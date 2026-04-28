Aajche Rashi Bhavishya 29 April 2026: 29 एप्रिलला वैशाख त्रयोदशी, शिव शंकराची राहिली कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 April 2026 in Marathi: बुधवारी 29 एप्रिल रोजी कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? वैशाख त्रयोदशीला कुणाचं नशिब फळफळणार? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 28, 2026, 10:34 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 April 2026 in Marathi: बुधवार हा भगवान गणेश आणि बुध ग्रहाला समर्पित असून, हा दिवस बुद्धी, वाणी, व्यवसाय आणि ज्ञानाने परिपूर्ण असतो. उद्या, बुधवार, 29 एप्रिल 2026 रोजी, तुमच्या आयुष्यात कोणते महत्त्वपूर्ण बदल घडतील आणि ग्रहांच्या हालचालींचा तुमच्या करिअर, आरोग्य आणि नातेसंबंधांवर कसा परिणाम होईल?

मेष
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. दिवसाची सुरुवात सामान्य होईल, पण दिवस जसजसा पुढे जाईल तसतसे तुमच्या कामाला गती मिळेल. तुमची सामाजिक प्रतिमा मजबूत होईल आणि लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवतील. तथापि, सतत निर्णय बदलणे वेळेचा अपव्यय ठरू शकते, म्हणून स्पष्टता ठेवा. गरजू लोकांना मदत केल्याने मानसिक समाधान मिळेल आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहील.

वृषभ
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी पूर्ण भाग्य घेऊन येईल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील, विशेषतः नातेवाईकांच्या आगमनामुळे. उद्या तुम्ही सकारात्मक मानसिकतेने काम केल्यास, जुन्या समस्या सुटू शकतात.

मिथुन
उद्याचा दिवस आत्मविश्वासाने भरलेला असेल. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी नवीन माहिती आणि अनुभवाचा प्रभावीपणे उपयोग कराल, ज्यामुळे तुमच्या कामात सुधारणा होईल. तुम्हाला कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची आणि मजा करण्याची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांना अचानक मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्क
उद्याचा दिवस संतुलन आणि सकारात्मकता घेऊन येईल. तुम्ही घर आणि काम यांच्यात संतुलन राखण्यात यशस्वी व्हाल. तुम्हाला तुमच्या प्रिय व्यक्तीकडून आर्थिक मदत मिळू शकते. भावनांच्या आहारी जाऊन निर्णय घेणे टाळा आणि शहाणपणाने वागा.

सिंह
उद्याचा दिवस सामान्य असेल, पण संधींनी भरलेला असेल. तुम्हाला काहीतरी नवीन करून पाहण्याची इच्छा होईल. तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे आनंद मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्याची ही वेळ आहे.

कन्या
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असेल. तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात आणि तुमच्या आरोग्यात सुधारणा होईल. जे करिअर बदलण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा काळ अनुकूल असेल. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने नातेसंबंध अधिक दृढ होतील.

तूळ
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्ही तुमच्या कामात नवीन गोष्टी करून पाहाल आणि यशस्वी व्हाल. मालमत्तेच्या बाबतीत प्रगती होऊ शकते. वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.

वृश्चिक
उद्याचा दिवस सकारात्मक ऊर्जेने भरलेला असेल. बेरोजगार लोकांना नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. तुम्हाला कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची आणि प्रवास करण्याची संधी मिळेल. तथापि, विद्यार्थ्यांना अधिक मेहनत करावी लागेल.

धनु
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी प्रगती घेऊन येईल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात आणि तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.

मकर
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक असेल. तुम्ही नवीन कामांचे नियोजन करून ती यशस्वीपणे पूर्ण करू शकता. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुम्हाला मनःशांती मिळेल.

कुंभ
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामावर खूश असतील आणि पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन लोकांशी संपर्क साधणे भविष्यात फायदेशीर ठरेल.

मीन
उद्या तुमच्यासाठी नवीन संधी घेऊन येईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि करिअरमध्ये प्रगतीची चिन्हे दिसतील. तुमची मेहनत आणि सकारात्मक विचार तुम्हाला यश मिळवून देतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

