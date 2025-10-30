Aajche Rashi Bhavishya 31 October: कोणत्या राशीच्या लोकांवर भाग्याची होणार उधळण तर कुणी राहावं सतर्क?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 31 October 2025 in Marathi: 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी कार्तिक महिन्याच्या शुभ पंधरवड्याच्या नवव्या आणि दहाव्या दिवशी धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, वृद्धी योग, ध्रुव योग, रवी योग, विद्याल योग, कौलव करण, तैतिल करण आणि गर करण ही राशी तयार होत आहेत. शिवाय, चंद्र कुंभ राशीत भ्रमण करेल. कसं असेल भविष्य?
मेष
विवाहित मेष राशीच्या लोकांना त्यांच्या आयुष्यात एक सुंदर वळण येऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचे महत्त्व कळेल आणि तुम्ही त्यांच्याशी दीर्घ गप्पा माराल. अविवाहित लोकांच्या कुंडलीत लग्नाच्या दाट शक्यता आहेत.
वृषभ
प्रेमसंबंधात असलेले लोक त्यांच्या प्रियकरासोबत वेळ घालवतील आणि त्यांचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलतील. दरम्यान, लग्न झालेल्या वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या जोडीदाराशी संवाद साधण्यात आनंद मिळेल.
कर्क
विवाहित कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या रागावर नियंत्रण ठेवावे लागेल कारण त्यांच्या जोडीदारासोबतचे नाते ताणले जाईल. जुने वाद पुन्हा उद्भवू शकतात.
सिंह
विवाहित सिंह राशीच्या लोकांना त्यांच्या सासू-सासऱ्यांसोबतचे नाते अस्वस्थ वाटेल आणि त्यांच्याशी झालेल्या संघर्षांमुळे त्यांच्या जोडीदारालाही राग येऊ शकतो.
कन्या
विवाहित कन्या राशीच्या लोकांचे प्रेम जीवन नेहमीपेक्षा खूप चांगले असेल. आशा आहे की, तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत काही भूतकाळातील समस्यांवर चर्चा कराल आणि तुमचे नाते पुढे नेण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलाल.
तूळ
जर तूळ राशीच्या लोकांना त्यांच्या प्रेमसंबंधात काही समस्या येत असतील, तर त्याबद्दल तिसऱ्या पक्षाला सांगणे टाळा, कारण ते तुमच्या दोघांमध्ये भांडण भडकवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. यामुळे संघर्ष सुटणार नाही, तर तणाव वाढेल.
वृश्चिक
विवाहित वृश्चिक राशीच्या लोकांना भावनिक अशांतता येईल, ज्याचा परिणाम तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदाराच्या मानसिक आरोग्यावर होईल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी, तुमच्या जोडीदाराशी बोला आणि तुमच्या भावना समजावून सांगा.
धनु
विवाहित धनु राशीचे लोक त्यांच्या जोडीदारासोबत पार्टीला जाऊ शकतात, जिथे त्यांना संवाद साधण्याची चांगली संधी मिळेल.
मकर
विवाहित मकर राशीचे लोक कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे तणावग्रस्त वाटतील आणि त्यांच्या जोडीदाराला संतुष्ट करण्यात ते अपयशी ठरतील.
कुंभ
विवाहित कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या जोडीदाराशी जवळीक साधण्याची संधी मिळेल. आशा आहे की, तुम्ही तुमच्या नातेसंबंधातील कोणत्याही चालू समस्या सोडवाल आणि एका छोट्या प्रवासाचा आनंद घ्याल.
मीन
विवाहित मीन राशीच्या लोकांचे त्यांच्या जोडीदाराशी भांडण होऊ शकते, त्यानंतर त्यांचा जोडीदार तुमच्यापासून दूर जाऊन काही काळासाठी नातेवाईकाच्या घरी जाण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. अविवाहित लोक जुन्या मित्राबद्दल भावना निर्माण करू शकतात.
