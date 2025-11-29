English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 November 2025 in Marathi: रविवार तुमच्यासाठी कसा राहील? मेष राशीला आर्थिक लाभ होईल, कर्क राशीला आर्थिक नियोजनात यश मिळेल आणि सिंह राशीच्या इच्छा पूर्ण होतील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 29, 2025, 08:56 PM IST
Aajche Rashi Bhavishya 30 November: '4' राशीच्या लोकांवर बरसणार देवी लक्ष्मीची कृपा, कसा असेल नोव्हेंबर महिन्याचा शेवटचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 November 2025 in Marathi: रविवार, 30  नोव्हेंबर 2025 तुमच्यासाठी कसा राहील? आज रात्री 9.29 पर्यंत दशमी तिथी आहे, त्यानंतर एकादशी आहे. चंद्र मीन राशीत भ्रमण करेल आणि रेवती नक्षत्राचा प्रभाव प्रबळ राहील.

मेष 
मार्केटिंग विश्लेषण किंवा डेटा विश्लेषणात ऑनलाइन काम करणाऱ्या मेष राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे तात्काळ परिणाम दिसतील. देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने, आर्थिक बाबींमध्ये तुमचे सर्व प्रयत्न यशस्वी होतील.

 वृषभ
 वृषभ राशीच्या व्यक्ती आज थोड्या आत्मविश्वासाने त्यांचे विचार मांडू शकतील. तुमचा उत्साह आणि आत्मविश्वास इतरांना तुमच्याशी सहमत होण्यास भाग पाडेल. तुम्ही तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याला मदत करण्यासाठी पुढे याल. आर्थिक बाबींमध्ये अपेक्षेपेक्षा थोडे कमी परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.

मिथुन 
 मिथुन राशीच्या राशीच्या लोकांनी आज छोट्या छोट्या गोष्टींवर प्रतिक्रिया देणे टाळावे. जर तुम्ही तुमचे लक्ष इतरांपासून स्वतःकडे वळवले तर हा दिवस फायदेशीर राहील. आरोग्याशी संबंधित बाबींबद्दल दुर्लक्ष केल्याने महत्त्वाची कामे अपूर्ण राहू शकतात. उत्पन्न चांगले राहील, परंतु खर्च अनियंत्रित राहतील.

 कर्क 
कर्क राशीचे लोक आज संपूर्ण दिवस आर्थिक नियोजनात गुंतून राहतील. वाढत्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी ते नवीन गुंतवणूक मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतील. परराष्ट्र व्यवहारांशी संबंधित कामात प्रगती होईल. साथीच्या काळात महत्त्वाचे प्रवास पुढे ढकलणे चांगले. देवी लक्ष्मी तुम्हाला आशीर्वाद देईल, ज्यामुळे हा कमाईसाठी एक उत्तम दिवस बनेल.

 सिंह 
सिंह राशीचे लोक त्यांचे नेटवर्क वाढवतील. ते सामाजिक उन्नतीच्या कामांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होतील आणि कमाईच्या बाबतीत नशीब खूप साथ देणारे ठरत आहे. दीर्घकाळापासूनची इच्छा देखील पूर्ण होऊ शकते. देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने, आज तुमची कमाई समृद्ध होईल.

कन्या 
 देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादामुळे कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस खूप चांगला असेल. भविष्याबद्दल दीर्घकालीन निर्णय घेण्यास तुमचा विचारशील स्वभाव मदत करेल. आर्थिक काळ अनुकूल आहे आणि तुमचे पैसे मूल्याचे स्रोत असतील.

तूळ 
तूळ राशीच्या लोकांनी आज वडिलांशी वाद घालणे टाळावे. स्वतःला बरोबर सिद्ध करण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी, अनावश्यक ताण टाळण्यासाठी गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे चांगले.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीचे लोक आज कमी प्रयत्नात अधिक नफा मिळविण्यासाठी काही मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतील. आज तुमचे मन खूप वेगाने काम करेल. तुमची ऊर्जा सकारात्मक क्रियाकलापांवर केंद्रित करा. वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळविण्यासाठी देखील दिवस अनुकूल असेल.

धनु 
 धनु राशीच्या लोकांसाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे. नंतर कोणताही ताण टाळण्यासाठी, भागीदारी करारांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासा. वरिष्ठ अधिकारी सहकार्य करतील. आर्थिक व्यवहार फायदेशीर ठरतील.

मकर 
मकर राशीचे लोक आज त्यांच्या शत्रूंना पराभूत करण्यासाठी अतिशय तार्किक दृष्टिकोन स्वीकारतील. थेट भांडणात उतरण्याऐवजी ते परिस्थितीवर कुशलतेने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला असेल. आज नशीब तुमच्या बाजूने आहे.

कुंभ 
 कुंभ राशीचे लोक आज त्यांच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी काम करतील. नवीन उत्पादन तयार करणे शक्य आहे. मानसिक शक्ती वाढेल. तार्किक दृष्टिकोन वापरून, त्यांना प्रत्येक समस्येवर उपाय सापडतील. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस अनुकूल असेल.

मीन
 मीन राशीचे लोक आज मालमत्तेशी संबंधित समस्या सोडवण्यात मेहनत घेतील. रिअल इस्टेट खरेदीवर पैसे गुंतवणे शक्य आहे. भविष्याबद्दल निर्णय घेण्यापूर्वी ते सर्व पैलूंचे विश्लेषण करतील. आर्थिकदृष्ट्या, ते मजबूत राहतील. खर्च नियंत्रित केला जाईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

