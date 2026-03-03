चंद्रग्रहणाचा 5 राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम, 102 वर्षांनंतर धुळवडच्या दिवशी चंद्रग्रहण

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 March 2026 in Marathi: वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 3 मार्च रोजी होणार आहे. हिंदू कॅलेंडरनुसार, हा दिवस फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पौर्णिमा आहे. मंगळवारी मेष राशीचे लोक पूर्वीपेक्षा चांगले आर्थिक आरोग्य पाहतील. मिथुन राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील. त्यांना चांगल्या नोकरीच्या संधी मिळतील. कुंभ राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि मकर राशीच्या लोकांना जमीन किंवा घराशी संबंधित चांगला व्यवहार मिळू शकेल. तर, 3 मार्च हा दिवस सर्व 12 राशींसाठी कसा राहील ते जाणून घेऊया.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिक लाभाचा असेल. तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांशी चांगले वागाल आणि तुमच्या मुलांना बाहेर फिरायला घेऊन जाऊ शकता. तुम्ही तुमच्या विरोधकांना सहज पराभूत कराल. तुमच्या कामासाठी तुम्हाला इतर कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. कुटुंबात एखाद्या शुभ घटनेची तयारी सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे आनंददायी वातावरण निर्माण होईल आणि तुम्ही देवाच्या भक्तीकडे अधिक झुकता.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काहीतरी नवीन करण्याचा दिवस असेल. तुमची ऊर्जा तुमची सर्व कामे पूर्ण करण्यास मदत करेल. तुम्ही अनावश्यक सल्ला देणे टाळावे. परीक्षा जवळ आल्याने विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाबाबत निष्काळजी राहण्याचे टाळावे. अनपेक्षित आर्थिक लाभाने तुम्ही खूप आनंदी व्हाल. अविवाहित लोकांना त्यांच्या आयुष्यात जोडीदार मिळू शकतो.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्याचा असेल. तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. शारीरिक समस्येमुळे तुमच्या अडचणी वाढू शकतात आणि व्यवसायात असलेल्यांना काही आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल, परंतु ते त्यावर सहजपणे मात करतील. शेअर बाजारात हुशारीने गुंतवणूक करा. तुमच्या चांगल्या कामासाठी तुम्हाला पुरस्कार देखील मिळू शकतो. तुमचे तुमच्या भावा-बहिणींशी चांगले संबंध राहतील.
कर्क
आजचा दिवस तुम्ही काळजीपूर्वक विचार करण्याचा आणि तुमचे काम करण्याचा असेल. कोणतीही घाई टाळा. आर्थिक बाबींमध्ये डोळे आणि कान उघडे ठेवा आणि कधीही अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका. तुमचा बॉस तुम्हाला कामाशी संबंधित काही सूचना देऊ शकतो, ज्या त्यांना आवडतील. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. तुमच्या जोडीदाराशी एखाद्या गोष्टीवरून वाद होऊ शकतो.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तणावपूर्ण असेल, कारण काही कौटुंबिक समस्या पुन्हा उद्भवतील आणि तुमच्या अडचणी वाढतील. तुमच्या नोकरीशी संबंधित काही कामासाठी तुम्ही दुसऱ्या शहरात जाऊ शकता. राजकारणात असलेल्यांनी चांगले पद मिळवण्याचा अति अभिमान बाळगणे टाळावे, कारण त्यांचे विरोधक त्यांच्याविरुद्ध कट रचू शकतात. मालमत्तेच्या प्रकरणामुळे तुम्हाला समस्या निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात.
कन्या
आज, तुम्ही जे बोलता ते कुटुंबातील सदस्याला दुखावू शकते, म्हणून तुम्ही जे बोलता त्यात खूप काळजी घ्या आणि संयम बाळगा. तुमच्या प्रिय व्यक्तीकडून तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. जर तुम्हाला तुमच्या अभ्यासात अडचणी येत असतील तर तुम्ही त्यांच्या शिक्षकांशी त्याबद्दल बोलू शकता. जर तुम्ही एखादी मौल्यवान वस्तू हरवली असेल तर ती तुम्हाला सापडण्याची शक्यता आहे.
तूळ
आजचा दिवस तुम्ही वाहने सावधगिरीने वापरण्याचा असेल, कारण अपघात होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला येणाऱ्या कोणत्याही शारीरिक समस्या वाढू शकतात. तुम्हाला जुन्या मित्राची आठवण येऊ शकते. तुमच्या भावा-बहिणींसोबतचे वाद चर्चेद्वारे सोडवले जातील आणि मालमत्तेच्या वाटणीबाबत तुम्हाला कायद्याचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्ही दुसऱ्याच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करणे टाळावे.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. तुम्हाला तुमच्या कामात थोडे परिश्रम करावे लागतील, कारण निष्काळजीपणा तुमच्या अडचणी वाढवू शकतो. एखादा मित्र तुमच्यासाठी गुंतवणूक योजना घेऊन येऊ शकतो. तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखा, कारण तुमचे खर्च जास्त असतील, ज्यामुळे तुमच्या अडचणी वाढू शकतात. तज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय शेअर बाजारातील कोणतेही निर्णय घेणे टाळा.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम देईल. आज तुम्हाला कामासाठी नवीन ऊर्जा मिळेल, ज्यामुळे तुमचे व्यवसाय आणि नोकरीची कामे अधिक आनंददायी होतील. तुम्ही तुमच्या मुलांच्या सहवासाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. भूतकाळातील कोणत्याही चुका पुन्हा करणे टाळा. कौटुंबिक कार्यक्रम आनंदी वातावरण आणेल आणि कुटुंबातील सदस्य तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा देतील.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी उत्पन्नाच्या बाबतीत चांगला असेल. तुम्हाला अतिरिक्त स्रोतातून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु तुमचे खर्चही वाढतील. कुटुंबात धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केल्याने तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये एकता टिकून राहील. जर तुमच्या जोडीदाराला काहीतरी त्रास देत असेल तर ती समस्या सुटलेली दिसते. तुम्ही तुमच्या खाण्याच्या सवयी समायोजित करू शकाल.
कुंभ
मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी आजचा दिवस चांगला असेल, परंतु तुमची फसवणूक होऊ शकते, म्हणून गोष्टींवर बारकाईने लक्ष ठेवा. जर तुमच्या कौटुंबिक नात्यात काही कटुता असेल तर तुम्ही ती सोडवण्याचा प्रयत्न करू शकता. तुम्हाला चांगले जेवण आणि पेये मिळतील आणि कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला भेटण्याची शक्यता आहे. इतरांशी बोलण्यापूर्वी तुम्हाला खूप काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा त्यांना राग येऊ शकतो.
मीन
आज तुमच्या सभोवतालचे वातावरण आनंददायी असेल. तुम्हाला एकामागून एक चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. तुमची मुले तुमच्या अपेक्षांनुसार जगतील आणि तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत वेळ घालवाल, ज्यामुळे जुन्या तक्रारी दूर होतील. तुम्ही कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या लग्नाबद्दल मित्रासोबत एखाद्या अडथळ्याबद्दल चर्चा करू शकता. बाहेर असताना, तुम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळेल आणि व्यवसाय भागीदारी देखील होऊ शकते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)