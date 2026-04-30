Horoscope : 30 एप्रिल 2026 महिन्याचा शेवटच्या दिवशी वज्रयोग आणि चित्रा नक्षत्राचा महासंयोग

Aajche Rashi Bhavishya 30 April 2026 : गुरुवारी वज्र योग आणि चित्रा नक्षत्राचा शुभ संयोग आहे. या दिवशी १२ राशींचं भविष्य कसं असेल? कुणासाठी गुरुवारचा दिवस ठरणार अतिशय खास. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 30, 2026, 01:15 AM IST
गुरुवार, 30 एप्रिल, 2026 हा आध्यात्मिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी एक विशेष दिवस असेल. वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची चतुर्दशी तिथी रात्री 9.12 वाजेपर्यंत असेल. नक्षत्रांविषयी बोलायचे झाल्यास, चित्रा नक्षत्र उद्या पहाटे 2:16 वाजेपर्यंत  प्रभावी राहील.

मेष
आजचा दिवस प्रॉपर्टी डीलर्ससाठी मोठ्या व्यवहारांचा आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या सोयीसाठी नवीन वाहन किंवा मौल्यवान वस्तू खरेदी करू शकता. घरात उत्सवाचे वातावरण असेल.

कन्या
तुमचे पालक तुमच्या मनोबलाला आणि निर्णयांना पूर्ण पाठिंबा देतील. जर बांधकाम सुरू असेल, तर ते लवकरच पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळेल.

तूळ
भावंडांसोबतचे संबंध वाढतील. कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक विचार ठेवल्याने तुमचे काम सोपे होईल. अनावश्यक खर्च टाळा आणि केवळ आवश्यक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करा.

वृश्चिक
मित्रांसोबत आपले विचार शेअर केल्याने तणाव कमी होईल. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घेतल्याशिवाय नवीन व्यवसाय सुरू करू नका. कामाच्या ठिकाणी तुमची नवीन लोकांशी भेट होईल, परंतु तुमच्या संभाषणात संयम ठेवा.

धनु
कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक बदल दिसून येतील. दीर्घकाळच्या आरोग्य समस्या दूर होतील. वैवाहिक जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असेल.

मकर
आज शरीराला विश्रांतीची गरज आहे; तणाव टाळा. कार्यालयातील विरोधकांपासून सावध रहा. डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण परिश्रमपूर्वक सुरू ठेवावे; यश निश्चित आहे.

कुंभ
सरकारी विभागातील लोकांना पदोन्नती आणि सन्मान मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात अनुकूल बदल दिसून येतील. अविवाहित लोकांना लग्नासाठी चांगले प्रस्ताव येऊ शकतात.

मीन
उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक नवीन मार्ग उपलब्ध होतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कामाच्या ठिकाणी यश मिळेल. घरी पाहुणे येतील, ज्यामुळे उत्सवाचे वातावरण निर्माण होईल.

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

