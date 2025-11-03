English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Aajche Rashi Bhavishya 4 November: मंगळवारी गुरु आणि चंद्रमाचा शुभ संयोग, गजकेसरी योगामुळे 5 राशीचे लोकं लुटणार धन

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 November 2025 in Marathi: कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? मंगळवारचा दिवस कुणाला फळणार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 3, 2025, 10:44 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 November 2025 in Marathi: आज मंगळवार, 4 नोव्हेंबर 2025 आहे. ही तारीख कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील (शुक्ल पक्ष) चतुर्दशी तिथी आहे. टॅरो कार्ड्सनुसार, आजचा दिवस सर्व 12 राशींसाठी महत्त्वाचे संदेश घेऊन येतो.

मेष
मेष राशीच्या लोकांना घरात आनंदी वातावरण अनुभवायला मिळेल. तुमचे दैनंदिन जीवन अधिक मनोरंजक बनवा. समाजात तुमचा आदर वाढेल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या रागावर आणि मत्सरावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. घाईघाईने केलेल्या कृतींमुळे नुकसान होऊ शकते. हा काळ मुलांसाठी देखील फायदेशीर नाही.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांनी त्यांच्यासाठी ओझे वाटणारे कोणतेही काम टाळावे, कारण अनावश्यक वाद उद्भवू शकतात. जवळच्या सहकाऱ्यामुळे तुम्हाला समस्या येऊ शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना या काळात काही काळ प्रवास करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यात बिघाड होऊ शकतो. काही लोक धार्मिक चर्चांमध्ये वेळ घालवतील.

सिंह
 सिंह राशीच्या लोकांनी ओळखीच्या लोकांशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण यामुळे नंतर संबंध बिघडू शकतात. घर किंवा वाहनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायाच्या व्यवहारात अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागेल. शिवाय, कामावर सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने गोष्टी सोडवल्या जातील.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये आणि त्यांच्या मुलांसोबत समाधानकारक परिणाम मिळू शकतात. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीवर अनावश्यक राग येऊ शकतो.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी दैनंदिन बाबींमध्ये अनावश्यक वादविवादामुळे सहकाऱ्यांसोबत वाद आणि संघर्ष होऊ शकतात. लक्षात ठेवा, जे लोक काळासोबत पुढे जातात त्यांना समस्यांमध्ये अडकण्याची शक्यता कमी असते.

धनु
 धनु राशीच्या लोकांना कामावर महत्त्वाकांक्षा किंवा दिशा कमी असू शकते. तुम्हाला तुमच्या व्यसनांवर लक्ष केंद्रित करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

मकर
 मकर राशीच्या लोकांना अनेक समस्या आणि मतभेदांना तोंड द्यावे लागू शकते. यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल. अनावश्यक वाद टाळा.

कुंभ
आजचा दिवस कुंभ राशीसाठी आनंदी आणि व्यस्त असेल. या काळात तुमच्यासाठी अनेक नवीन संधी उघडतील. केलेल्या प्रवासामुळे तुम्हाला अपेक्षित परिणाम मिळतील. अनपेक्षित लाभाच्या संधी मिळू शकतात.

मीन
मीन राशी आज एखाद्या विशिष्ट कामाबद्दल चिंतेत असू शकते. आज तुम्हाला कोणाशीही अनावश्यक स्पर्धेत सहभागी होऊ नका असा सल्ला दिला जातो. अनोळखी लोकांपासून सावध रहा. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

