English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 31 December: वर्षाचा शेवटचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कृतज्ञता व्यक्त करत घालवा 31 डिसेंबरचा दिवस

Aajche Rashi Bhavishya 31 December: वर्षाचा शेवटचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कृतज्ञता व्यक्त करत घालवा 31 डिसेंबरचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 December 2025 in Marathi: पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी आणि कूर्म द्वादशी बुधवार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जुळतात. मेष ते वृषभ राशीत चंद्राचे संक्रमण सर्व १२ राशींवर कसा परिणाम करेल?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 31, 2025, 06:48 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 31 December: वर्षाचा शेवटचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? कृतज्ञता व्यक्त करत घालवा 31 डिसेंबरचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 December 2025 in Marathi: आज २०२५ या वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे आणि पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या (प्राणघातक) विशेष तारखा या दिवसाला अधिक खास बनवत आहेत. आज बुधवार आहे, भगवान गणेशाचा दिवस.

Add Zee News as a Preferred Source

मेष 
उत्साहात तुम्ही जोखीम घेण्याचे टाळावे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योजना आखल्याने भविष्यातील ताण कमी होण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तुमच्या आरोग्याबाबत दुर्लक्ष केल्याने पुढील काही दिवस समस्या निर्माण होऊ शकतात.

वृषभ 
जुने भावनिक संबंध पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. नम्र राहिल्याने तुम्हाला परिस्थितीचा लवकर फायदा घेता येईल. व्यावसायिक क्रियाकलाप मंदावू शकतात.

मिथुन 
तुमच्या राहणीमानात बदल होण्याची चिन्हे आहेत. तुमच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. जुन्या संबंधांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळणे कठीण होईल. तुम्हाला एक नवीन संघ तयार करावा लागेल. आळस टाळा.

कर्क 
तुम्हाला एकमत निर्माण करण्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागू शकते. तुमचे काम सर्वांना प्रभावित करेल. कार्यक्रम व्यवस्थापनात सहभागी असलेल्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. आरोग्य थोडे कमकुवत असू शकते.

सिंह 
तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ पाहून तुम्हाला आनंद होईल. भावनिक संबंध अधिक उत्साही होतील. आर्थिकदृष्ट्या तुम्ही तुमच्या बचतीवर अवलंबून राहाल. नवीन व्यवसाय योजनांवरील चर्चा प्रगती करतील.

कन्या 
तुमच्या जोडीदाराच्या विचारांकडे आणि भावनांकडे दुर्लक्ष केल्याने अडचणी येऊ शकतात. व्यवसायिक सहली यशस्वी होतील. आनंद आणि मनोरंजनाच्या संधी उपलब्ध होतील. साहसी कार्यांमध्ये रस वाढेल.

तुळ
व्यवसायातील गुंतागुंत कमी होतील. मित्रांसोबत आनंद घेण्याच्या संधी मिळतील. कामाच्या व्यवस्था सुधारतील. सरकारी कामात विलंब होऊ शकतो. भावनिक संबंधांमध्ये एकमेकांबद्दलचे प्रेम वाढेल. 

वृश्चिक
तुमच्या योजनांबाबत मित्रांच्या असभ्य वर्तनामुळे तुम्हाला निराशा वाटेल. विशिष्ट काम पूर्ण झाल्याने आर्थिक चिंता कमी होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला अनुभवी लोकांचे सहकार्य मिळेल. तुम्हाला कौटुंबिक आनंद मिळेल.

धनु
कोणाच्याही चिथावणीवर काम करणे टाळा. तथ्यांचे योग्य मूल्यांकन केल्याने समस्या टाळता येतील. भावनिक नात्यांमधील जुन्या तक्रारी दूर होतील. काळजीपूर्वक वाहन चालवा.

मकर
नवीन भावनिक नात्यांकडून जास्त अपेक्षा केल्याने ताण येऊ शकतो. मुलाखतींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. लांब पल्ल्याचा प्रवास यशस्वी होईल. नवीन करारांमुळे तुम्हाला आनंद होईल.

कुंभ 
तुम्हाला गट कार्यक्रमांची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. तुम्हाला सार्वजनिक आदर आणि सन्मान मिळेल. तुमच्या राजनयिक आणि कार्यक्षमतेचे कौतुक केले जाईल. काही जवळचे सहकारी मत्सरातून तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सावधगिरी बाळगा.

मीन 
शिक्षण किंवा प्रशिक्षणात सहभागी असलेल्यांना अडचणी येऊ शकतात. विरोधक परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. सुविधा आणि संसाधनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये पारदर्शकता राहील.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, 15 जानेव...

महाराष्ट्र बातम्या