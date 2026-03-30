Aajche Rashi Bhavishya 31 March 2026: महावीर जयंती! 31 मार्च रोजी सूर्य आणि चंद्रमाचा वरिष्ठ योग, भाग्याची मोठी साथ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 March 2026 in Marathi: 31 मार्च, महिन्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत प्रवेश करेल. मंगळाचा चंद्रावरील सातवा योग दिवसभर टिकून राहील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 30, 2026, 11:03 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 March 2026 in Marathi:  31 मार्च, मंगळवार आहे आणि ही चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी आहे. त्यामुळे, उद्याचे अधिपती दैवत हनुमानजी असतील. उद्या चंद्र सिंह राशीतून कन्या राशीत प्रवेश करेल. मंगळ चंद्रापासून सातव्या घरात प्रवेश करेल. उद्या सूर्य आणि चंद्र सिंह राशीत सहाव्या घरात असतील, ज्यामुळे वरिष्ठ योग तयार होईल. या सर्वांसोबतच, उद्या रवी योग देखील असेल. त्यामुळे, उद्या, मंगळवार, मेष, मिथुन, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ असेल. त्यांना जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये भाग्याची साथ मिळेल. 

मेष 
मेष राशीच्या लोकांसाठी उद्या, ३१ मार्च, हा शुभ दिवस असेल. भाग्य तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळवून देऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या शिक्षण आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधीही मिळतील. तुमचे काम व्यस्त असेल, विशेषतः लेखा आणि बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी. तथापि, तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे सकारात्मक परिणामही दिसतील. कोणतीही नियोजित कामे पूर्ण होतील. उद्या तुमच्या मुलांच्या बाबतीत तुम्ही भाग्यवान असाल. त्यांच्या शिक्षण आणि प्रवेशासंबंधीच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकते. तुमचे ग्रह असेही सूचित करतात की, हा दिवस तुमच्या वैवाहिक जीवनासाठी आणि प्रेमसंबंधांसाठी शुभ असेल. उत्साहाच्या भरात जोखीम घेणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

वृषभ 
वृषभ राशीच्या लोकांनो, आजच्या दिवसाची सुरुवात एखाद्या मोठ्या यशाने किंवा मान्यतेच्या भावनेने होऊ शकते. तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जात आहे आणि तुम्ही योग्य दिशेने वाटचाल करत आहात, असे तुम्हाला जाणवेल. तुमच्या मनात समाधान आणि अभिमानाची भावना रेंगाळेल. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण झाल्याने तुम्हाला आनंद होईल.

मिथुन 
मिथुन राशीचे लोक आज स्वतःच्या विचारांच्या विश्वात रमून जाऊ शकतात. तुमचे मन अध्यात्म आणि धार्मिक बाबींकडे आकर्षित होईल. तुमचे कामही सुरळीतपणे चालेल आणि आता तुम्ही स्वतःसाठी ध्येये निश्चित करू शकाल. तुम्हाला एका वरिष्ठ व्यक्तीकडून पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. तुमचे भाग्यवान ग्रह आर्थिक लाभासाठी संधी निर्माण करतील. तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद वाढेल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडूनही पाठिंबा मिळेल. तुमच्या राशीत असलेला गुरू ग्रह तुमची व्यवस्थापन कौशल्ये अधिक तीक्ष्ण करेल. 

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांनो, आज तुमची भावनिक जाणीव खूप प्रबळ आहे. तुम्ही इतरांचे दुःख आणि वेदना सहजपणे समजून घ्याल, पण हीच संवेदनशीलता तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या जुन्या जखमा आणि कमकुवतपणाचीही जाणीव करून देईल. तुमचे ग्रह सूचित करतात की तुम्ही तुमच्या वक्तृत्वकलेमुळे व्यवसायात नफा मिळवू शकाल. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात गुंतलेल्या व्यक्तींचा प्रभाव वाढेल.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना आज आपली भूमिका किंवा तत्त्वे जपण्याची गरज वाटू शकते. कोणीतरी तुमच्या विश्वासांना आव्हान देत आहे असे तुम्हाला वाटू शकते, त्यामुळे तुम्ही खूप संरक्षक आणि सावध राहाल. तुम्ही तुमची भूमिका टिकवून ठेवण्यासाठी धैर्याने ठाम राहाल. जे तुमचे आहे आणि जे योग्य आहे, त्याचे कोणत्याही परिस्थितीत रक्षण करण्याची तीव्र इच्छा तुम्हाला वाटेल. या ऊर्जेमुळे तुम्ही बरेच लढाऊ बनाल.

कन्या 
कन्या राशीचे लोक आज त्यांच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्थिरतेचा आनंद घेतील. तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या वैयक्तिक जागेत खूप आरामदायक वाटेल आणि तुमच्या मेहनतीने मिळवलेल्या सुखसोयींचा तुम्हाला अभिमान वाटेल. तुमचा वाढता आत्मविश्वास तुम्हाला इतरांच्या मदतीशिवाय पुढे जाण्याचे धैर्य देईल. तुम्ही स्वतःच्या सहवासाचा आनंद घ्याल आणि तुमची उपलब्धी शांतपणे साजरी करण्यास प्राधान्य द्याल, ज्यामुळे तुमची मनःशांती टिकून राहील.

तूळ 
उद्या, महिन्याचा शेवटचा दिवस, तूळ राशीच्या लोकांसाठी आनंददायी असेल. कामाच्या ठिकाणी सांघिक कार्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्ही तुमच्या योजना अचूकपणे आणि नेमकेपणाने पार पाडू शकाल. तुम्हाला आर्थिक बाबतीत भाग्य लाभेल आणि तुमचे उत्पन्न वाढू शकते. तुमचे ग्रह दर्शवतात की तुमचे कौटुंबिक जीवन सुखद असेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत प्रणयपूर्ण क्षण घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही स्वतःसाठी काही चैनीच्या वस्तू देखील खरेदी करू शकता. 

वृश्चिक 
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी, आजच्या दिवसाची सुरुवात भूतकाळातील एखाद्या गोष्टीबद्दलच्या पश्चात्तापाने किंवा निराशेने होऊ शकते. एखादी गोष्ट तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे झाली नसेल, ज्यामुळे तुमच्या मनात 'उणीवेची' भावना निर्माण होईल. तुमच्या हातून निसटलेल्या संधींवर तुम्ही चिंतन करू शकता. या भावनिक टप्प्यामुळे तुम्हाला थोडे उदास वाटू शकते, परंतु टॅरो कार्ड्स सूचित करतात की ही परिस्थिती केवळ तात्पुरती आहे.

धनू 
उद्याचा दिवस धनु राशीसाठी आर्थिक बाबतीत भाग्यवान असेल. तुमच्या प्रयत्नांना फळ मिळेल आणि तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी आदर प्राप्त होईल. तुम्ही करिअर बदलण्याचा विचार करू शकता आणि तुम्हाला एक चांगली संधीही मिळू शकते. तुमच्या राशीवर गुरूचा प्रभाव असल्याने, तुम्हाला आर्थिक उपक्रमांमधून फायदा होईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि सासरच्या मंडळींकडूनही फायदा होऊ शकतो. ज्यांचे परदेशात कामाचे संबंध आहेत, त्यांना उद्या एक फायदेशीर संधी मिळू शकते. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडूनही पाठिंबा मिळण्याची संधी मिळेल. धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्याने तुम्हाला आध्यात्मिक लाभ मिळण्यास मदत होईल.

कुंभ 
उद्या, ३१ मार्च, कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभ घेऊन येईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस संमिश्र स्वरूपाचा असेल. तुम्हाला तुमच्या कामासोबतच मनोरंजनासाठी वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याचीही शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची तिजोरी भरू शकते. तुमचे सामाजिक संबंध आणि नेटवर्क विस्तारेल, ज्यामुळे तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. नशीब तुम्हाला आनंद देणाऱ्या काही नवीन संधीही देईल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल आणि कदाचित एखाद्या जवळच्या नातेवाईकालाही भेटाल. तुम्हाला एका अनुभवी आणि ज्ञानी व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळेल. तुम्ही शासकीय कामात यशस्वी व्हाल.

मीन
राशीच्या लोकांनो, आजची सुरुवात थोडी धूसर किंवा गोंधळलेली असू शकते. कशावर विश्वास ठेवावा आणि कशावर ठेवू नये, हे तुम्हाला कळणार नाही. अनेक पर्याय आणि स्वप्ने तुमच्या मनात रेंगाळू शकतात, ज्यामुळे तुम्ही कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. या अनिश्चिततेमुळे तुम्ही थोडे अस्वस्थ होऊ शकता, ज्यामुळे अगदी छोटे निर्णय घेणेही एक मोठे आव्हान वाटू शकते.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

