Aajche Rashi Bhavishya 4 December: श्री दत्त जयंतीच्या दिवशी 12 राशींवर काय होणार परिणाम? कुणावर बरसेल कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 December 2025 in Marathi: 4 डिसेंबर 2025 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशांनी भरलेला असेल. कोणत्या राशींना करिअर, आर्थिक, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळेल आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल हे जाणून घेण्यासाठी उद्याची राशिफल वाचूया. 4 डिसेंबर रोजी आहे श्री दत्त जयंती.
मेष
आज गोष्टी थोड्या त्रासदायक असतील आणि विरोधक अनावश्यक अडथळे निर्माण करू शकतात, म्हणून प्रत्येक पावलावर सावधगिरी बाळगा. काम विचलित होईल आणि लहानशी निष्काळजीपणा देखील मोठे नुकसान करू शकते.
वृषभ
दिवस सामान्य असेल, परंतु नवीन काम सुरू करण्यासाठी तुम्हाला लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल आणि घरात सुरू असलेले तणाव कमी होतील. आर्थिक परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याची ही योग्य वेळ नाही.
मिथुन
आज घरी पाहुण्यांचा ओघ वाढेल आणि तुम्हाला एखाद्या धार्मिक किंवा शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तुम्ही लांब प्रवासाची योजना आखू शकता. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा विचार मनात येईल आणि यामुळे भविष्यात फायदा होऊ शकतो.
कर्क
दिवस शुभ राहील, परंतु तुमच्या आरोग्यात चढ-उतार येऊ शकतात. तुमचा जोडीदार तुम्हाला जुन्या प्रकल्पांमध्ये बदल करण्यास मदत करेल. गुंतवणूकीसाठी हा काळ चांगला आहे आणि तुम्हाला थेट फायदे दिसण्याची शक्यता आहे.
सिंह
दिवस सामान्य राहील, परंतु नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी केलेले संपर्क नंतर फायदेशीर ठरतील. कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका; प्रथम परिस्थितीचे मूल्यांकन करा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला असेल आणि नफ्याच्या संधी निर्माण होतील.
कन्या
दिवस काही अडचणी घेऊन येईल. व्यवसायाची परिस्थिती सामान्य राहील, परंतु नवीन गुंतवणूक काळजीपूर्वक करा; चुकीच्या हालचालीमुळे नुकसान होऊ शकते. गाडी चालवताना काळजी घ्या आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमुळे वाद निर्माण होऊ शकतात.
तुळ
आज परिस्थिती थोडी कठीण असेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी असेल आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता असू शकते. दिवसा अनावश्यक नुकसान होण्याची शक्यता आहे, म्हणून अनावश्यक कामे टाळा.
वृश्चिक
दिवस चांगला जाईल. कामावर मोठे आर्थिक सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होईल, जे तुमचे मन हलके करेल. गुंतवणुकीतून नफा मिळेल आणि तुमचे जुने स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
धनु
काही महत्त्वाच्या कामासाठी तुम्हाला लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो आणि हा प्रवास यशस्वी होईल. तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पाच्या प्रगतीसाठी आर्थिक मदत मिळेल. गुंतवणुकीत नफा मिळण्याची संधी देखील मिळेल. दिवस एकंदरीत सामान्य आहे.
मकर
दिवस सामान्य राहील. तुम्ही नवीन प्रकल्प सुरू करू शकता आणि आर्थिक मदत सहज मिळेल. जुन्या वादांचे निराकरण मनःशांती देईल. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे.
कुंभ
आज, एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या आरोग्यामुळे अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. विरोधक कामात सक्रिय राहतील आणि अडथळे निर्माण करू शकतात. आर्थिक बाबतीत चढ-उतार येतील, म्हणून आता गुंतवणूक करणे टाळा.
मीन
दिवस शुभ राहील. तुम्हाला नवीन मित्र मिळतील आणि व्यवसायात मोठा नफा होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळेल आणि पदोन्नती शक्य आहे. आरोग्य सुधारेल आणि तुमच्या जोडीदाराशी असलेले वाद संपतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)