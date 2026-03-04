Aajche Rashi Bhavishya 4 March 2026: चंद्रमा कन्या गोचरमध्ये, 5 राशीच्या लोकांना होणार मोठा फायदा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 March 2026 in Marathi: बुधवार, 4 मार्च 2026 हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षातील प्रतिपदा तिथीवर वसंत ऋतूचा शुभ प्रभाव कायम राहतो. पूर्वा फाल्गुनी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रांचा आजचा संयोग विशेष ऊर्जा प्रदान करतो. सर्वात महत्त्वाचा ग्रह बदल म्हणजे चंद्राचे सिंह राशीपासून कन्या राशीत होणारे संक्रमण, जे सर्व 12 राशींच्या भावना, कामाचे वातावरण आणि कौटुंबिक जीवनावर परिणाम करेल.
मेष
आज तुमच्या कामाची गती थोडी मंद असेल, ज्यामुळे समस्या निर्माण होतील आणि तुमचे लक्ष विचलित होईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांशी वाद घालावे लागू शकतात, परंतु तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या म्हणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि त्यांचा आदर केला पाहिजे. तुम्हाला तुमच्या बॉसकडून काही चांगला सल्ला मिळू शकतो, जो तुम्हाला खूप मदत करेल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात काही महत्त्वाचे बदल करावे लागतील, जे भविष्यात फायदेशीर ठरतील.
वृषभ
आज तुमच्यासाठी काही अडचणी आणेल. तुम्हाला काम करण्याची इच्छा कमी वाटू शकते आणि तुमचे काही विरोधक तुमचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, ज्यामुळे त्यांच्या परीक्षेच्या समस्या कमी होतील. तुमच्या ओळखी वाढतील आणि तुम्ही तुमच्या मुलासाठी एक सरप्राईज गिफ्ट घेऊन येऊ शकता.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आर्थिक बाबतीत चांगला असेल, कारण नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि तुमचे गमावलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. कोणाशीही बोलण्यापूर्वी तुम्हाला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. तुम्ही काही नवीन लोकांशी ओळखी कराल. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. कुटुंबातील एखादा सदस्य कामाशी संबंधित कामासाठी परदेशात प्रवास करू शकतो. तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा विचार देखील कराल.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी गोंधळाचा असेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांच्या सहवासाकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. कोणत्याही कामासाठी इतरांवर अवलंबून राहिल्याने तुमच्या समस्या वाढतील. सामाजिक बाबींमध्ये तुमच्या निष्काळजीपणामुळे खोटे आरोप होऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या कृतींमध्ये थोडी सावधगिरी बाळगावी लागेल. कोणत्याही मालमत्तेच्या वाटणीचा निर्णय घेताना खूप काळजी घ्या.
सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल, कारण तुम्ही जे काही हाती घ्याल त्यात तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल. तुम्ही तुमच्या मुलांना नवीन अभ्यासक्रमात प्रवेश देऊ शकता. जर कुटुंबातील कोणतेही आर्थिक काम रखडले असेल तर ते पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला वचन दिले असेल तर ते वेळेवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा आणि कोणाकडूनही पैसे उधार घेण्याचे टाळा. शेअर बाजारात तुमची चांगली छाप पडेल, ज्यामुळे तुम्हाला गुंतवणूक करणे सोपे होईल.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आदर आणि सन्मान वाढवेल. तुमच्या बोलण्याच्या सौम्यतेमुळे तुम्हाला सन्मान मिळेल. अनावश्यक तणाव तुमच्या समस्या वाढवू शकतो. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडेही बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल आणि नवीन वाहन खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला भूतकाळातील चुकीतून शिकावे लागेल. विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आणि मानसिक ताणातून आराम मिळण्याची शक्यता आहे.
तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्यास उत्सुक असाल आणि गुंतवणूक करण्यास कचरणार नाही. तुमच्या मुलांच्या करिअरमधील समस्या देखील दूर होतील आणि तुम्हाला तुमच्या कामाच्या ठिकाणी कोणाशीही महत्त्वाची माहिती शेअर करण्यापासून परावृत्त करावे लागेल. तुम्ही काही महत्त्वाच्या लोकांना भेटाल. या काळात तुमचे काही विरोधक तुम्हाला त्रास देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाहीत, म्हणून वाहने वापरताना काळजी घ्या.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी गुंतागुंतीने भरलेला असेल. तुम्ही कठोर परिश्रम कराल, परंतु इच्छित परिणाम न मिळाल्याने निश्चितच तणाव निर्माण होईल. तुम्ही धार्मिक कार्यात खूप व्यस्त असाल आणि तुमच्या जोडीदाराला भेटाल. तुम्ही भूतकाळातील चुकीतून शिकाल. तुमचे तुमच्या भावंडांशी चांगले संबंध राहतील आणि तुम्ही तुमच्या वडिलांकडून कामाशी संबंधित काही सल्ला घेऊ शकता, जो खूप उपयुक्त ठरेल.
धनु
आजचे राशीभविष्य तुमच्यासाठी तुमच्या कामांबद्दल काळजीपूर्वक विचार करण्याचा दिवस असेल. तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित काही कामाची चिंता असेल आणि ते सोडवण्यासाठी तुम्ही महत्त्वाची पावले उचलू शकता. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबत थोडी काळजी घ्यावी लागेल. लहान मुले तुमच्याकडून काहीतरी मागू शकतात, जे तुम्ही निश्चितपणे पूर्ण कराल.
मकर
काहीतरी नवीन करण्यासाठी आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. तुमचे कौटुंबिक संबंधही मजबूत होतील आणि तुमच्या चांगल्या प्रतिष्ठेमुळे तुमचे विरोधक आपोआप तुमच्यापासून दूर जातील. राजकीय कारकीर्दीचा विचार करणाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तथापि, तुम्ही वाहन उधार घेण्याचे टाळावे, कारण यामुळे कायदेशीर वाद होऊ शकतो. तुमच्या नोकरीशी संबंधित काही कामासाठी तुम्हाला परदेशात जावे लागू शकते.
कुंभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाकडे लक्ष देण्याचा असेल, कारण तुम्ही दिखाव्यासाठी खूप पैसे खर्च करू शकता, ज्यामुळे तुमच्या अडचणी वाढू शकतात. जर तुम्ही कोणत्याही कामात घाई केली तर तुमच्या समस्या निश्चितच वाढतील. जर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असेल तर त्यांचे निकाल येऊ शकतात, जे तुमच्यासाठी चांगले असतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणतेही वचन अतिशय काळजीपूर्वक द्यावे लागेल.
मीन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आरोग्याच्या बाबतीत चढ-उतारांचा असेल. आज तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होऊ शकतो, म्हणून जर तुम्ही कोणाकडून पैसे उधार घेतले असतील तर तुम्ही ते परत करण्याचा प्रयत्न कराल. कौटुंबिक कार्यक्रमाची तयारी सुरू होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला बाहेर फिरायला घेऊन जाऊ शकता. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांना त्यांचे प्रयत्न वाढवावे लागतील, त्यामुळे त्यांना काही चांगली बातमी मिळू शकेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)