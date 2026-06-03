/Aajche Rashi Bhavishya 3 June 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी आणि बुधवारचा संयोग, कसा होईल 12 राशींवर परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 June 2026 in Marathi: आज विभुवन संकष्टी चतुर्थी आणि ज्येष्ठ अधिक मासातील बुधवार आहे. या व्रतामुळे सर्व संकटे, दुःखे आणि समस्यांपासून मुक्ती मिळते. या दिवशी भगवान गणेशाच्या विभुवन रूपाची पूजा केली जाते. तीन वर्षांनी आलेल्या या व्रताचे पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी पूजेसोबत गरजूंना दान करा.
मेष: तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा, कारण अनावश्यक खर्चामुळे तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. महत्त्वाच्या कामांसाठी तुम्हाला कुटुंबाकडून, विशेषतः भावांकडून मदत घ्यावी लागू शकते, तसेच तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
वृषभ: आजचा दिवस प्रगती आणि सकारात्मकता घेऊन येईल. नोकरदार लोकांना फायदा होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात, तसेच जुन्या समस्यांपासून दिलासा मिळेल.
मिथुन: कामाच्या ठिकाणी जास्त ताणामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. प्रलंबित कामांबाबत सावधगिरी बाळगा आणि तुमच्या मुलाच्या करिअरची चिंता करण्याऐवजी संयम ठेवा.
कर्क: आजचा दिवस काही आव्हाने घेऊन येऊ शकतो, परंतु आरोग्याच्या समस्यांमध्ये सुधारणेची चिन्हे आहेत. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा आणि खर्च नियंत्रणात ठेवा.
सिंह: कामाच्या ठिकाणी खूप धावपळ होईल, परंतु तुमच्या निर्णयांचे कौतुकही होईल. व्यवसायात नफा शक्य आहे, तरीही मान आणि प्रतिष्ठेच्या बाबतीत अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
कन्या: काही कामांमध्ये व्यत्यय आल्याने चिंता निर्माण होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगा आणि तुम्हाला कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांकडून पाठिंबा आणि सहकार्य मिळत राहील.
तूळ: तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि नवीन जबाबदाऱ्याही मिळू शकतील. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि वाहन चालवताना अधिक सावधगिरी बाळगा.
वृश्चिक: नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे, परंतु भागीदारीत काम करणे टाळा. तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला फायदेशीर ठरेल आणि तुमच्या मुलांच्या लग्नाशी संबंधित बाबींमध्ये प्रगती होऊ शकते.
धनु: व्यवसायात अपेक्षित यश मिळाल्याने तुम्ही आनंदी व्हाल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढीचा फायदा होऊ शकतो आणि जुन्या मित्राला भेटण्याची शक्यता आहे.
मकर: दिवस पूर्वीपेक्षा चांगला असेल आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अनुकूल ठरू शकतो. घरगुती बाबींमध्ये बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप टाळा आणि छोट्या गोष्टींवरून ताण घेऊ नका.
कुंभ: तुम्हाला व्यवसाय आणि कामात काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. हुशारीने वागा, कारण कुटुंबात पाहुणे येण्याची आणि भावंडांसोबतचे संबंध सुधारण्याची चिन्हे आहेत.
मीन: तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल आणि करिअरमध्ये नवीन यश मिळू शकते. विद्यार्थ्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे वेळेचा सदुपयोग करा आणि आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)