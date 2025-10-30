Aajche Rashi Bhavishya 30 October: 'या' राशीच्या लोकांना कला आणि साहित्य क्षेत्रात होणार लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 October 2025 in Marathi: आज, ३० ऑक्टोबर २०२५, गुरुवार आहे, कार्तिक महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या आठव्या दिवशी. या दिवशी सूर्य तूळ राशीत आणि चंद्र मकर राशीत भ्रमण करत आहे. या ग्रहसंयोजनामुळे काही राशींना यश आणि प्रगतीची संधी मिळते, तर काहींना संयम आणि सावधगिरी बाळगावी लागेल. मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत कोणाचा दिवस चांगला जाईल आणि कोणाला थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल ते जाणून घेऊया.
मेष
इतरांवर अवलंबून राहणे वाढेल. पैशाचा प्रवाह थोडा कमी होऊ शकतो. आवश्यक गरजांसाठी तुम्हाला मित्रांची मदत घ्यावी लागू शकते. शिक्षणाशी संबंधित असलेल्यांना त्यांच्या कामात परिश्रम करावे लागतील. तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल.
वृषभ
राजकारणात सहभागी असलेले लोक खूप व्यस्त असू शकतात. यशासाठी राजनयिकता आवश्यक असेल. जुने संबंध मदत करतील. शत्रूंपासून सावध रहा. प्रेमसंबंध थोडे ताणले जाऊ शकतात.
मिथुन
तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासह आध्यात्मिक प्रवासाला जाण्याची संधी मिळू शकते. व्यावसायिक क्रियाकलाप मंदावतील. मित्रांना दिलेली वचने पूर्ण करणे कठीण होईल. जुनी गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल.
कर्क
सामाजिक संवाद वाढवण्याचा काळ आहे. अविवाहित कुटुंबातील सदस्यांना चांगले प्रस्ताव मिळतील. शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाईल. प्रेमसंबंधांमध्ये आकर्षण वाढेल. नोकरी बदलण्याची शक्यता आहे.
सिंह
घर आणि वाहनाशी संबंधित आकांक्षा पूर्ण होण्याची वेळ आहे. कौटुंबिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. बँकिंग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. लहानशा निष्काळजीपणामुळे मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात.
कन्या
तुमच्या वक्तृत्वामुळे मार्केटिंग क्षेत्रात विशेष यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुम्हाला मत्सर आणि वैरभावाचा सामना करावा लागू शकतो. घराच्या नूतनीकरणावर तुमची बचत खर्च करण्याची शक्यता आहे.
तूळ
सामाजिकता वाढेल. तुमची कार्यक्षमता वाढल्याने तुमचे यश वाढेल. अनपेक्षित उत्पन्न तुम्हाला प्रोत्साहन देईल. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मित्रांमुळे एकाग्रता बिघडू शकते.
वृश्चिक
भावंडांसोबतच्या मालमत्तेचे वाद मिटतील. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. तुम्ही आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील राहू शकता. तुमच्या वडिलांशी संवाद साधताना सभ्यता राखल्याने तुमचे अधिकार आणि विशेषाधिकार वाढू शकतात.
धनु
तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर वरिष्ठांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. जर तुम्ही एकमेकांप्रती त्यागाची भावना दाखवली तरच कुटुंबात सुसंवाद राखला जाईल. अचानक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. लकी रंग - नारंगी
मकर
हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे. इच्छित कामांमध्ये यश मिळाल्याने उत्साह येईल. विरोधक देखील सकारात्मक असतील. प्रेमसंबंधात, तुमच्या जोडीदाराप्रती असलेल्या उदारतेमुळे तुम्ही जास्त पैसे खर्च करू शकता.
कुंभ
सहकाऱ्यांचे सहकार्य मिळेल. तुम्हाला वरिष्ठांचा सहवास मिळेल. तुमच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक केले जाईल. पदोन्नती आणि स्थानांतरणाची शक्यता आहे. भावनिक नात्यांमध्ये अंतर येण्याची शक्यता आहे.
मीन
पालकांच्या अपेक्षा जास्त असू शकतात. आर्थिक खर्च व्यवस्थापित करणे कठीण होईल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचा पाठिंबा घ्यावा लागू शकतो. शिक्षण क्षेत्रात कठोर परिश्रम करावे लागतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)