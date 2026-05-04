Aajche Rashi Bhavishya 4 May 2026: ज्येष्ठ नक्षत्राचा योग 5 राशीच्या लोकांवर होणार प्रभाव, कसा असेल आजचा दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 May 2026 in Marathi: सोमवारचा दिवस सिंह आणि कन्या राशीच्या लोकांसाठी असेल अतिशय खास. 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: May 4, 2026, 07:45 AM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 May 2026 in Marathi: सोमवार,4 मे 2026, हा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्ट्या एक अत्यंत शुभ आणि यशस्वी दिवस असेल. ज्येष्ठ नक्षत्राच्या पहिल्या कृष्ण पक्षाची तृतीया तिथी दिवसभर प्रभावी राहील. नक्षत्रांच्या गणनेनुसार, सकाळी 9 वाजून 58 वाजेपर्यंत अनुराधा नक्षत्र राहील, त्यानंतर ज्येष्ठ नक्षत्र सुरू होईल.
 
मेष
उद्याचा दिवस मेष राशीसाठी शुभ असेल. दीर्घकाळच्या त्रासानंतर त्यांना दिलासा मिळेल आणि आज एका जुन्या कौटुंबिक वादाचे निराकरण होईल.
 
वृषभ
वृषभ राशीसाठी दिवस चांगला असेल. कुटुंबातील एका शुभ प्रसंगावरील चर्चेमुळे आनंदी वातावरण निर्माण होईल.
 
मिथुन
मिथुन राशीला त्यांच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसायातील तेजीमुळे आनंद आणि आर्थिक लाभ होईल.
 
कर्क
उद्याचा दिवस कर्क राशीसाठी मध्यम फलदायी असेल. व्यवसायाचे ठिकाण बदलण्याची कल्पना फायदेशीर ठरू शकते.
 
सिंह
सिंह राशीसाठी दिवस शुभ असेल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम आहे.
 
कन्या
कन्या राशीसाठी दिवस सामान्य असेल. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
 
तूळ
तूळ राशीसाठी दिवस चांगला असेल आणि नियोजित कामे यशस्वी होतील. तुम्हाला चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळू शकते.
 
वृश्चिक
वृश्चिक राशीसाठी आजचा दिवस संमिश्र राहील. नकारात्मक विचार टाळा, अन्यथा गोष्टी बिघडू शकतात.
 
धनु
धनु राशीला दैनंदिन आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. व्यवसायात नवीन ओळखी फायदेशीर ठरतील.
 
मकर
मकर राशीसाठी आजचा दिवस चढ-उतारांनी भरलेला असेल. कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवहारातील कायदेशीर बाबी स्वतः तपासून घ्या.
 
कुंभ
कुंभ राशीसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रलंबित सरकारी कामे पूर्ण होऊ शकतात.
 
मीन
मीन राशीला त्यांच्या आईवडिलांच्या आशीर्वादाने कामात यश मिळेल. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे.
 
(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)
About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

