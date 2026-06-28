/Aajche Rashi Bhavishya 29 June 2026 : वटपौर्णिमाला 3 शक्तिशाली संयोग, 5 राशींच्या लोकांना चोहीकडून मिळणार नशिबाची साथ, पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 June 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार वटपौर्णिमा तिथी ही सोमवारी आली आहे. आज पौर्णिमा तिथीसोबत शुक्ल योग आहे. असा हा वटपौर्णिमेचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज एखादी जुनी आठवण किंवा अपूर्ण राहिलेले संभाषण पुन्हा चर्चा होणार आहे. जुन्या ओळखीच्य व्यक्तीची भेट होणार आहे. वेळ आली आहे मोकळेपणाने संवाद साधा. कामाचा ताण असणार आहे. मेहनतीच फळ मिळणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत होणार आहे. लहान पावले तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाणार आहे. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घ्या. एखादी चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. नवीन नातेसंबंध जुळणार आहेत.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुम्हाला आज एखाद्या गोष्टीमुळे अस्वस्थ वाटणार आहे. कामाच्या ठिकाणी हवा असलेला पाठिंबा मिळणार नाही. अनुभवी लोकांचा सल्ला कामी येईल. बऱ्याच काळापासून गोंधळात असलेल्या गोष्टी स्पष्टता मिळणार आहे. तुम्हाला सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडा संथ असणार आहे. महत्त्वाचा निर्णय घेण्यास घाई करु नका. मन एखाद्या गोष्टीमुळे थकल्यासारखं वाटेल. कामाशी संबंधिक गोष्टी तुमच्या बाजूने असणार आहे. आर्थिक लाभ होणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
तुमच्या निर्णयावर ठाम राहणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरेल. काही बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. अति बचावात्मक भूमिका टाळा. नातेसंबंध किंवा भागीदारीशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घ्या. कोणाशी मतभेद करु नका. मोकळा संवाद ठेवा.
कन्या (Virgo Zodiac)
एखाद्या गोष्टीवर आज निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जुनी गोष्ट असो किंवा सवय मागे सोडणे हिताचे ठरेल. एखाद्या व्यक्तीचा अनुभव तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. कामात प्रगती आणि नवीन संधी मिळणार आहे. संध्याकाळानंतर वेळ आंनददायी असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
तुमच्या अनेक प्रश्नांची आज उत्तरं सापडणार आहे. अपूर्ण संवाद पूर्ण होणार आहेत. कोणाला मदत करणे हिताचे ठरणार आहे. नातेसंबंधाबद्दल सकारात्मक बातमी मिळणार आहे. घरातील वातावरण शांत आणि सुखद असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
भूतकाळातील एखाद्या गोष्टीमुळे थोडा निराश वाटणार आहे. विचारात जास्त रेंगाळू नका. आर्थिक लाभाचे संकेत मिळणार आहे. अडकलेली कामं मार्गी लागणार आहे. कामात प्रगती होईल. नातेसंबंधात ओलावा असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. काही लोक तुमच्या विरोधात असले तरी तुमच्या कामातून तुम्ही विश्वास निर्माण करणार आहे. आज तुमची चिकटी तुमच्यासाठी मोठी ताकद ठरणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती तर आर्थिक लाभ होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज अनेक जबाबदाऱ्या एकाच वेळी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. आयुष्यात समतोल आणि नियोजन राखा. महत्त्वाचे निर्णय घेणे सोपं होणार आहे. मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. नवीन प्रकल्प मिळेल किंवा करिअरमध्ये बदलीचे संकेत मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज वातावरण हलकंफुलकं असणार आहे. मित्र किंवा कुटुंबासोबत वेळ सकारात्मक असणार आहे. गोष्टी वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहा. महत्त्वाच्या चर्चा किंवा निर्णय घेताना तुमच्या मताला प्राधान्य द्या. परिस्थिती समजून घेणे हे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुम्हाला नवीन बातमी किंवा नवीन संधी मिळणार आहे. एखादी गोष्ट सुरु करण्याची ही योग्य वेळ आहे. आज सकारात्मक संकेत तुमच्यासाठी असणार आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. नातेसंबंधात संतुलन असमार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)