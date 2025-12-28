Aajche Rashi Bhavishya 29 December: सोमवारी 10 राशींवर बसरणार महादेवाची कृपा, 5 राशीच्या लोकांचं नशिब फळफळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 December 2025 in Marathi: पौष महिना सुरु झाला आहे. या दिवशी सूर्य धनु राशीत असेल, तर चंद्र मीन राशीतून मेष राशीत संक्रमण करेल.
मेष
संसाधन वाढतील. काम सुरळीतपणे पुढे जाईल. कौटुंबिक जीवनात तुमचे विचार विचारात घेतले जातील. आर्थिक लाभासाठी योग्य नियोजनासह थोडा वेळ वाट पाहावी लागेल. प्रवास यशस्वी होईल.
वृषभ
राजकीय व्यक्तींशी भेटीगाठी वाढतील. महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हा योग्य काळ आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये एकमेकांच्या मतांशी सहमत होणे कठीण होईल. दबावाला बळी पडू नका. कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याबद्दल चिंता असू शकते.
मिथुन
तुम्ही इच्छित नसतानाही अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता. खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला भावनिक नातेसंबंधांमध्ये ताण जाणवेल. कुटुंबाचा पाठिंबा कठीण होईल. नवीन तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी तयार रहा.
कर्क
कामाच्या ठिकाणी तडजोड करणारा दृष्टिकोन स्वीकारल्याने अडचणी दूर होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. कुटुंबात पाहुणे येऊ शकतात. तुम्ही अभ्यासासाठी घराबाहेर जाण्याचा विचार कराल.
सिंह
रंजक कामे तुमच्या कामाला गती देतील. जुने वाद मिटतील. अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि ते योग्य ठिकाणी गुंतवण्याच्या संधी निर्माण होतील. नवीन वाहन खरेदी करण्याचे नियोजन केले जाईल. विद्यार्थ्यांना शिस्त पाळावी लागेल.
कन्या
भावनिक नातेसंबंधांमध्ये, एकमेकांच्या बोलण्यावर असंतोष असू शकतो. कामावर वाढलेली जबाबदारी आणि पाठिंबा नसल्यामुळे ताण येऊ शकतो. व्यवसायाच्या सहली नवीन नातेसंबंध निर्माण करण्यास आणि आर्थिक वाढीस मदत करतील.
तुळ
विलासी वस्तूंवर पैसे खर्च होऊ शकतात. पालकांशी संवाद साधताना विनम्रतेने हाताळले पाहिजे. भागीदारीतील वाद परस्पर चर्चेद्वारे सोडवले जातील. कामाची कार्यक्षमता सुधारावी लागेल. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये सहकार्य केल्याने ताणतणाव टाळता येईल.
वृश्चिक
तुम्ही सर्वांच्या आशेचे केंद्र बनू शकता. कामाच्या ठिकाणी समस्या सोडवण्यात तुम्ही महत्त्वाची भूमिका बजावाल. घराच्या देखभालीसाठी योजना आखल्या जातील. कुटुंबातील जे लोक कालपर्यंत तुमचा विरोध करत होते ते प्रभावित होतील आणि सहकार्य करतील.
धनु
कामांच्या सुरुवातीला काही अडचणी येतील. अनुभवी लोकांकडून सहकार्य मिळेल. जुने कर्ज फेडण्यास विलंब होऊ शकतो. प्रेमसंबंधांमध्ये विश्वास वाढेल. आध्यात्मिक कार्यांमध्ये रस वाढेल.
मकर
एकमेकांवर विश्वासाचा अभाव व्यवसाय भागीदारीत तणाव निर्माण करू शकतो. अपूर्ण माहितीवर अवलंबून राहिल्याने ताण येऊ शकतो. पालकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मुलांच्या जबाबदाऱ्यांवर खर्च करणे मागील योजनांपेक्षा जास्त असू शकते.
कुंभ
भाषणावर आधारित निर्णयांमुळे व्यवसायात चांगला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. मित्रांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना मदत करून तुम्हाला आत्म-समाधान मिळेल. तुमच्या जोडीदाराकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे तुमच्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाढेल.
मीन
चांगल्या करिअरच्या संधींसाठी तुम्हाला थोडी वाट पहावी लागेल. लवकरच स्थानांतरण आणि पदोन्नतीची शक्यता निर्माण होत आहे. न्यायालयात तुमचा खटला मजबूत होईल. नवीन घर बांधण्याच्या योजना पुढे सरकतील.
