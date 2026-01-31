English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Aajche Rashi Bhavishya 31 January 2026 : शनि देवाचा खास संयोग, 5 राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 January 2026 in Marathi: मेष राशीपासून मीन राशीपर्यंत, वर्षाच्या पहिल्या महिन्याचा शेवटचा दिवस कसा असेल ते जाणून घ्या. शनिदेवाच्या आशीर्वादाने तुमचे आरोग्य, करिअर आणि आर्थिक परिस्थिती जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 06:45 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 January 2026 in Marathi:  जानेवारी2026 चा शेवट शनिवारच्या शुभ संयोगाने होत आहे. शनिवार हा न्यायदेवता शनिदेवाला समर्पित आहे. 31 जानेवारी हा दिवस अनेक राशींसाठी भाग्य आणि आर्थिक लाभाचा दिवस ठरेल.

मेष 
 मेष राशीच्या लोकांना काही निष्काळजीपणा किंवा चुकीमुळे कौटुंबिक अशांतता वाढू शकते. सध्या तुमच्या घरातील वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. त्यांचे आरोग्य थोडे कमकुवत असेल.

वृषभ 
वृषभ राशीचे लोक त्यांच्या आरोग्याबद्दल थोडे चिंतित असू शकतात. तुम्हाला आरोग्य समस्या आणि शारीरिक वेदना होऊ शकतात. स्थानांतर होण्याची शक्यता देखील आहे. पैशाचा खर्च आणि मानसिक ताण येऊ शकतो.

मिथुन
 मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित असेल. व्यवसाय आणि व्यापारात गुंतलेल्यांना आज सहज भरीव उत्पन्न मिळेल. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला कामासाठी लहान सहलीला जावे लागू शकते.

कर्क 
आजचा दिवस कर्क राशीच्या राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी मालमत्ता खरेदी करण्याचा चांगला दिवस असेल.  दुपारनंतर तुमचे खर्च वाढतील. तथापि, आज विरोध तुम्हाला त्रास देऊ शकतो.

सिंह 
 सिंह राशीच्या परिणामी, तुमच्या मनाला शांती मिळेल, परंतु तुमच्या मुलांबद्दल काही चिंता अजूनही राहू शकतात.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांनी आज इतरांच्या कामात जास्त ढवळाढवळ करू नये. अन्यथा, त्यांना बदनामी किंवा अडचणी येऊ शकतात.

तूळ
 तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या घरगुती जीवनात अशांतता येऊ शकते. तथापि, आज दुपारी तणाव वाढू शकतो. त्यांना त्यांच्या घरगुती जीवनात समस्या येतील.

वृश्चिक 
वृश्चिक राशीच्या लोकांना कमी खर्च येईल असे सूचित होते. परिणामी, तुमचे मन शांत राहील, परंतु मुलांबद्दल काही चिंता अजूनही राहू शकतात

धनु 
 धनु राशीच्या लोकांना त्यांच्या आईच्या आरोग्याची देखील काळजी घ्यावी लागेल. हो, जर तुम्ही प्रयत्न केले तर तुम्हाला संपत्ती जमा करण्यात नक्कीच यश मिळेल. आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत फायदेशीर ठरेल.

मकर 
 मकर राशीच्या लोकांना त्यांच्या आहाराकडे आणि दैनंदिन दिनचर्येकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. कामात आनंद आणि यश मिळण्याची शक्यता आहे.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना कमी कालावधीत जास्त यश मिळू शकते. कारण या काळात तुमचे धैर्य आणि चिकाटी वाढेल.

मीन
 मीन राशीच्या लोकांना पूर्वीपेक्षा जास्त व्यवसाय नफा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आईकडूनही पाठिंबा मिळेल.  तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

