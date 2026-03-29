Aajche Rashi Bhavishya 30 March 2026: सोमवारी महादेवाचा राहील आशीर्वाद, 'या' राशीच्या लोकांना नोकरीत मिळणार प्रमोशन

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 March 2026 in Marathi: सोमवार अनेक राशींसाठी नवीन करिअरच्या संधी, आर्थिक लाभ आणि सुधारलेल्या नातेसंबंधांनी भरलेला असेल. मेष ते मीन राशीचे भविष्य जाणून घ्या?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 29, 2026, 02:42 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 March 2026 in Marathi: 30 मार्च 2026 अनेक राशींसाठी नवीन संधी, आर्थिक लाभ आणि सुधारलेले नातेसंबंध घेऊन येऊ शकतो, तर काहींना आज सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. करिअर, व्यवसाय, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनाशी संबंधित प्रत्येक तपशील येथे दिला आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या दिवसाचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजन करू शकाल.

मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल आणि तुमची खूप दिवसांपासूनची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. व्यावसायिकांसाठी हा दिवस फायदेशीर ठरेल आणि व्यावसायिक प्रवासाची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात प्रेम वाढेल.

वृषभ
आजचा दिवस थोडा खर्चिक असू शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत खरेदीला गेल्याने तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक बाबी थोड्या कमकुवत आहेत. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी पाठिंबा मिळेल, परंतु अतिआत्मविश्वास टाळा. तुमच्या वैवाहिक जीवनात सौम्य तणावाची शक्यता आहे.

मिथुन
आर्थिकदृष्ट्या, आजचा दिवस अनुकूल आहे. उत्पन्न चांगले राहील आणि व्यवसायात नफा होण्याची शक्यता आहे. प्रेम करणाऱ्यांसाठी हा एक अद्भुत दिवस आहे; तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत डिनर डेटची योजना करू शकता. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून खूप आनंद मिळू शकतो.

कर्क
आजचा दिवस सामान्य असेल, परंतु व्यावसायिकांसाठी खूप अनुकूल आहे. कामात व्यस्तता राहील. तुम्हाला तुमच्या आईबद्दल विशेष आपुलकी वाटेल. घरात मालमत्तेसंबंधी चर्चा होऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात फायदा होईल.

सिंह
आज तुम्हाला परदेशातून काही चांगली बातमी मिळू शकते. कामासाठी लांबच्या प्रवासाची शक्यता आहे. मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यासाठी दिवस चांगला आहे. तुम्हाला विरोधकांपासून सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. खोकला आणि सर्दी यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांपासून दूर राहा.

कन्या
तणावाला स्वतःवर हावी होऊ देऊ नका, कारण त्याचा तुमच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. आत्मविश्वासाने काम करा. आज तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींना भेटण्याची संधी मिळू शकते. मनःशांतीसाठी योग आणि ध्यानाचा प्रयत्न करा.

तूळ
आजचा दिवस आनंदाचा आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा व्यवसायात लक्षणीय नफा होण्याची शक्यता आहे. तुमचा जोडीदार तुमच्या कामात मदत करेल आणि त्यांचा सल्ला तुमच्या व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात प्रेम नांदेल.

वृश्चिक
आजचा दिवस संमिश्र असेल. कोणाकडूनही पैसे उधार घेणे टाळा, कारण त्यामुळे भविष्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. खर्च वाढेल. तथापि, तुम्ही मानसिकदृष्ट्या खंबीर राहाल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल.

धनु
आज तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत तुमच्या मनातील भावना व्यक्त करू शकता. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून एक सुखद धक्का मिळू शकतो. उत्पन्नातील वाढ तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करेल. जे नोकरीत आहेत ते नोकरी बदलण्याचा विचार करू शकतात, जे भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

मकर
तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित काही महत्त्वाची बातमी मिळू शकते. घर खरेदी करण्याची तुमची योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी निर्भयपणे तुमची मते व्यक्त कराल. कौटुंबिक सलोखा उत्कृष्ट राहील आणि तुम्हाला तुमच्या आईकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

कुंभ
तुमचा आत्मविश्वास उच्च असेल, ज्यामुळे तुम्ही जोखमीचे निर्णय घेऊ शकाल. तथापि, गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. तुमच्या जोडीदारासोबत अहंकाराचे संघर्ष होण्याची शक्यता आहे; शांत राहा. सहकाऱ्यांच्या पाठिंब्याने तुम्ही कामात चांगली कामगिरी कराल.

मीन
आजचा दिवस खूप शुभ आहे. आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. तुम्ही संपत्ती बचत योजना किंवा मोठ्या पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक करू शकता. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याबाबत कुटुंबात चर्चा होऊ शकते. नशिबाची साथ मिळाल्याने समस्या सुटतील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

