Aajche Rashi Bhavishya 30 December: मेष राशीत चंद्र अन् धनु राशीत सूर्य, 5 राशीच्या लोकांना होईल अचानक धनलाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 December 2025 in Marathi: आज पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पुत्रदा एकादशी आहे, जी सनातन धर्मात अत्यंत शुभ मानली जाते. भगवान हनुमानाच्या विशेष आशीर्वादाने, आजचे ग्रहांचे संक्रमण तुमच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल आणत आहे. सध्या सूर्य धनु राशीत आहे, तर चंद्र मेष राशीत भ्रमण करत आहे.
मेष
पर्यटन आणि मनोरंजनाशी संबंधित व्यवसाय अत्यंत व्यस्त असतील, परंतु आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होण्याच्या संधी असतील. कौटुंबिक संबंध वाढतील, ज्यामुळे विशिष्ट विषयांवर निर्णय घेणे सोपे होईल. शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल.
वृषभ
वृषभ तुमची उत्कृष्ट कामगिरी असूनही, कामावर तुम्हाला मागे ढकलण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. नवीन युती आवश्यक असतील. मर्यादित आर्थिक प्रयत्न असूनही संयम आवश्यक असेल. चांगले यश शक्य आहे. प्रेमसंबंधातून जास्त अपेक्षा केल्याने तणाव निर्माण होऊ शकतो.
मिथुन
स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये तुम्ही तुमच्या क्षमतेपेक्षा चांगले प्रदर्शन कराल. तुम्ही कामावर सर्वांमध्ये पूल म्हणून काम कराल. कुशल व्यवस्थापन तुम्हाला एक वेगळी छाप पाडण्यास मदत करेल. भावनिक नात्यांमधून पाठिंबा मिळेल.
कर्क
मित्रांना आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदतीची आवश्यकता असू शकते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील सदस्यांना नवीन व्यवस्था मान्य करण्यास पटवणे कठीण होईल. प्रवास पुढे ढकलणे.
सिंह
सरकारी अधिकारी मदत करतील. नवीन करार होण्याची शक्यता आहे. विशिष्ट योजनेवर एकमत होण्यास तुम्ही यशस्वी व्हाल. विरोधकांना त्वरित हाताळावे लागेल. प्रेमप्रकरणांवर उदारपणे पैसे खर्च केले जातील.
कन्या
चुकीच्या लोकांशी भेट होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला व्यवहारीपणे वागावे लागेल. आवेगपूर्ण वागणे टाळा. तुमच्या मुलांच्या कामांमुळे तुमचे पैसे आणि वेळ वाया जाऊ शकतात.
तुळ
संतुलित वर्तन आणि उच्च दर्जाचे व्यवस्थापकीय कौशल्य यामुळे तुम्ही कठीण कामेही सहजतेने पूर्ण करू शकाल. नवीन प्रेमसंबंधात, तुमच्या जोडीदाराशी संवाद साधणे थोडे कठीण असू शकते. कला आणि मनोरंजनात तुमची आवड वाढेल.
वृश्चिक
वेळ तुमच्या बाजूने वळत आहे. तुम्ही महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला एखाद्या मोठ्या प्रकल्पावर काम करण्याची संधी मिळू शकते. तुम्हाला नकारात्मक विचारांपासून आणि लोकांपासून दूर राहावे लागेल.
धनु
लोक गट बनवून कामावर तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. समस्या सोडवल्या जातील. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील. तुम्हाला जुन्या जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागू शकतात आणि आर्थिक भार वाढेल.
मकर
करुणा आणि प्रेमाशी संबंधित भावनिक भावना तुमच्या कामावर वर्चस्व गाजवतील. तुमच्या कामाची गती आणि दिशा अचानक बदलू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला संतुलन राखावे लागेल. इतरांचा आर्थिक ताण सहन करणे टाळा.
कुंभ
रत्न आणि मौल्यवान धातू व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांना सावधगिरीने पुढे जावे लागेल. कौटुंबिक जीवनात नवीन व्यवस्था होऊ शकतात. आर्थिक भागीदारी वाढेल आणि कामावर तुम्हाला नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.
मीन
तुम्हाला नियमांचे पालन करावे लागेल. अनावश्यक वादांपासून दूर राहा आणि दुसऱ्याची आर्थिक जबाबदारी घेणे टाळा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)