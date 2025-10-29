English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 October 2025 in Marathi: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आणि मीन या सर्व १२ राशींसाठी दैनिक राशिफल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 29, 2025, 07:09 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 29 October: 'या' 2 राशीच्या लोकांना प्रेमात होणार विश्वासघात, 4 राशीच्या लोकांनी सतर्क राहावं

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 October 2025 in Marathi: तुमचा दिवस कसा सुरू होईल? आज कामावर तुम्हाला यश मिळेल की तुमच्या कौटुंबिक जीवनात ताणतणावाचा सामना करावा लागेल? ग्रह आणि नक्षत्रांच्या हालचालींचा तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम होईल हे जाणून घेण्यासाठी आजची संपूर्ण राशी वाचा.

मेष 
काम सामान्य राहील. जास्त ताण टाळल्याने तुमचे कर्ज फेडण्यास मदत होईल. नवीन कामे करण्यापूर्वी संपूर्ण योजनेचा आढावा घेतल्याने ताण कमी होईल. वादग्रस्त बाबींमध्ये तुमचे मत महत्त्वाचे असेल.

वृषभ
मार्ग नियमित कामांपेक्षा वेगळे असू शकतात. कौटुंबिक जीवनात, परस्पर संवादात भीतीमुळे तणाव असू शकतो. आर्थिक बाबींमध्ये नवीन लोकांवर विश्वास ठेवल्याने अडचणी येऊ शकतात.

मिथुन 
सुविधा वाढतील. भावनिक संबंधांमध्ये परस्पर विश्वास वाढेल. व्यावसायिक सहली फायदेशीर ठरतील. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना नवीन संपर्कांचा फायदा होईल. जुन्या मित्रांशी संवाद सकारात्मक राहील. 

कर्क
व्यवसाय करारांमुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल. तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये शांतता जाणवेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात संवाद साधण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागू शकते.

सिंह
दिवसाची सुरुवात थोडी आळशी होऊ शकते. तुम्हाला तुमची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. तुम्ही समाजकार्यात बराच वेळ घालवू शकता. तुमच्या कुटुंबात अनेक जबाबदाऱ्या असू शकतात. तुम्हाला तुमचे खर्च नियंत्रित करावे लागतील.

 कन्या 
जुनी गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. तुम्ही तुमची राजकीय स्थिती मजबूत कराल. तुमच्या संपर्कातून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. सरकारी सेवेशी संबंधित कामात प्रगती होईल. तुम्हाला तुमच्या ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल.

तूळ
प्रतिष्ठित पाहुण्यांचे स्वागत करण्याची संधी येऊ शकते. शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाऊ शकते. कुटुंबाचा पाठिंबा आवश्यक असेल. तुम्हाला मित्रांना आर्थिक मदत करावी लागू शकते. दैनंदिन कामात निष्काळजीपणा टाळा.

वृश्चिक
उच्चस्तरीय संपर्कातून फायदा होण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. अल्पकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. नवीन संपर्क तुमचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढवतील. आध्यात्मिक कार्यात सहभाग असेल. मनःशांती आणि आध्यात्मिक लाभाच्या संधी उपलब्ध होतील.

धनु 
अडथळे दूर होतील. अडचणी असूनही, कामात जोरदार पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क फायदेशीर ठरतील. भावनिक संबंधांमध्ये एकमेकांवर अविश्वास ठेवणे टाळा.

 मकर
यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद आणण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. टीका काळजीपूर्वक करावी. जमिनीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

कुंभ
आश्वासनावर आधारित गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगा. तुमच्या जोडीदाराच्या मताला महत्त्व द्या. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला उत्साहवर्धक बातम्या मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. नोकरीत बदल होण्याचे संकेत आहेत.

मीन 
भावनिक संबंधांमध्ये भाग्यवान तुमच्या बाजूने असेल. भेटी आनंददायी असू शकतात, परंतु वरिष्ठांशी तणाव निर्माण होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत भागीदारांचे मत विचारात घ्या. मित्र आणि कुटुंबाच्या मदतीने विशिष्ट प्रकल्पात यश मिळण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

