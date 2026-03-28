  • Marathi News
  • Aajche Rashi Bhavishya 29 March 2026: कामदा एकादशीला ग्रहांमध्ये होणार मोठे बदल; 5 राशींसाठी गोल्डन टाइम

Aajche Rashi Bhavishya 29 March 2026: कामदा एकादशीला ग्रहांमध्ये होणार मोठे बदल; 5 राशींसाठी गोल्डन टाइम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 March 2026 in Marathi: 29 मार्च 2026 चे राशीभविष्य वाचा. ग्रहांच्या गोचराचा प्रभाव, कोणत्या राशींना फायदा होईल, कोणी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे, तसेच करिअर, धन आणि प्रेम जीवनाविषयी संपूर्ण भाकिते जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 28, 2026, 10:53 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 29 March 2026: कामदा एकादशीला ग्रहांमध्ये होणार मोठे बदल; 5 राशींसाठी गोल्डन टाइम

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास असणार आहे. तुमचे नियोजित काम पूर्ण होईल. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीच्या पाठिंब्याने तुम्हाला दिलासा मिळेल. तुमच्या आई-वडिलांसोबत तीर्थयात्रेला जाण्याची शक्यता आहे. पर्यटन व्यवसायात असलेल्यांना आज अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळेल. नवीन वाहन खरेदी करण्याबाबत तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला घेऊ शकता.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. एखादा दूरचा नातेवाईक तुमच्या घरी येण्याची शक्यता आहे आणि कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. शिक्षक आज आपल्या विद्यार्थ्यांना नवीन पद्धतीने शिकवतील. मिठाईच्या व्यवसायात चांगला नफा मिळेल. तुमच्या मोठ्या भावाच्या मदतीने तुम्ही घरगुती वस्तू खरेदी करू शकता. तुमच्या वैवाहिक जीवनात परस्पर सहकार्य टिकून राहील.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. ऑफिसचे काम नेहमीपेक्षा चांगले होईल. तुम्ही घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करण्याची शक्यता आहे. अविवाहित लोकांना लग्नाचा प्रस्ताव येऊ शकतो. एखाद्या जाणकार व्यक्तीशी बोलल्यानंतरच नवीन काम स्वीकारा. तुम्हाला अनेक फायदेशीर सौद्यांशी जोडले जाऊ शकते.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. संपूर्ण दिवस घाईगडबडीत जाईल. एका महत्त्वाच्या कामाला विलंब होऊ शकतो. कोणतेही नवीन काम सुरू करण्यापूर्वी वडीलधाऱ्यांचा सल्ला नक्की घ्या. वैवाहिक संबंध पूर्वीपेक्षा चांगले राहतील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून एक छान भेटवस्तू मिळू शकते.

सिंह
आज तुमचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवा आणि इतर लोक काय म्हणतात याकडे लक्ष न देता तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. कठोर परिश्रमाने तुम्ही अडथळ्यांवर मात कराल. प्रवासाच्या योजना शेवटच्या क्षणी रद्द होऊ शकतात. व्यवसायातील जुने आर्थिक प्रश्न सुटतील, परंतु बारकाईने लक्ष देण्याची गरज असेल. तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या निरोगी राहाल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्तम असेल. तुम्ही व्यवसायात नवीन गुंतवणुकीचा विचार करू शकता. तुमच्या दिनक्रमात आणि स्वभावात लवचिकता राखणे फायदेशीर ठरेल. जुन्या मित्राला भेटणे व्यवसायात उपयुक्त ठरेल. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला दिलेले वचन पूर्ण कराल. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतील.

तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र असेल. राजकारणात असलेल्यांना वरिष्ठांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीला भेटवस्तू देऊ शकता, ज्यामुळे तुमचे नाते अधिक गोड होईल. तुम्हाला शारीरिक थकवा जाणवू शकतो आणि तुमच्या कामाचा वेग मंदावू शकतो. वाहन चालवताना काळजी घ्या.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्साहाने भरलेला असेल. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या खास सदस्याबद्दल काहीतरी रंजक माहिती मिळू शकते. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि बहुतेक कामे सहजपणे पूर्ण होतील. तुमचे सादरीकरण किंवा योजना पुन्हा तपासा. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळू शकते.

धनु
आजचा दिवस आनंद घेऊन येतो. तुमचे विचार आणि नियोजन स्पष्ट असेल. अधिकाऱ्यांकडे विनंती करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. व्यावसायिक एका मोठ्या कंपनीसोबत करार करू शकतात आणि आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. मुलांसोबत घालवलेला वेळ सुधारेल आणि तुमचे आरोग्यही सुधारेल.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. कौटुंबिक बाबींमध्ये तुमची कार्यक्षमता वाढू शकते. बाहेर जाताना तुमचा मोबाईल फोन आणि मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. अनावश्यक वाद टाळा; यामुळे शेजाऱ्यांशी मतभेद होऊ शकतात. नवीन कंपनी सुरू करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या मोठ्या भावाकडून पाठिंबा मिळेल.

कुंभ
आज तुमच्या आयुष्यात आनंद येईल. उत्पन्न वाढण्याची दाट शक्यता आहे. तुम्हाला नवीन व्यवसायात भागीदारीचा प्रस्ताव मिळू शकतो, जो भविष्यात फायदेशीर ठरेल. मानसिक समस्या दूर होतील. आयटी क्षेत्रातील लोकांना महत्त्वाचे संपर्क मिळतील. वैवाहिक जीवन सुखी राहील.

मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ आहे. फायदेशीर व्यावसायिक करार होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या नोकरीत यश मिळेल. घरातील जुने प्रश्न सुटतील आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. अर्धवेळ नोकरी सुरू करताना संयम ठेवा. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

अमेरिका इराणशी युद्धात व्यस्त असताना खरा ठरतोय तैवानचा संशय...

विश्व