊ शकते. तुम्ही सहकाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण असाल. एखाद्याला मदत करताना, तुम्ही उधार दिलेले पैसे परत मिळणार नाहीत आणि लोकांनी तुमच्या दयाळूपणाचा गैरफायदा घेऊ नये हे लक्षात ठेवा.

 तूळ 
 तूळ राशीचे लोक आज स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. जुने रखडलेले प्रकल्प आज पुन्हा सुरू होऊ शकतात. शेअर बाजारात पैसे गुंतवणे फायदेशीर ठरेल. मित्रांच्या मदतीने तुम्ही अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण करू शकाल.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीचे लोक त्यांच्या व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतात. तुमच्या व्यस्त कामाच्या वेळापत्रकातून तुम्ही थोडा वेळ काढून कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे खर्च कराल अशी शक्यता आहे. आर्थिक बाबी सामान्य आहेत.

धनु 
 धनु राशीच्या लोकांना आज अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रवास करावा लागू शकतो. तुम्ही आज अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला समाजात ओळख मिळू शकेल.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांचे बोलणे आज पूर्वीपेक्षा गोड असेल. लोक तुमच्या समजूतदार शब्दांनी प्रभावित होतील. आर्थिक बाबींसाठी दिवस खूप चांगला आहे. याशिवाय, आज तुमचे काम वाढेल. तुमच्या मागील परिश्रमाचे फळ तुम्हाला मिळेल.

कुंभ 
 कुंभ राशीच्या लोकांसाठी दिवस खूप अनुकूल असेल. आज तुम्ही सर्वांचे कल्याण लक्षात घेऊन पुढे जाल. तुम्ही नियम आणि कायदे पाळण्यास आणि सत्याच्या मार्गावर पुढे जाण्यास प्राधान्य द्याल. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ देखील चांगला असेल.

मीन
 मीन राशीच्या लोकांना आज शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ वाटेल. यामुळे आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होईल. तुम्ही तुमच्या कामावर तितके लक्ष केंद्रित करू शकणार नाही. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित बाबींमध्ये काही अडथळे येऊ शकतात.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

