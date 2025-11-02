English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वृषभ, सिंहसह 5 राशीच्या लोकांना मिळणार भाग्याची साथ, कसा असले दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 november 2025 in Marathi: नोव्हेंबर महिन्यातील पहिला सोमवार कसा असेल?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 2, 2025, 01:45 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 3 november 2025 in Marathi: ३ नोव्हेंबर २०२५ हा दिवस नोव्हेंबर महिन्यातील पहिला सोमवार आहे. १२ राशींवर याचा काय परिणाम होणार?

मेष
आजच्या राशीनुसार, 3 नोव्हेंबर रोजी मेष राशीला आरोग्य लाभ होतील आणि प्रवासाच्या शक्यता निर्माण होत आहेत. मानसिक ताण कमी होईल आणि कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या पालकांच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि तुमची एखाद्या प्रिय व्यक्तीशी भेट होऊ शकते.

वृषभ 
सोमवार, 3 नोव्हेंबर रोजी वृषभ राशी आपल्या कार्यक्षमतेने सर्वांची मने जिंकेल. ते धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील आणि सक्षम व्यक्तीकडून मार्गदर्शन घेतील. आत्मविश्वास वाढेल आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.

मिथुन 
मिथुन राशीसाठी आजची राशीनुसार, 3 नोव्हेंबर रोजी कुटुंबातील समस्या सर्वांसोबत शेअर करणे टाळा. कुटुंबातच गोष्टी ठेवा आणि वडीलधाऱ्यांचा सल्ला ऐका. तुमच्या उधळपट्टीवर नियंत्रण ठेवा; कुटुंबाचा पाठिंबा तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल. कामावर वाद होण्याची शक्यता आहे.

कर्क
3 नोव्हेंबरच्या दैनिक राशीनुसार, दीर्घकाळापासून चालत आलेले प्रश्न संपतील. लोक तुमच्या वागण्यात मदत करतील आणि व्यवसायात भरभराट होईल. धार्मिक कार्यात रस वाढेल आणि वेळ अनुकूल आहे.

सिंह
सिंह राशीसाठी आजची राशीनुसार, 3 नोव्हेंबर रोजी दैनंदिन दिनचर्येत बदल होईल आणि आरोग्य सुधारेल. तुम्ही तुमच्या मुलाच्या वागण्याने आनंदी असाल आणि तुमच्या जोडीदाराचे आरोग्य सुधारेल. प्रवास शक्य आहे.

कन्या
कन्या राशीसाठी आजची राशीनुसार, सोमवारी खूप काम असेल आणि लांब प्रवास शक्य आहे. धार्मिक कार्यात वेळ जाईल. वाहने आणि जमिनीशी संबंधित काम पूर्ण होईल आणि तुमच्या मुलाच्या लग्नाची चिंता असेल.

तूळ 
सोमवारच्या राशीनुसार, तूळ राशीच्या लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये; परिस्थिती योग्यरित्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अति आळस तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये मागे टाकत आहे आणि तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये निष्काळजी बनवत आहे. ही सवय बदला.

वृश्चिक
सोमवारच्या राशीनुसार, वृश्चिक राशीचे लोक चिडचिडे असतील, ज्यामुळे ताण येईल. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन वाढेल. दीर्घकाळापासून रखडलेले काम गती घेईल आणि त्यांना स्वादिष्ट अन्न मिळेल.

धनु
धनु राशीसाठी सोमवारच्या राशीनुसार, 3 नोव्हेंबर रोजी, हट्टी वृत्ती आधीच पूर्ण केलेली कामे बिघडेल. सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये रस वाढेल आणि प्रशासनाशी संबंधित लोकांना सन्मानित केले जाईल. नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती घसरेल.

मकर
सोमवारच्या मकर राशीनुसार, तुमच्या रागीट वागण्यामुळे कुटुंबातील सदस्य तुमच्यापासून दूर जातील. कामावर विवेक वापरा, अन्यथा समस्या वाढू शकतात. मालमत्तेचे वाद राहतील आणि घराशी संबंधित समस्या सुटतील.

कुंभ 
३ नोव्हेंबर रोजी कुंभ राशीनुसार, सोमवारी तुमच्या वैयक्तिक जीवनात घाईघाईने घेतलेला निर्णय अडचणीत येऊ शकतो. तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला आर्थिक मदत करावी लागू शकते. तुमचा वेळ सुज्ञपणे वापरायला शिका. तुम्हाला धार्मिक ग्रंथ वाचण्याची संधी मिळेल. तुम्ही मानसिक शांतीच्या शोधात असाल.

मीन 
मीन राशीच्या राशीनुसार, सोमवारी मीन राशीच्या लोकांना त्यांची प्रतिभा दाखविण्याची संधी मिळेल. तुमच्या जोडीदारासोबत सहल शक्य आहे. तुम्ही तुमच्या बहिणींच्या वागण्यावर नाराज असाल आणि शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. तुमच्या आगामी योजना गुप्त ठेवा, कमी बोला आणि जास्त काम करा.

 

 

