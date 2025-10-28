English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 October 2025 in Marathi: सूर्यापासून दुसऱ्या घरात बुध आणि बाराव्या घरात शुक्र असल्याने, उभ्याचारी योगाचे संयोजन तयार होईल.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 28, 2025, 06:45 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 28 October: उभयचारी योगामुळे मेषसह 4 राशीच्या लोकांना मिळणार भाग्याची साथ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 October 2025 in Marathi: आज, मंगळवार, 28 ऑक्टोबर 2025, भगवान हनुमानाच्या आशीर्वादामुळे शुभ आणि फलदायी ठरू शकतो. कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्ष (षष्ठी तिथी) सकाळी 8 वाजेपर्यंत राहील, त्यानंतर सप्तमीची सुरुवात होईल. आजचा दिवस काही राशींसाठी यश, नवीन संधी आणि आर्थिक वाढ घेऊन येईल, तर काही राशींसाठी संयम आणि सावधगिरीची आवश्यकता आहे. 

 मेष 
 तुमच्या जोडीदार आणि मुलांमध्ये मतभेद असू शकतात. वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगा. धार्मिक कार्यात रस ठेवा. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुम्हाला मित्रांकडून महत्त्वाची माहिती मिळेल. तुम्ही कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवाल.

 वृषभ 
 तुमच्याकडून काही निष्काळजीपणा किंवा चूक कुटुंबात अशांतता वाढवू शकते. घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. मालमत्ता खरेदी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. काही लोक तुमची प्रतिमा खराब करू शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

मिथुन 
राशीची राशीची राशी दर्शवते की आज तुम्हाला आरोग्याच्या समस्या आणि शारीरिक वेदना होऊ शकतात. खर्च आणि मानसिक ताण येऊ शकतो. तुमच्या व्यावसायिक जीवनात, तुमच्या कार्यशैलीत सकारात्मक बदल होतील आणि तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल, ज्यामुळे लक्षणीय नफा होईल.

कर्क
कर्क राशीचे टॅरो कार्ड दर्शवितात की दिवस मिश्रित असेल. व्यवसायात गुंतलेल्यांना सहज भरीव उत्पन्न मिळेल. व्यावसायिक बाबींसाठी लहान सहली देखील कराव्या लागू शकतात. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल आहे.

 सिंह 
सिंह राशीचे टॅरो कार्ड दर्शवितात की तुम्ही आज थंड वारा आणि थंडीपासून स्वतःची काळजी घ्यावी आणि संसर्ग टाळण्यासाठी वेळेवर औषधे घ्यावीत. तुमच्या वडिलांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्याशी काही मुद्द्यावर वैचारिक मतभेद असू शकतात. तुम्ही तुमच्या भावांच्या मदतीने घरगुती कामे पूर्ण कराल.

कन्या
कन्या राशीचे टॅरो कार्ड दर्शवितात की जर तुम्ही आज कठोर परिश्रम केले तर प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडू शकतात. तुमचे काही पैसे आरोग्य आणि औषधांवर खर्च होऊ शकतात. सामाजिक कार्य तुम्हाला प्रसिद्धी आणि पाठिंबा देईल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत प्रवास करण्याची संधी मिळेल.

तुळ
 तुम्हाला परदेशात किंवा दूरच्या ठिकाणी ठेवलेले पैसे मिळू शकते असे दर्शवते. आर्थिक गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल आणि धार्मिक श्रद्धा वाढेल. तुमच्या सासरच्यांशी संबंध सुधारतील आणि ते तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला मदत करण्यास तयार असतील.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीची राशीची कार्डे सूचित करतात की आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत अस्थिर आणि अप्रत्याशित असू शकतो. तुमच्या व्यावसायिक जीवनात काही अडथळे येऊ शकतात, परंतु तुम्ही त्यावर मात कराल. तुमच्या आक्रमक वर्तनाचा परिणाम कुटुंबातील सदस्यांसोबतच्या तुमच्या संबंधांवर होऊ शकतो.

धनु
धनु राशीची राशीची कार्डे सूचित करतात की विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते आणि ते त्यांच्या बुद्धिमत्तेद्वारे त्यांचे स्थान मजबूत करू शकतील. मुले उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करतील. अचानक पैशाचा ओघ तुम्हाला आनंद देईल आणि तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत मजेदार वेळ घालवाल.

मकर
मकर राशीसाठी टॅरो कार्ड दर्शवितात की बदलत्या हवामानाचा आज तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा. तुमच्या पालकांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमचे नातेसंबंध जपा आणि प्रतिष्ठा राखा. मानसिक बळावर निर्णय घेतल्याने फायदा होईल. तुमच्या मित्रमंडळाचा विस्तार होईल.

 कुंभ
कुंभ राशीसाठी टॅरो कार्ड सूचित करतात की तुम्ही घरी आणि कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक बोलावे आणि कोणालाही दुखावू नये याची काळजी घ्या. तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण न ठेवल्याने संधी गमावू शकतात. तुमच्या जोडीदाराशी वाद होऊ शकतो.

मीन
मीन राशीसाठी टॅरो कार्ड सूचित करतात की आज तुमच्या खिशात अडकलेले पैसे परत मिळतील. जरी तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही अडचणी येऊ शकतात, तरी एकंदरीत हा काळ संमिश्र आहे. भांडवल गुंतवल्यानंतर व्यापाऱ्यांना चांगला नफा मिळवण्याची संधी मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

