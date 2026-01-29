English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 30 January 2026 : 30 जानेवारी रोजी या राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब!

Aajche Rashi Bhavishya 30 January 2026 : 30 जानेवारी रोजी 'या' राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब!

शुक्रवार राशी सर्व 12 राशींसाठी महत्त्वाची आहे. मेष, तूळ, कन्या आणि वृश्चिक राशींनी आर्थिक बाबी आणि व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी. सर्व राशींची स्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 29, 2026, 10:37 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 30 January 2026 : 30 जानेवारी रोजी 'या' राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब!

30 जानेवारी 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशी करिअर, पैसा, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळवतील आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल? उद्याची राशी जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष
आजचा दिवस चांगला जाईल. ऑफिसमध्ये कामाचा भार वाढू शकतो आणि तुम्हाला जास्त काम करावे लागू शकते. जवळच्या मित्राचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. आई त्यांच्या मुलांसाठी मिठाई बनवू शकतात. तुमच्या वडिलांचे आरोग्य लक्षात ठेवा. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला भेटवस्तू मिळेल.

वृषभ
आजचा दिवस खूप छान जाईल. तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल. विद्यार्थी एखाद्या गोष्टीबद्दल शांतपणे विचार करतील. सौंदर्यप्रसाधनांचे व्यापारी नफा पाहतील. तुमच्या वडिलांना नवीन ज्ञान मिळेल.

मिथुन
नशीब तुमच्या बाजूने असेल. व्यवसाय फायदेशीर असेल. मित्रांशी संवाद तुम्हाला वेळ घालवण्यास मदत करेल. कौटुंबिक समस्यांमध्ये वडीलधारी तुम्हाला साथ देतील. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.

कर्क
तुम्हाला आनंद मिळू शकेल. व्यवसायात मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी वडिलांचा सल्ला घ्या. कौटुंबिक बाबी तुमच्या बाजूने असतील. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला एका लहान पाहुण्याबद्दल चांगली बातमी मिळू शकते.

सिंह
तुम्ही तुमचे काम सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. तुमच्या कामात सकारात्मक विचारसरणीचा समावेश करा. मुले सोशल मीडियावरून नृत्य शिकू शकतात. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. मुले त्यांच्या पालकांची काळजी घेतील.

कन्या
दिवस चांगला असेल. मैत्रीत सावधगिरी बाळगा. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल. तुमचे वडील सहकार्य करतील. नवविवाहित जोडप्यांना प्रवास करण्याची संधी मिळेल.

तूळ
दिवस फायदेशीर असेल. लवकर पूर्ण केलेली छोटी कामे देखील निकाल देतील. कामावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या जबाबदाऱ्या हुशारीने पार पाडा. मालमत्तेचे व्यवहार फायदेशीर ठरतील.

वृश्चिक
तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत चांगली बातमी मिळेल. वडिलांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. तरुणांना चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात प्रगतीच्या संधी. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्यासाठी चांगला दिवस.

धनु
दिवस चांगला जाईल. करिअरमधील प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या मुलाच्या यशामुळे घरात आनंद येईल. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचा वेळ चांगला जाईल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील.

मकर
तुम्हाला कामावर यश मिळेल. कौटुंबिक बाबींबद्दल शांतपणे विचार करा. तुमचे भाऊ मदत मागू शकतात. तुमच्या चांगल्या कामाची समाजात दखल घेतली जाईल. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा.

कुंभ
सहकारी आणि वरिष्ठ तुमच्या कामगिरीवर खूश असतील. महत्त्वाची कामे सहज पूर्ण होतील. तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाल. फर्निचर व्यवसाय फायदेशीर राहील. तुमचे कुटुंब तुमच्या वर्तनाची प्रशंसा करेल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील.

मीन
बदललेल्या भूमिकेत तुम्हाला आरामदायी वाटेल. तुमचे व्यावसायिक कौशल्य सुधारेल. कामावर पदोन्नती शक्य आहे. तुम्हाला सर्जनशील कामात रस असेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

NEET विद्यार्थिनीच्या अंतर्वस्त्रात सापडलेले स्पर्म 18 ते 2...

भारत