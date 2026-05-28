/Aajche Rashi Bhavishya 29 May 2026: 29 मे रोजी बदलणार ग्रहांची दिशा बदलणार, 3 राशीच्या लोकांच्या घरी आनंदाचं वातावरण

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 May 2026 in Marathi: शुक्रवारचा दिवस सर्व 12 राशींसाठी खूप महत्त्वाचा असेल. आकाशातील बदलत्या ग्रहस्थितीमुळे काही राशींना प्रगती आणि मोठे आर्थिक लाभ मिळत असले तरी, इतरांना त्यांच्या करिअर आणि आरोग्याबाबत थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल.
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 May 2026 in Marathi: 29 मे 2026 शुक्रवारी 12 राशींचं भविष्य कसं असणार आहे. तीन राशीच्या लोकांवर चंद्राची कृपा असणार आहे.
मेष
उद्याची सुरुवात तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्ही कामात कठोर परिश्रम कराल आणि तुमच्या यशाचा तुम्हाला अभिमान वाटेल.
वृषभ
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी उत्साहाने भरलेला असेल. कोणतीही नियोजित कामे सहजपणे पूर्ण होतील, ज्यामुळे मानसिक समाधान मिळेल.
मिथुन
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक फळ मिळेल, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
कर्क
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. कार्यालयातील कामाचा ताण जास्त असला तरी, तुमच्या वरिष्ठांच्या पाठिंब्याने सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
सिंह
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असेल. तुम्ही समाजकार्यात सक्रियपणे सहभागी व्हाल आणि गरजू लोकांना मदत कराल.
कन्या
उद्या तुमच्या आयुष्याला एक नवीन आणि सकारात्मक दिशा मिळेल. प्रियजनांच्या मदतीने काही अत्यंत महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील.
तूळ
उद्या तुम्ही तुमच्या दिवसाची सुरुवात शांत मनाने कराल. तुमची आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली आणि अधिक मजबूत असेल.
वृश्चिक
उद्याचा दिवस आनंदाने भरलेला असेल. तुम्ही प्रत्येक कार्य संयमाने आणि समजूतदारपणाने पूर्ण कराल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या कामात यश मिळेल.
धनु
उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या भाग्यवान असेल. व्यवसायात अचानक मिळणाऱ्या आर्थिक लाभामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारेल.
मकर
मकर राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस संमिश्र असेल. सुरुवातीला तुम्हाला थोडा आळस वाटू शकतो, पण लवकरच सर्व काही ठीक होईल.
कुंभ
उद्याचा दिवस तुमच्या कुटुंबात नवीन आनंद आणि उत्सवाचे वातावरण घेऊन येईल. तुमची सर्व महत्त्वाची कामे पूर्ण झाल्यासारखी वाटतील.
मीन
मीन राशीच्या लोकांसाठी उद्याची सुरुवात नवीन उत्साह आणि महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभाने होईल. सौंदर्यप्रसाधने किंवा सौंदर्य उत्पादनांच्या क्षेत्राशी संबंधित लोकांना उद्या अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)