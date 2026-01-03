English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
Aajche Rashi Bhavishya 3 January: शनिवारी 3 जानेवारी हा दिवस कुणासाठी ठरला खास, पण कुणाला राहावं लागेल सावध?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 January 2026 in Marathi: सर्व 12 राशींसाठी राशी महत्वाच्या आहेत. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 3, 2026, 07:59 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 January 2026 in Marathi: 4 जानेवारी 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, पैसा, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? 

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंददायी असेल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात चांगला नफा मिळेल. तुम्हाला जमीन किंवा घर खरेदी करण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला मोठ्या कंपनीत नोकरीची संधी मिळेल. तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहील, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून काही कामात पूर्ण पाठिंबा मिळेल. एखाद्याच्या मदतीने तुम्हाला राजकारणात काम करण्याची संधी मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीने दिवस चांगला जाईल आणि तुम्ही उत्साही व्हाल.

वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. ऑफिसमध्ये तुमचा आदर वाढेल आणि तुमचे कनिष्ठ तुमच्याकडून प्रेरित होतील. आज तुमचे कौटुंबिक वातावरण शांततापूर्ण असेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुमची सामाजिक प्रतिमा मजबूत होईल. तुम्ही आज एखादा प्रकल्प सुरू करू शकता, ज्यामुळे तुम्हाला दीर्घकाळात चांगले फायदे मिळतील. तुमच्या शेजाऱ्यांशी तुमचे संबंध सुधारतील आणि तुम्ही त्यांना एखाद्या कार्यक्रमात आमंत्रित करू शकता. तुम्ही तुमच्या अभ्यासात तुमच्या वरिष्ठांची मदत घेऊ शकता, ज्यामुळे एखादा विषय समजणे सोपे होईल.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. तुम्हाला व्यवसायात चांगला नफा मिळेल, परंतु खर्च जास्त असू शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला नोकरी बदलीची बातमी मिळू शकते. तुमच्या वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील चांगली असेल. जीवनाच्या धावपळीत, तुम्हाला स्वतःसाठी भरपूर वेळ मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या आवडत्या कामांमध्ये सहभागी होऊ शकाल. आज कोणत्याही कामात संयम राखल्याने यश मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाने भरलेला असणार आहे. तुम्ही तुमच्या दिवसाची सुरुवात एका नवीन पद्धतीने कराल, तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत निरोगी अन्नाचा समावेश कराल. तुमची मुले आज तुमचे विचार तुमच्यासोबत शेअर करू शकतात आणि तुम्हाला त्यांना हळूवारपणे सांगावे लागेल. जर तुम्ही खरेदीसाठी जाण्याचा विचार करत असाल तर आधी वस्तूंची यादी बनवा. घरी लग्नाच्या चर्चा होऊ शकतात, ज्यामुळे आनंदी वातावरण निर्माण होईल. तुम्ही कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करू शकाल आणि तुमच्या कामाचे कौतुक होईल.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही नवीन रोजगाराच्या संधी शोधाल. तुम्हाला ताजेतवाने वाटेल, ज्यामुळे तुम्ही तुमची सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करू शकाल. मित्रांच्या मदतीने तुम्हाला उत्पन्नाच्या संधी मिळतील ज्यामुळे तुम्हाला नफा होईल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. या राशीच्या महिला आज त्यांचे काम पुढे नेतील, ज्यामुळे मान्यता मिळेल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सोनेरी असणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता, ज्याचे परिणाम भविष्यात जाणवतील. तुमच्यावर काही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या देखील सोपवल्या जातील, ज्या तुम्ही मोठ्या यशाने पूर्ण कराल. आज तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत बाहेर जाल, ज्यामुळे तुमचे मन शांत होईल. आज तुम्ही एका सामाजिक मेळाव्यात सहभागी व्हाल, जिथे तुम्हाला आदर आणि सन्मान मिळेल. आज हलके अन्न खाणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

तुळ 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. इतरांशी बोलताना तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवा. तुमच्या मुलांना तुमच्या कामात मदत करताना पाहून तुम्हाला आनंद होईल. तुम्ही आज कोणतेही काम पूर्ण समर्पणाने कराल, ज्यामुळे तुम्हाला यश मिळेल. आज, एखाद्याच्या मदतीने, तुमचे सरकारी काम पूर्ण होईल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात गुंतलेल्या या राशीच्या व्यावसायिकांना आज चांगला आर्थिक फायदा होईल.

वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल राहणार आहे. तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करू शकता आणि वडिलांकडून सल्ला घेणे देखील शहाणपणाचे ठरेल. या राशीच्या लेखकांचे आज त्यांचे पुस्तक प्रकाशित होऊ शकते, जे लोकांना चांगले वाटेल. आज काहीही जास्त विचार करू नका, कारण यामुळे गोंधळ होऊ शकतो आणि तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. तुमच्या मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीचा आनंद घ्याल आणि काही नवीन मित्र बनवाल.

धनु
आज तुमच्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस असणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तुम्ही एखादे काम लवकर पूर्ण करू शकाल. तुम्ही मीडिया क्षेत्रातही करिअर करू शकता. खाजगी नोकरी करणाऱ्या या राशीच्या लोकांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. आज तुमच्या वैवाहिक जीवनात परस्पर स्नेह वाढेल आणि तुम्हाला कोणत्याही समस्यांपासून मुक्तता मिळेल. आज तुम्ही तुमच्या प्रियकराशी एखाद्या विषयावर चर्चा करू शकता, ज्यामुळे तुमच्या नात्यातील गैरसमज दूर होतील.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुम्हाला आर्थिक लाभाच्या अनेक उत्तम संधी मिळतील, तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्ही तुमची जुनी कामे पूर्ण कराल आणि लवकरच नवीन योजना आखाल. या राशीचे विद्यार्थी आज स्पर्धात्मक परीक्षेला बसतील, ज्याचे निकाल तुमच्यासाठी अनुकूल असतील.

कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुमचा व्यवसाय स्थलांतरित करण्यापूर्वी, त्या ठिकाणाची काळजीपूर्वक तपासणी करा. तुमचे आरोग्य तंदुरुस्त राहील आणि तुमच्या सर्व चिंता दूर होतील. तुम्हाला तुमच्या मुलांसोबत खेळण्याचा आनंद मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्ही तुमच्या पालकांसह एखाद्या धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता. तुम्ही खूप शहाणपणा आणि धैर्याने एखादे काम कराल आणि सर्वांकडून तुमची प्रशंसा होईल.

मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असेल. तुम्ही कारखाना उघडण्याचा विचार कराल आणि तुम्ही तुमच्या भावाची मदत घेऊ शकता. या राशीच्या फॅशन डिझायनर्सचा दिवस चांगला जाईल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी मोठी ऑनलाइन ऑर्डर मिळू शकते. तुम्ही तुमचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कठोर परिश्रम कराल आणि तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचा पाठिंबा देखील मिळेल. विद्यार्थी आज त्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल करू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला इतर विषय चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत होईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर 

