Aajche Rashi Bhavishya 4 January: रविवारी सूर्य देवाची राहिल कृपा, कुणाला मिळेल यश तर कुणाच्या पदरी निराशा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 January 2026 in Marathi: आज ४ जानेवारी २०२६ आहे आणि पवित्र माघ महिना सुरू होत आहे. हा पवित्र रविवार सूर्य देवाच्या उपासनेसाठी समर्पित आहे. आज चंद्र मिथुन राशीपासून कर्क राशीत संक्रमण करेल, ज्याचा सर्व १२ राशींच्या जीवनावर खोलवर परिणाम होईल.
आज मेष राशीसाठी कौटुंबिक संबंध मजबूत करण्याचा दिवस असेल. व्यावसायिक भागीदारीतून नफा होण्याची शक्यता आहे. मित्रांना भेटणे किंवा लहान सहल फायदेशीर ठरेल. पैसे आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये, तुमचे काम सुरू करण्यापूर्वी वडिलांचा सल्ला घ्या. त्यांचा सल्ला आहे की तुम्हाला यश मिळू शकेल.
वृषभ राशीच्या लोकांना आज कामाच्या ठिकाणी अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. घाईघाई टाळा आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करा. योग्य संधीची वाट पाहणे खूप फायदेशीर ठरेल. आर्थिक खर्च जास्त असण्याची शक्यता आहे.
मिथुन राशीचे लोक आज खूप आनंदी असतील. तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल खूप उत्साही असाल. तुम्ही सर्वांना उत्साहाने आणि ताजेपणाने भेटाल. तुम्ही सुखसोयींचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न कराल आणि मनोरंजन आणि छंदांवर पैसे खर्च कराल.
कर्क राशीच्या लोकांना आज काही प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड द्यावे लागू शकते. सध्या तुम्हाला तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. संघर्षाच्या परिस्थितीत कोणावरही नकारात्मक प्रतिक्रिया देणे टाळा. एकटे वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला जाईल.
सिंह राशीच्या लोकांकडे आज अनेक नवीन कल्पना असतील. तुमच्या सर्जनशील विचारसरणीमुळे नवीन योजनांना जन्म मिळेल. हा स्पर्धात्मक काळ आहे याची काळजी घ्या, म्हणून कोणतीही संधी हातून जाऊ देऊ नका. असे करणे हानिकारक ठरू शकते. आज तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला तुमचे रोखलेले पैसे परत मिळू शकतात.
कन्या राशीच्या लोकांना आज पितृत्वाच्या व्यक्तीकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमची दैनंदिन दिनचर्या थोडी व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला सर्व प्रकारच्या सुखसोयी देखील मिळतील, ज्यामुळे तुम्ही आनंदी राहाल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तथापि, खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल.
तूळ राशीचे राशीचे लोक आज त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करतील. तुम्ही तुमच्या कामाच्या नीतीमुळे सर्वांना प्रभावित कराल. नवीन लोकांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी हा अनुकूल काळ आहे. प्रवास देखील शक्य आहे, परंतु कोणत्याही अनैतिक कामात सहभागी न होण्याची काळजी घ्या. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांशी संबंधित खर्च अचानक येऊ शकतो.
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या कामाबद्दल काही गोंधळ आणि अनिश्चितता जाणवू शकते. जास्त विचार करण्यापेक्षा गोष्टी वेळेत जाऊ देणे चांगले. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल, दिवस सामान्य राहील. सामाजिक संबंधांमध्ये संतुलन राखणे तुमच्यासाठी शुभ राहील.
धनु राशीचे राशीचे लोक आज सर्व प्रकारच्या वाद आणि संघर्षांपासून दूर राहणे पसंत करतील. तुमचे विरोधक तुम्हाला चिथावण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून तुम्ही संयम आणि मानसिक शांती राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आज, तुम्ही तुमची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. आर्थिक बाबी खूप अनुकूल असतील.
आज मकर राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ दिवस असेल. विज्ञान क्षेत्रातील व्यक्ती नवीन शोध लावू शकतात किंवा नवीन संधी मिळवू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस फायदेशीर ठरेल. तथापि, संतुलन राखण्यासाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
कुंभ राशीसाठी आजचा दिवस सामान्य असेल. तथापि, तुम्ही घरातील कामांवर लक्षणीय रक्कम खर्च करू शकता. तुम्हाला सामाजिक मेळावा किंवा उत्सवात सहभागी होण्याची संधी देखील मिळेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या, वेळ अनुकूल असेल.
मीन प्रत्येक प्रयत्नात आपले सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करेल. संघर्षानंतर कामाच्या ठिकाणी यश मिळण्याची शक्यता आहे. आज प्रवास शक्य आहे, जो फायदेशीर ठरेल. तुम्ही आज सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असाल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)