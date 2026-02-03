Aajche Rashi Bhavishya 4 February 2026 : बुध आणि चंद्रमाचा गोचर, कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळणार धनलाभ; कुणी राहावं सावध?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 February 2026 in Marathi: राशिफळ, 4 फेब्रुवारी 2026, बुधवार हा दिवस गणेशाला समर्पित आहे आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून तो विशेषतः शुभ मानला जातो. ३ फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या ग्रहांच्या संक्रमणाचा परिणाम सर्व 12 राशींवर स्पष्टपणे दिसून येईल. बुध आणि चंद्राची स्थिती विशेषतः बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यवसाय आणि आर्थिक निर्णयांवर परिणाम करत आहे.
मेष
आज तुम्हाला मित्र आणि नातेवाईकांसोबत काही मनोरंजक वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्ही धर्मादाय कामांमध्येही काही वेळ घालवाल. तुमचे शत्रू तुमच्या प्रगतीचा हेवा करू शकतात, परंतु तुमचा गोड स्वभाव त्यांना जिंकण्यास मदत करेल. तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत गप्पा मारण्यात संध्याकाळ घालवाल. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रेम आणि सुसंवाद कायम राहील. तुम्ही घरासाठी आवश्यक खरेदी देखील करू शकता.
वृषभ
जर कुटुंबात सतत काही तणाव असेल तर ते सोडवण्यासाठी तुम्ही कुटुंबातील सदस्याचा सल्ला घेऊ शकता. मालमत्तेशी संबंधित प्रकरण सोडवले जाऊ शकते. आज तुम्हाला दुखापत होऊ शकते, म्हणून तुम्हाला सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. आज संध्याकाळी तुमच्या घरी पाहुणे येऊ शकतात, जे काही जुन्या आठवणींना उजाळा देईल आणि तुम्हाला आनंद देईल.
मिथुन
आज तुम्हाला अनपेक्षित फायदा मिळू शकतो. तुम्हाला खूप दिवसांपासून वाट पाहत असलेली मौल्यवान संपत्ती मिळू शकते. आज संध्याकाळी वेगवान वाहन वापरताना काळजी घ्या. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून लाभ आणि आदर मिळू शकतो. तुम्ही आज अनावश्यक खर्च टाळावा. आज तुमची एखाद्या प्रिय व्यक्तीशी भेट होईल, ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढेल.
कर्क
जर तुमच्या कुटुंबातील कोणी सल्ला मागितला तर काहीही बोलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा, कारण त्यामुळे भविष्यात तुमच्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत दिवस अनुकूल राहील. आज तुम्हाला मोठी रक्कम मिळू शकते. तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी काही खरेदी करू शकता. धार्मिक कार्यात तुमची आवड आज वाढेल. तुम्हाला एखाद्या प्रिय व्यक्तीला भेटण्याची संधी मिळेल.
सिंह
सिंह राशीसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. सामाजिक कार्यात सहभागी असलेल्यांना अनपेक्षित यश मिळेल. पोटदुखी आणि डोकेदुखीसारख्या समस्या आज तुम्हाला त्रास देऊ शकतात, म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. आज रात्री तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकता. आज तुम्हाला एखाद्या स्पर्धेत यश मिळेल. तुमच्या मुलांप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यातही तुम्ही यशस्वी व्हाल.
कन्या
आज तुम्ही जे काही हाती घ्याल ते काळजीपूर्वक पूर्ण करा; ते न केल्यास ते थांबू शकते किंवा अडकू शकते. जर तुम्हाला आज कोणाला मदत करायची असेल तर ते स्वतःचे काम पूर्ण केल्यानंतरच करा, अन्यथा इतरांच्या प्रयत्नांमुळे तुमचे काम अडथळे आणू शकते. आज तुमच्या जोडीदाराची प्रगती पाहून तुम्हाला आनंद होईल. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला आनंद मिळेल. आज तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल.
तुळ
तुम्हाला तुमच्या कामात आणि व्यवसायात फायदा होईल. विद्यार्थ्यांना विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या बोलण्याचा गोडवा गमावू नका; आज तुमच्या व्यवहारी कौशल्याचाही तुम्हाला फायदा होईल. आज तुमच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम असेल, परंतु तणाव देखील निर्माण होऊ शकतो. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून तुमचा विश्वासघात होऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ व्हाल. आज तुमच्या घरी एखादा मित्र किंवा पाहुणा येऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल.
वृश्चिक
आज, तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यासाठी तुम्ही जे काही कराल ते नक्कीच यशस्वी होईल. आज संध्याकाळी तुमच्या जोडीदाराशी वाद होऊ शकतो, परंतु तुम्ही परिस्थिती संयमाने हाताळू शकाल. जर तुम्हाला तुमच्या सासरच्या कुटुंबातील एखाद्याला पैसे उधार द्यायचे असतील तर ते खूप काळजीपूर्वक करा, कारण ते परत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. आज तुम्हाला घरगुती गरजांवर पैसे खर्च करावे लागतील. शुभ प्रसंगी खर्च होण्याची शक्यता देखील आहे.
धनु
आज, तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला घरगुती वस्तू खरेदीसाठी घेऊन जाऊ शकता. तुम्हाला चांगला सौदा मिळाल्याने आनंद होईल. सांसारिक सुख वाढेल. आज पैसे गुंतवण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या भावाचा आणि वडिलांचा सल्ला घ्यावा; तुम्हाला फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्यांना आज नवीन संधी मिळू शकते.
मकर
आज, तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून प्रेम आणि पाठिंबा मिळेल. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडूनही आनंद मिळेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतात. तुम्ही आज संध्याकाळी धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची योजना आखू शकता. विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळेल. जर तुम्ही तुमच्या व्यवसायात बदल करण्याची योजना आखत असाल तर ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. आज तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचा देखील फायदा होईल.
कुंभ
आज, तुमच्या जोडीदाराला अचानक शारीरिक समस्या येऊ शकते, ज्यामुळे तुम्हाला चिंता आणि त्रास होऊ शकतो. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करण्याचा विचार केला असेल, तर त्याचे सर्व पैलू तपासा.
मीन
आज संध्याकाळी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. तुम्ही जवळच्या किंवा दूरच्या प्रवासाला जाऊ शकता, जे फायदेशीर ठरेल. परदेशात व्यवसाय करणाऱ्यांना आज चांगला व्यवहार मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्ही तुमच्या प्रियकरासोबत तुमचे भविष्य आखू शकता. जर लग्नाची चर्चा होत असेल, तर ते आज अंतिम होऊ शकते. तुम्हाला आज तुमचे आवडते जेवण देखील मिळू शकते.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)