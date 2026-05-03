  • Aajche Rashi Bhavishya 3 May: 3 मे रोजी त्रिपुष्कर योग, 5 राशींसाठी आजचा दिवस फलदायी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 May 2026 in Marathi: 3 मे 2026 हा भावनांच्या खोलात जाऊन आत्मपरीक्षण करण्याचा दिवस आहे. चंद्र त्याच्या दुर्बळ राशीत, म्हणजेच वृश्चिक राशीत भ्रमण करत आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या मनात चिंता आणि जुन्या भीती पुन्हा उफाळून येऊ शकतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 3, 2026, 06:52 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 May 2026 in Marathi:ग्रहांच्या हालचाली तुमच्यामध्ये एका मोठ्या भावनिक बदलाचे संकेत देत आहेत. वृश्चिक राशीतील चंद्राच्या उपस्थितीमुळे तुमचे मन थोडे गूढ आणि संवेदनशील होईल. मेष राशीतील सूर्य आणि बुध यांच्या उपस्थितीमुळे तुमची बुद्धी तीक्ष्ण होईल, ज्यामुळे तुम्ही कठीण काळातही योग्य निर्णय घेऊ शकाल. 

मेष
कामाचा ताण कायम राहू शकतो. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. प्रणालींवरील तुमची मजबूत पकड तुमच्या विरोधकांना कमकुवत करेल. नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याच्या योजनांना कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.

वृषभ
आर्थिक योजनांना अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक लाभ होईल. अडकलेला निधी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमधील अडथळे दूर होतील. शुभ घटनांचे नियोजन केले जाईल.

मिथुन
किरकोळ अडचणींमुळे दिवस कठोर परिश्रम आणि संघर्षाने भरलेला असू शकतो. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळवण्यात अडचण येईल. कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मुत्सद्देगिरी आणि युक्तीचा वापर करावा लागेल.

कर्क
तुम्ही उत्साही राहाल. तुमची कार्यक्षमता वाढेल. तुम्हाला नकारात्मक लोकांकडून मिळणाऱ्या स्तुतीच्या मोहापासून दूर राहावे लागेल. नियमांचा वेगळा अर्थ लावून तुम्ही तुमची श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता दाखवू शकता. कुटुंबासोबतचे संबंध सुधारण्याची गरज आहे.

सिंह 
आजचा दिवस नेहमीपेक्षा चांगला असेल, कारण कामाचे परिणाम तुमच्या बाजूने असतील. तुम्ही इतरांकडून शिस्त लावताना कठोर होऊ शकता. तुम्ही जुन्या मित्रांना भेटण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या जीवनशैलीत बदल करण्याची गरज वाटेल.

कन्या
उत्साहाने काम करून परिणाम साधण्यावर आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जाईल. जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. टीका शांतपणे स्वीकारावी लागेल. भावनिक संबंध संवेदनशीलतेने हाताळावे लागतील.

तूळ
कला आणि साहित्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या कामात वाढ होईल. अर्थपूर्ण परिणाम मिळवण्यासाठी परिश्रम घेण्याची ही वेळ आहे. कामातील स्थिरता दूर करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता असेल. नकारात्मक विचारांना तुमच्यावर हावी होऊ देऊ नका.

वृश्चिक
कामाची कार्यक्षमता वाढेल. तुमच्या भावनांना तुमच्या कामांवर हावी होऊ देऊ नका. इतरांवर अत्याधिक अवलंबून राहिल्याने तणाव निर्माण होऊ शकतो. कुटुंबात आदर वाढेल. आर्थिक कामांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे.

धनु 
पूर्वी घेतलेले संकल्प पूर्ण करताना तुम्हाला अडथळे येतील. अनपेक्षित खर्चामुळे संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते. भावनिक नात्यांमध्ये वेळेवर मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे चिंता कमी होईल.

मकर 
तुमच्या मेहनतीच्या तात्काळ परिणामांमुळे तुम्हाला प्रोत्साहन मिळेल. भावनिक नात्यांमध्ये तुमची मते व्यक्त करण्याची संधी तुम्हाला मिळू शकते. शिक्षण क्षेत्रातील मेहनतीचे चांगले फळ मिळण्याची शक्यता आहे.

कुंभ
तुम्ही एखादे विशिष्ट ध्येय साध्य करण्यासाठी नियोजन आणि कठोर परिश्रम करताना दिसाल. उत्साहाच्या भरात चुका करणे टाळावे. भावनिक नात्यांमध्ये जास्त स्नेह दाखवल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.

मीन 
पूर्वीच्या योजनांमध्ये बदल करावा लागू शकतो. प्रवास फायदेशीर ठरेल. ठिकाणातील बदलामुळे तणाव कमी होईल. आदर वाढेल. भावंडांसोबतचे संभाषण आनंददायी असू शकते.

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

